റൂമിന് 50 ശതമാനം കിഴിവ്, ഭക്ഷണത്തിനും ഓഫർ; വനിതാദിനം ആഘോഷിക്കാൻ കെടിഡിസി

പെൺകൂട്ടായ്മ ഒരുമിച്ച് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അടിപൊളി പാക്കേജുകളുമായി കെടിഡിസി റിസോർട്ടുകൾ ഒരുങ്ങികഴിഞ്ഞു. മാർച്ച് 8 രാജ്യാന്തര വനിതാദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഇൗ ഒാഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിസോർട്ടുകളിൽ വനിതകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന റൂം ബുക്കിങ്ങിന് 50 ശതമാനം കിഴിവും കോപ്ലിമെന്ററി ഡിന്നറും നൽകുന്നു.

ബോൽഗാട്ടി(കൊച്ചി) ടീകൗണ്ടി (മൂന്നാർ), വാട്ടർസ്കേപ്സ് (കുമരകം), സമുദ്ര (കോവളം) ആരണ്യനിവാസ് (തേക്കടി), മാസ്ക്കറ്റ് ഹോട്ടൽ (തിരവനന്തപുരം) എന്നീ പ്രീമിയം റിസോർട്ടുകളിലും ബജറ്റ് റിസോർട്ടുകളായ ഗോൾഡൻപീക്ക് (പൊൻമുടി), പെരിയാർ ഹൗസ് (തേക്കടി), സുവാസ കുമരകം ഗേറ്റ്‍‍‍വേ റിസോർട്ട് (തണ്ണീർമുക്കം), ഗ്രാൻഡ് ചൈത്രം (തിരുവനന്തപുരം), പെപ്പർ ഗ്രോവ് (സുല്‍ത്താൻ ബത്തേരി), റിപ്പിൾലാൻഡ്( ആലപ്പുഴ), ഫോക്ക് ലാൻഡ്( പറശ്ശിനിക്കടവ്), ലൂം ലാൻഡ് (കണ്ണൂർ), നന്ദനം (ഗുരുവായൂർ) ,ഗാർഡന്‌ഹൗസ് (മലമ്പുഴ) എന്നിവിടങ്ങളിലുമാണ് ഇൗ ഒാഫർ ഉള്ളത്.

കൂടാതെ കെടിഡിസിയുടെ പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് റസ്റ്ററന്റുകളിൽ വനിതകളോടൊപ്പം വരുന്നവർക്ക് 20 ശതമാനം ഭക്ഷണത്തിന് കിഴിവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. കെടിഡിസിയുടെ ആഹാർ റസ്റ്ററന്റുകളിൽ എത്തുന്ന വനിതകൾക്ക് മധുരം നൽകി വനിതാദിനം ആഘോഷിക്കും. മാർച്ച് 6 തീയതി മുതൽ 12 വരെയാണ് ഇൗ ഒാഫർ. ബുക്കിങ്ങിനായി തിരുവനന്തപുരത്തെ സെന്റർ റിസർവേഷനിലോ 9400008585, 0471 2316736 എന്ന നമ്പരിലോ ബന്ധപ്പെടാം. കൂടാതെ താമസത്തിനായി നിങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന റിസോർട്ടുകളിലും ബുക്കിങ് നടത്താവുന്നതാണ്.

(centralreservation@ktdc.com)



