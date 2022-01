ബോളിവുഡ് നടി മൗനി റോയിയും മലയാളി വ്യവസായി സൂരജ് നമ്പ്യാരും ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ചു. ഏറെക്കാലമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന ഇരുവരുടെയും ഹൽദി , മെഹന്ദി ചടങ്ങുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും ഇതിനകം തന്നെ ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ വൈറലാണ്. കേരള -ബംഗാളി രീതികള്‍ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവാഹമായിരുന്നു ഇവരുടേത്. ചുവപ്പും വെളുപ്പും കലര്‍ന്ന പരമ്പരാഗത ബംഗാളി സാരിയും കേരള സ്റ്റൈല്‍ ടെമ്പിള്‍ ജ്വല്ലറിയുമണിഞ്ഞ്‌ അതിമനോഹരിയായി നില്‍ക്കുന്ന മൗനിയും ഗോള്‍ഡ്‌ നിറത്തിലുള്ള കുര്‍ത്തയും മുണ്ടും അണിഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്ന സൂരജും ഓണ്‍ലൈനില്‍ തരംഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

വിവാഹചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം തന്നെ മൗനി റോയിയുടെയും സൂരജ് നമ്പ്യാരുടെയും വിവാഹ വേദിയും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. വളരെ സുന്ദരമായി അലങ്കരിച്ച ഈ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍ ഇപ്പോള്‍. ഗോവയിലാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം നടന്ന ഈ റിസോര്‍ട്ട്. സ്വപ്നസമാനമായ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഹിൽട്ടൺ ഗോവ ലക്ഷ്വറി റിസോര്‍ട്ടിലായിരുന്നു വിവാഹച്ചടങ്ങുകള്‍ അരങ്ങേറിയത്.

ഗോവയിലെ കണ്ടോലിം മേഖലയിൽ, പ്രസിദ്ധമായ കണ്ടോലിം ബീച്ചില്‍ നിന്ന് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് ഹിൽട്ടൺ ഗോവ റിസോര്‍ട്ട്. സായ്പേം കുന്നുകളുടെ മനോഹരമായ, ടെറസ് ചെരിവുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റിസോര്‍ട്ടില്‍ നിന്നും നെരുൾ നദിയുടെയും മലനിരകളുടെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ താമസക്കാര്‍ക്ക് കണ്‍നിറയെ ആസ്വദിക്കാം.

ആഡംബര വിവാഹങ്ങള്‍ക്കും ആഘോഷപരിപാടികള്‍ക്കും മറ്റും ഏറെ അനുയോജ്യമായ ഈ റിസോര്‍ട്ടില്‍ എല്ലാ വിധ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺ-സൈറ്റ് റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഒരു ആഡംബര സ്പാ സെന്‍റര്‍, 4 ഔട്ട്ഡോർ പൂളുകൾ, മികച്ച ഇൻ-ക്ലാസ് ഫിറ്റ്നസ് സെന്‍റര്‍, കിഡ്സ്‌ ക്ലബ് എന്നിവ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന സൗകര്യങ്ങളില്‍പ്പെടുന്നു. ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്നവര്‍ക്ക് അത്യാധുനിക മീറ്റിംഗ് റൂമുകളും ഒരു ബോൾറൂമും ഉണ്ട്.

കോഫിപ്രേമികള്‍ക്കായി ഡോസ് കഫേ, വൈവിധ്യമാർന്ന പാനീയങ്ങൾ വിളമ്പുന്ന ലോഞ്ച് ബാറും മെഡിറ്റരേനിയന്‍ മെനുവുമുള്ള കൊക്കോ, ഗോവന്‍ രുചികള്‍ വിളമ്പുന്ന സാപിയെ, തുടങ്ങിയ റെസ്റ്റോറന്‍റുകളും ഇവിടെയുണ്ട്.

എത്തിച്ചേരാന്‍ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നതും ഹിൽട്ടൺ ഗോവ റിസോര്‍ട്ടിന്‍റെ ജനപ്രിയത കൂട്ടുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. ഗോവയിലെ ദബോലിം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള തിവിം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 15.6 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നും എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്നും റിസോര്‍ട്ടിലെത്താന്‍ ക്യാബുകളും സ്വകാര്യ ടാക്സികളും യഥേഷ്ടം ലഭിക്കും.

ഗോവയിലെ ചില പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾക്ക് സമീപമാണ് ഹിൽട്ടൺ ഗോവ റിസോര്‍ട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. താമസം അവിസ്മരണീയമാക്കാന്‍ ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയുമാകാം. ഗോവ സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂസിയം (5 കി.മീ), പനാജി പാലം (4.9 കി.മീ), റെയിസ് മാഗോസ് ഫോർട്ട് (3.1 കി.മീ) എന്നിവ റിസോര്‍ട്ടിന്‍റെ വെറും 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പനാജി നഗരത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പത്തു കിലോമീറ്റര്‍ ആണ് ദൂരം.

