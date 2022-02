സ്കൈ ബാർ, ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ; അടിപൊളി പാക്കേജുകളുമായി ആഡംബരക്കപ്പല്‍ യാത്ര

ആഡംബരക്കപ്പലില്‍ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നത് പല സഞ്ചാരികളുടെയും വിദൂര ഫാന്‍റസികളില്‍ ഒന്നാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആസ്വദിച്ചിരിക്കേണ്ട അനുഭവങ്ങളില്‍ ഒന്നാണത്. ഇപ്പോഴിതാ ഖത്തര്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി അതിനുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും മനോഹരവും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയുള്ള കപ്പല്‍യാത്ര.

Image from Emerald Azzurra Cruise Official site

ഖത്തർ ടൂറിസം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റും എമറാൾഡ് ക്രൂസുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ഈ പുതിയ സംരംഭം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 2023 ജനുവരിയിൽ ദോഹയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പുതിയ സൂപ്പർയാറ്റ് ലക്ഷ്വറി ക്രൂസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എമറാൾഡ് അസൂറ എന്നാണ് ക്രൂസ് കപ്പലിന്‍റെ പേര്. 2030-ഓടെ സുസ്ഥിര വികസനം കൈവരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വികസിത സമൂഹമായി ഖത്തറിനെ മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഖത്തേഴ്സ് നാഷണല്‍ വിഷന്‍ 2030 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ക്രൂസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, മാനുഷിക, പരിസ്ഥിതി മേഖലകളിലുള്ള രാജ്യത്തിന്‍റെ വികസനമാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഏഴ് രാത്രികളും എട്ട് പകലുകളും നീളുന്ന കപ്പല്‍യാത്ര

സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി ഏഴ് രാത്രികളും എട്ട് പകലുകളും നീളുന്ന കപ്പല്‍യാത്രയാണ്‌ എമറാൾഡ് അസുറ പ്രധാനമായും കാഴ്ച വെക്കുന്നത്. അബുദാബിയിലെ സർ ബനി യാസ് ദ്വീപ്, ഒമാനിലെ ഖസബ്, യുഎഇയിലെ ഫുജൈറ, ഒമാനിലെ സിഗി ബേ, ദുബായ് എന്നിവയിലൂടെ കപ്പല്‍ കടന്നുപോകും. സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങള്‍ വിശദമായി കാണാം. രണ്ട് മെഗാ കപ്പലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഗ്രാൻഡ് ക്രൂയിസ് ടെർമിനലിന് കഴിയും. അക്വേറിയം, ആർട്ട് ഗ്യാലറി തുടങ്ങിയ വിവിധ സൗകര്യങ്ങളും തുറമുഖത്ത് ഒരുക്കും.

അടിപൊളി പാക്കേജുകൾ

ഇതുകൂടാതെ ഖത്തറിന്‍റെ സാംസ്കാരികലോകം കണ്ടറിയാനായി മൂന്ന് ദിവസത്തെ പാക്കേജുമുണ്ട്. ഖത്തറിലെ നാഷണൽ മ്യൂസിയം, സൂഖ് വാഖിഫ് എന്നിവയാണ് ഈ യാത്രയുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകള്‍. പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, സുവനീറുകൾ എന്നിവയുടെ ഷോപ്പുകളും നായ്ക്കൾ, പൂച്ചകൾ, മുയലുകൾ, ആമകൾ, പക്ഷികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന പെറ്റ് സ്റ്റാളുകളുമെല്ലാമുള്ള ഒരു ഷോപ്പിങ് കോമ്പ്ലക്സാണ് സൂഖ് വാഖിഫ്.

ഇവ കൂടാതെ, ഭക്ഷണശാലകളും ഷിഷ ലോഞ്ചുകളുമുണ്ട്. പരമ്പരാഗത ഖത്തറി വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിൽ, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ നിര്‍മിച്ച കെട്ടിടം 2006-ൽ പിന്നീട് നവീകരിച്ചു. ദോഹയുടെ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അൽ സൂഖ് ജില്ലയിലാണ് സൂഖ് വാഖിഫ്.

ഖത്തറിലെ ഡെസേർട്ട് റോസ് ക്രിസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഫ്രഞ്ച് ആർക്കിടെക്റ്റ് ജീൻ നോവൽ രൂപകല്‍പന ചെയ്ത കെട്ടിടമാണ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഖത്തറിന്റേത്. 1975-ൽ ആദ്യമായി തുറന്ന പഴയ കെട്ടിടത്തിന് പകരമായി നിലവിലെ കെട്ടിടം 2019 മാർച്ച് 28-നാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. ഇതുകൂടാതെ, ഒട്ടകത്തിന്‍റെ പുറത്തേറിയുള്ള സവാരിയും മരുഭൂമി യാത്രയുമെല്ലാമുണ്ട്.

എമറാൾഡ് അസ്സൂറ ആഡംബര കപ്പൽ

നൂറുപേരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുന്ന കപ്പലാണ് എമറാൾഡ് അസ്സൂറ. സ്കൈ ബാർ, ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്കും ലോഞ്ചും, വെൽനസ് ഏരിയ, ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ, മറീന പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നിവയും കപ്പലില്‍ ഉണ്ടാകും. വരുന്ന ശൈത്യകാലത്തായിരിക്കും ആദ്യയാത്രയെന്ന് എമറാൾഡ് ക്രൂയിസ് ഉൾപ്പെടുന്ന സീനിക് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ സിഒഒ റോബ് വോസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ ടൂറിസം സൗകര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഖത്തർ. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ക്രൂസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നിരവധി സഞ്ചാരികള്‍ എത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഖത്തര്‍. നിരവധി കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. മൂന്നുഭാഗവും കടലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട അൽ കോർണീഷ് മുനമ്പ്, തെളിഞ്ഞ നീല ജലമുള്ള വകറ ബീച്ച്, കുതിരപ്പന്തയം നടക്കുന്ന ഫുറൂസിയ, മരുഭൂമിയിലെ സാഹസിക വിനോദങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള എൻഡ്യൂറൻസ് വില്ലേജ്, കടൽ നികത്തി കൃത്രിമമായി നിർമിച്ച പേൾ ഖത്തർ ദ്വീപ്‌ എന്നീ ആകര്‍ഷണങ്ങള്‍ ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്.

