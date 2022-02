സഞ്ചാരികളില്‍ പലര്‍ക്കും കാണാത്ത കാഴ്ചകള്‍ ആസ്വദിക്കുവാനും കഥകൾ അറിയുവാനുമുള്ള ഒരു കിടിലന്‍ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് ഭൂട്ടാന്‍. സന്തോഷത്തിന്‍റെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂട്ടാന്‍, പ്രകൃതിഭംഗിക്കും മനോഹരമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും പേരുകേട്ടതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി പുതിയൊരു സര്‍പ്രൈസ് കൂടി ഒരുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ടയല്‍പക്കത്തുള്ള ഈ കൊച്ചുരാജ്യം. 60 വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ട്രാൻസ് ഭൂട്ടാൻ ട്രയൽ യാത്രക്കാർക്കായി വീണ്ടും തുറക്കുന്നു.

അവിശ്വസനീയമായ സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞ കിഴക്കൻ ഹിമാലയൻ മേഖലയിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണിത്. ഭൂട്ടാൻ കാനഡ ഫൗണ്ടേഷനും (ബിസിഎഫ്) ഭൂട്ടാൻ ടൂറിസം കൗൺസിൽ ഓഫ് ഭൂട്ടാനും (ടിസിബി) സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന 28 ദിവസത്തെ യാത്രയില്‍ ഭൂട്ടാന്‍റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ഹാ മുതൽ കിഴക്ക് (ടിബറ്റ് അതിർത്തിക്ക് സമീപം) ട്രാഷിഗാങ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത്‌ കൂടിയാണ് യാത്ര.

ഒന്‍പതു ജില്ലകൾ, 28 ഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍, 2 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, ഒരു ദേശീയ ഉദ്യാനം, ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ 400- ഓളം സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 402 കിലോമീറ്റർ പാതയിലൂടെയാണ് സഞ്ചാരം. യാത്രക്കാർക്ക് 18 പ്രധാന പാലങ്ങള്‍ ഈ പാതയില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാം, 10000 പടികൾ കയറാം, കൂടാതെ ഈ റൂട്ടിലൂടെ മൗണ്ടൻ ബൈക്കുകൾ ഓടിക്കാനും കഴിയും. ഭൂട്ടാന്‍റെ പ്രകൃതി ഭംഗി ഏറ്റവും അടുത്തറിയാനുള്ള അവസരമാണിത്. 2022 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഈ പാത സഞ്ചാരികളെ വരവേല്‍ക്കും.

500 വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ പാതയ്ക്ക്. ദേശീയ പാത നിർമിച്ച 1906 വരെ, രാജ്യത്തുടനീളം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമായിരുന്നു ഇത്. അന്ന് വ്യാപാരത്തിനും ടിബറ്റിലെയും ഭൂട്ടാന്‍റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തെയും ബുദ്ധമതകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള തീര്‍ഥാടനത്തിനുമെല്ലാമായി യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ആളുകള്‍ ഈ പാതയെ ആശ്രയിച്ചു. ഭൂട്ടാനിലെ യുവതലമുറയില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കും ഭൂട്ടാന്‍റെ പാരമ്പര്യവും ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ആഴത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഞ്ചാരികള്‍ക്കും ഈ പുരാതന ട്രെക്കിംഗ് റൂട്ടിലൂടെയുള്ള കാൽനടയാത്ര ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും.

ഭൂട്ടാനിലെ സന്ദർശക നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഗൈഡുകൾക്കൊപ്പമായിരിക്കും ട്രെക്കിംഗ്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ട്രയൽ പൂർത്തിയാക്കാം, കാല്‍നടയായോ മൌണ്ടന്‍ ബൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ സഞ്ചരിക്കാം. ബൈക്കിങ്, റാഫ്റ്റിങ്, ഫ്ലൈ-ഫിഷിങ്, യോഗ എന്നിവ പോലുള്ള വിനോദങ്ങളും ആസ്വദിക്കാം.

വിദേശസഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് 18,761 രൂപ ടൂറിസ്റ്റ് ഫീസ്‌ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ത്രീ-സ്റ്റാർ താമസം, ഭക്ഷണം, സ്വകാര്യ ഗൈഡ് രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള യാത്രകള്‍, ക്യാംപിങ് ഉപകരണങ്ങള്‍, ആക്ടിവിറ്റികള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയാണ് ഈ ചാര്‍ജ്.

ഭൂട്ടാനിലെ പാരോയിലാണ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൂട്ടാൻ എയർലൈൻസും ഡ്രക് എയറും ബാങ്കോക്ക് , സിംഗപ്പൂർ, ധാക്ക, കാഠ്മണ്ഡു, കൊൽക്കത്ത, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂട്ടാനിലേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാര്‍ മുഖേന യാത്രകൾ മുന്‍കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കക്കാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തർദേശീയ സന്ദർശകർ വീസയ്‌ക്കായി നേരത്തെ അപേക്ഷിക്കണം.

