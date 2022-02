ഇത് ഈജിപ്തിലെ ശവകുടീരമോ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാസൃഷ്ടിക്ക് അരങ്ങൊരുക്കി യുഎഇ മരുഭൂമി

ലോകത്ത് ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലുപ്പമേറിയ കലാസൃഷ്ടിയെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് യുഎഇയിലെ മഹത്തായ മരുപ്പരപ്പ്. ഔദ്യോഗിക അനുമതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഈ ഭീമന്‍ ശില്‍പ്പത്തിന്‍റെ പണി പൂര്‍ത്തിയാകാന്‍ മൂന്നുവര്‍ഷം കഴിയും. അങ്ങനെ മായികനഗരത്തിന്‍റെ ടൂറിസ്റ്റ് ആകര്‍ഷണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഒരു നാഴികക്കല്ലിനു കൂടി വഴിയൊരുങ്ങും. 2027-ൽ ഇത് സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

'ദി മസ്തബ' എന്നാണ് ഈ ശില്‍പ്പത്തിന്‍റെ പേര്. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ വികസിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ ശവകുടീര ഘടനയായിരുന്നു നൈൽ നദിക്കരയിലെ മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മൺകട്ടകൾ കൊണ്ട് നിർമിച്ച മസ്തബ. " ശാശ്വത ഭവനം " എന്നാണ് മസ്തബ എന്ന വാക്കിനര്‍ത്ഥം. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശവക്കുഴികള്‍ കൊള്ളയടിക്കുന്നവരില്‍ നിന്നും സംരക്ഷണം എന്നതായിരുന്നു ഇവയുടെ നിര്‍മാണോദ്ദേശ്യം. ഇത്തരം കുടീരങ്ങളില്‍ മരണാനന്തരജീവിതത്തിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അന്നത്തെ ആളുകള്‍ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ അടക്കം ചെയ്തു.

മസ്തബകളുടെ അകത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞ വശങ്ങളോടു കൂടിയ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഘടനയ്ക്ക് മുകളില്‍ പരന്ന മേൽക്കൂരയുണ്ടായിരിക്കും. പിരമിഡുകള്‍ പ്രചാരത്തില്‍ വരുന്നതിനു മുന്‍പ്, ഈജിപ്തിന്‍റെ ആദ്യകാല രാജവംശ കാലഘട്ടത്തിലും പഴയ സാമ്രാജ്യത്തിലും ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ പല പ്രമുഖ ഈജിപ്തുകാരുടെയും ശ്മശാന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. വടക്ക്-തെക്ക് ദിശയിലായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഇത്തരം ഘടനകള്‍ പലതിനും 30 അടിയെങ്കിലും ഉയരവും വീതിയുടെ നാലിരട്ടി നീളവുമുണ്ടായിരുന്നു. താഴെ മൃതദേഹവും അമൂല്യവസ്തുക്കളും മറ്റും സൂക്ഷിക്കാന്‍ അറകളും അവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.

അബുദാബിയിൽ നിന്ന് 100 മൈൽ തെക്ക് യു.എ.ഇ.യിലെ ലിവ മരുഭൂമിയിലായിരിക്കും ഭീമാകാരമായ ഈ ട്രപിസോയ്ഡൽ ഘടന സ്ഥാപിക്കുക. അബുദാബിയിലെയും ദുബായിലെയും ഭരണകുടുംബങ്ങളുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ലിവ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൺകൂനകളിലൊന്നായ ' മൊരീബ് മൺകൂന' ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് ആകര്‍ഷണമാണ്. എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ലിവ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഓഫ്‌റോഡ്, ഒട്ടക റേസിംഗ് ഇവന്റുകൾ കാണാൻ ധാരാളം രാജ്യാന്തര, പ്രാദേശിക സന്ദർശകർ എത്തുന്ന ഇടമാണ് ഇവിടം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി, ഈ മേഖലയില്‍ ടൂറിസത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്.

ലിവ മരുഭൂപ്രദേശത്ത്, 410,000 മൾട്ടി-കളർ ബാരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മിക്കുന്ന പുതിയ മസ്തബയ്ക്ക് വര്‍ണ്ണാഭമായ രൂപഘടനയായിരിക്കും. 150 മീറ്റർ ഉയരവും 300 മീറ്റർ വീതിയും 225 മീറ്റർ ആഴവും ഇതിനുണ്ടായിരിക്കും.

1979-ൽ ശില്‍പികളായ ക്രിസ്റ്റോ വ്‌ളാഡിമിറോവ് ജാവാഷെഫും ഭാര്യയായ ജീൻ ക്ലോഡും ചേര്‍ന്ന് വിഭാവനം ചെയ്ത ആശയമാണ് മരുഭൂമിയിലെ ഭീമന്‍ കലാസൃഷ്ടി. യുഎഇയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ലിവ മരുഭൂമിയില്‍ ഒരു സ്ഥിരം ശില്‍പ്പം സ്ഥാപിച്ചാല്‍ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് അവര്‍ക്ക് തോന്നി. മുൻകാല സൃഷ്ടികൾ പോലെ, പരമ്പരാഗത ഇസ്ലാമിക വാസ്തുവിദ്യയിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടതായിരുന്നു പുതിയ ശില്‍പ്പത്തിനുള്ള ആശയവും. ലോകമൊന്നാകെ ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി ശിൽപങ്ങൾ ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റോയും ഭാര്യയും യഥാക്രമം 2020- ലും 2009- ലും മരിച്ചു.

English Summary: The world's largest sculpture to be built in the UAE desert