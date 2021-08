രണ്ടര വർഷത്തിനു ശേഷം മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം തുറന്നു

ബാണാസുര മല മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം ടൂറിസം കേന്ദ്രം തുറന്നു. രണ്ടര വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് ഈ ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രം ഇന്നലെ മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമായ ഇവിടെ 2019 ഫെബ്രുവരി 24ന് കാട്ടുതീ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായാണു അടച്ചത്. എന്നാൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി വിവിധ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജില്ലയിലെ ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചു പൂട്ടാൻ കോടതി വിധി വന്നതോടെ പിന്നീട് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

തുടർന്ന് വനസംരക്ഷണ സമിതി കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്നു കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുകയും 2021 മാർച്ചിൽ അനുകൂല വിധി നേടിയിരുന്നു. തുറക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ അടച്ചിടൽ തുടർന്നു.

നിലവിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവു വരുത്തി ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു പ്രവർത്തനാനുമതി ലഭിച്ചതോടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തി ഇന്നലെ മുതൽ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. മഴ തുടരുന്നതിനാൽ മനോഹരമായ നിലയിലായ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ ഓണം സീസണിൽ ഒട്ടേറെ സന്ദർശകർ എത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. രാവിലെ 9 മുതൽ 5വരെ ആണു പ്രവ‍ൃത്തി സമയം.

English Summary: Meenmutty waterfalls opened after two and a half years