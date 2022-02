മല കയറുന്നത് എന്തിനാ? ബാബുവിനോട് ചോദിച്ചാലും ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം

ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് ജോർജ് മാലറി എന്ന ബ്രിട്ടിഷ് പർവതാരോഹകനോട് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എവറസ്റ്റ് കയറുന്നത് എന്തിനാണെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ‘അത് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്’ (Because its there) എന്നായിരുന്നു മറുപടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലമ്പുഴ കുമ്പാച്ചി മലയിൽ കുടുങ്ങി സൈന്യം രക്ഷിച്ച ആർ.ബാബുവിനോടു ചോദിച്ചാലും ഇതേ ഉത്തരമാണു കിട്ടുക. പക്ഷേ, ഒരു മല ഉണ്ടെന്നു കരുതി അവിടെ ചാടിക്കയറും മുൻപ് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മലകയറ്റം ആസ്വാദ്യമാക്കാം.

എനിക്കു നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, കരുത്തുണ്ട്... പിന്നെയെന്താണു മലകയറിയാൽ എന്നു ചിന്തിക്കരുത്. മല കയറ്റം അഥവാ ട്രെക്കിങ് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ, സുരക്ഷയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്. സെൽഫിയെടുക്കാനോ റീൽസിനോ വേണ്ടി മലകയറുന്നവർ, മദ്യപിച്ചോ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചോ കാടു കയറുന്നവർ, സാഹസികരാണ് എന്ന പേരുകിട്ടാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നവർ എന്നിവരെല്ലാം മലകയറ്റത്തിനു യോഗ്യരല്ല. അവർ മലയ്ക്കു പുറത്തു പോകേണ്ടതാണ്.

മല നമുക്കായി തലകുനിക്കും

പർവതാരോഹകർ പതിവായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്– ഒരു മല, നമ്മെ കയറാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതു കയറാൻ കഴിയില്ല. മലയെ നമ്മൾ കീഴടക്കണമെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലമ്പുഴയിൽ കുടുങ്ങിയ യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ പലരും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിട്ടും നടന്നില്ല. പക്ഷേ, വെല്ലിങ്ടനിൽനിന്നു വന്ന ഇന്ത്യൻ ആർമി (മദ്രാസ് റെജിമെന്റ്)യിലെ പട്ടാളക്കാർ എത്രയെളുപ്പമാണ് അവനെ രക്ഷിച്ചതെന്നു കണ്ടല്ലോ. അതാണു പരിശീലനത്തിന്റെയും മലകയറ്റത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഗുണം.

ട്രെക്കിങ്ങിനു പോകാൻ കരുത്തു മാത്രം പോര, കുറേയേറെ അറിവുകളും മുൻകരുതലും വേണം. മല കാണുമ്പോൾ പലർക്കും തോന്നും ‘ഇതു ചെറുത്’ എന്ന്. വിദഗ്ധനായ ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ, ഒരു കുപ്പി വെള്ളം പോലും എടുക്കാതെ, ഒരു കഷണം കയർ പോലും ഇല്ലാതെ മല കയറും. പുഴയോ അരുവിയോ കണ്ടാൽ ആഴം പോലും മനസ്സിലാകാതെ ചാടിയിറങ്ങും. ഇതെല്ലാം അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ്.

ട്രെക്കിങ്ങും പർവതാരോഹണവും രണ്ടാണ്. എവറസ്റ്റ് പോലെയുള്ള കൊടുമുടികൾ കയറുന്നതാണു പർവതാരോഹണം. എന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ രാത്രികളും പകലുകളും എടുത്തു കാൽനടയായി മലകളിലൂടെയും താഴ്‌വാരങ്ങളിലൂടെയും യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണു ട്രക്കിങ്. കേരളത്തിലെ അഗസ്ത്യാർകൂടം ഒഴികെയുള്ള ട്രെക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടു പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്. മലകയറ്റം നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടു വേണം നടത്താൻ.

ഏതു തരം വനത്തിലും ട്രെക്കിങ് നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നിർബന്ധമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം വനംവകുപ്പ് കേസെടുത്താൽ ഒരു വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. 18 വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും 9 നാഷനൽ പാർക്കുകളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സുരക്ഷിതമായ ട്രെക്കിങ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. വനംവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള ട്രെക്കിങ്ങുകളിൽ കാര്യമായ അപകടങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതു സുരക്ഷാചട്ടം പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

മലയെക്കാൾ വലുത് ജീവനാണ്

മലയല്ല, ജീവനാണു വലുത് എന്ന ചിന്തയിൽ വേണം ട്രെക്കിങ് ആരംഭിക്കാൻ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ:

∙ ഗൈഡ് ഇല്ലാതെ പോവുന്നത് അപകടം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും. ആ പ്രദേശത്തെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയുന്ന ഒരു ഗൈഡ് മലകയറ്റത്തിനു കൂടെയുണ്ടാവണം. ഗൈഡ് പറയുന്നത് പൂർണമായും അനുസരിക്കാൻ ഉള്ള മാനസികാവസ്ഥ എല്ലാവരും നേടണം

∙ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ അത്യാവശ്യ മരുന്നുകളോ അടങ്ങിയ ബാക്ക് പാക്ക് ഇല്ലാതെ ട്രെക്കിങ് നടത്തരുത്. സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും വേണം. ഒപ്പം പാറയുടെ പ്രതലം, ഘടന, ചരിവ് എന്നിവ പഠിക്കണം.

∙ യാത്രകൾക്ക് കൃത്യമായ പദ്ധതി ഉണ്ടാവണം. എപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങും, എത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്യണം, പോകുന്ന വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവ പരമാവധി മനസ്സിലാക്കുക

∙ കയറാനുദ്ദേശിക്കുന്ന മല സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പാക്കുക. ചൂട് കൂടിയ സമയങ്ങളിൽ മല കയറുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വെയിലിന്റെ ചൂടും പാറയുടെ ചൂടും മലകയറുന്നവരെ തളർത്തും.

∙ മലകയറുന്നതിന് കൃത്യമായ അനുമതി വാങ്ങിയെടുക്കുക.

∙ യോജിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഷൂസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക.

∙ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ബാഗിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ട്രെക്കിങ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അര ലീറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. പകൽ സമയത്താണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 3 ലീറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം.

∙ പൊറോട്ട പോലെ കഠിനമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചയുടൻ മലകയറരുത്.

∙ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഭക്ഷണം, പഴങ്ങൾ എന്നിവ കരുതുക. ചോക്ലേറ്റ് കരുതുന്നതു നല്ലതാണ്. കടലമിഠായിയും ഊർജം നൽകുന്നതാണ്.

∙ ബാഗിൽ സർവൈവൽ കിറ്റ് എന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കത്തി, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്, ടോർച്ച്, തീപ്പെട്ടി എന്നിവ കരുതാം

∙ പോവുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചു കുടുംബത്തോട്, സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുക. എല്ലായിടത്തും മൊബൈൽ റേഞ്ച് ലഭിക്കണം എന്നില്ല.

∙രാത്രി താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെന്റിനുള്ള സാമഗ്രികൾ വേണം. സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കാം.

∙ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ജാഗ്രത കാണിക്കുക. ഓരോരുത്തരുടെയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. അലർജി ഉള്ളവരും അക്കാര്യം കൂടെയുള്ളരോട് വെളിപ്പെടുത്തുക

∙ ഒറ്റപ്പെടുകയോ കൂട്ടം തെറ്റുകയോ ചെയ്താൽ ഭയപ്പെടരുത്. ഭയം നമ്മുടെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ആവശ്യമില്ലാതെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഊർജം കളയരുത്. വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കുറവാണെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ചോക്ലേറ്റ്, ബിസ്കറ്റ് എന്നിവ വളരെ ചുരുക്കമായി ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുക. രാത്രിയിൽ മൃഗങ്ങൾ വരാത്തയിടം നോക്കി ഉയരമുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ തീയിട്ട് അതിനു സമീപം ചെലവഴിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുക എന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

ഇതാ ചില മാതൃകകൾ

എല്ലാ മലകളും കയറുന്നതിന് ഒരുപോലെയുള്ള തയാറെടുപ്പല്ല. ഹിമാലയം പോലെ മഞ്ഞുമൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രക്കിങ് നടത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ മുന്നൊരുക്കവും ശാസ്ത്രീയ അറിവും മികവും വേണം. ശാസ്ത്രീയമായി ട്രെക്കിങ്ങിനെ സമീപിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ കേരളത്തിൽ കുറവാണ്. ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സ് പോലുള്ള കൂട്ടായ്മകളുടെ പ്രസക്തി ഇവിടെയാണ്. ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സ് ട്രക്കിങ് നടത്തുന്നതോടൊപ്പം, ശാസ്ത്രീയമായി എങ്ങനെയാണ് മലകയറേണ്ടത് എന്നു പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലോകത്തിലെ മികച്ച മൗണ്ടനിയറിങ് പരിശീലനം നൽകുന്ന ഡാർജലിങ്ങിലെ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടനിയറിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൗണ്ടനിയറിങ് ആൻഡ് അലൈഡ് സ്പോർട്സ് (നിമാസ്) എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു പരിശീലനം ലഭിച്ചവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സേവനം ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സിൽ ലഭ്യമാണ്. ഡോ. സാം പ്രസാദ്, ഡോ. അഭിലാഷ്, അഗസ്റ്റിൻ പുൽപള്ളി, അബ്ദുൽ സമദ്, സഹീർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സ് ഒട്ടേറെ പരിശീലന പരിപാടികൾ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകി വരുന്നു.

എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കയറിയവർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാണ്. സുരക്ഷിതത്വം, ഉത്തരവാദിത്തം, ടീം വർക്, സഹകരണം, സഹവർത്തിത്വം, തുല്യത മുതലായവ ഉറപ്പുവരുത്തിയതായി കൂട്ടായ്മയെ നയിക്കുന്നവർ പറയുന്നു. വോക്കി ടോക്കി, സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ കരുതി ട്രക്കിങ് നടത്തുന്ന ഇവർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമാണ്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9544681600

സാധ്യതകളേറെ

സുരക്ഷിതമായ ട്രെക്കിങ് നടത്തുന്നതിന് ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സാഹസിക ടൂറിസം പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. തദ്ദേശീയർക്കു വരുമാനം ലഭിക്കാൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കും. വനംവകുപ്പ്, ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാം.

റാപ്പലിങ്, ക്ലൈംബിങ് എന്നിവ വളരെ മികച്ച കായിക വിനോദങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുന്നതും എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്തതുമാണ്. ജീവന് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാരോ സ്വകാര്യ സംരംഭകരോ നടപ്പാക്കിയാൽ അതിലൂടെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് തൊഴിലും ആളുകൾക്ക് മലകയറിയുള്ള മനഃസമാധാനവും ലഭിക്കും. അതെ, മലകയറൽ ഒരു ഒരു സമാധാനം തന്നെയാണ്.

എല്ലാം എടുത്തുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണേ... വെറുതേ തമാശയ്ക്ക് മലകൾ കയറല്ലേ...

