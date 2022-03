ലക്ഷങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ വച്ച് വിവാഹം നടത്തിയാൽ; സഞ്ചാരികളെ ക്ഷണിച്ച് നഗരം

ഉടന്‍ വിവാഹിതരാകാന്‍ പോകുന്നവര്‍ക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ ഓര്‍ത്തുവയ്ക്കാവുന്ന അടിപൊളി ഓഫറുമായി ഇറ്റാലിയൻ പട്ടണമായ ലാസിയോ. ഇവിടെ വച്ച് വിവാഹിതരാകുന്നവര്‍ക്ക് ഏകദേശം 1.68 ലക്ഷം രൂപ (യൂറോ 2,000) പാരിതോഷികമായി നല്‍കും. സഞ്ചാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരട്ടിമധുരമാണ് ഈ ഓഫര്‍, സ്വപ്നസമാനമായ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് നഗരത്തില്‍ വച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം, കാശും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും!

കോവിഡ് കാരണം ഇറ്റലിയില്‍ വെച്ച് നടക്കാനിരുന്ന 85 ശതമാനം സ്വദേശി വിവാഹങ്ങളും 9000- ത്തോളം വിദേശ വിവാഹങ്ങളും മാറ്റിവയ്ക്കുകയും റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. "ഇൻ ലാസിയോ വിത്ത് ലവ്" എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം, 2022 ജനുവരി 1 നും ഡിസംബർ 31 നും ഇടയിൽ ഈ മേഖലയില്‍ വച്ച് വിവാഹിതരാകുന്നവര്‍ക്കാണ് സമ്മാനം ലഭിക്കുക.

കോവിഡ് തുടക്കം മുതൽ, ലാസിയോയിൽ 9,000 ദമ്പതികളാണ് വിവാഹിതരായത്, 2019 ൽ ഇത് 15,000-ത്തിലധികം ആയിരുന്നു. 2006-ൽ ബ്രാസിയാനോയിലെ ഒർസിനി-ഒഡെസ്‌കാൽച്ചി കോട്ടയിൽ വച്ച് വിവാഹമോചിതരായ ടോം ക്രൂസും കാറ്റി ഹോംസും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിവാഹങ്ങളിൽ ഒന്ന്.

ഈ സംരംഭത്തിനായി പ്രദേശം മൊത്തം (യൂറോ10 മില്യൺ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്, റീഫണ്ടിനായുള്ള അപേക്ഷകൾ 2023 ജനുവരി അവസാനം വരെയോ ഫണ്ട് തീരുന്നത് വരെയോ നല്‍കാവുന്നതാണ്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം റീഫണ്ടിനായി അപേക്ഷിക്കാം. ദമ്പതികൾക്ക് പരമാവധി അഞ്ച് രസീതുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ നടത്താം. ഇത്, സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിവാഹ പ്ലാനര്‍മാര്‍, വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ, വേദികൾ, കാറ്ററിംഗ്, പൂക്കൾ, കാർ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ലാസിയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവാഹ സേവനങ്ങൾക്കായി യൂറോ 2,000 റീഫണ്ട് ലഭിക്കും.

ടൂറിസം മേഖലയില്‍ കണ്ണുവച്ചു കൊണ്ടാണ് ലാസിയോയുടെ പ്രസിഡന്‍റ് നിക്കോള സിങ്കാരറ്റി ഈ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റലിയുടെ തലസ്ഥാനവും ഏറ്റവും വലിയ നഗരവുമായ റോം ആണ് ലാസിയോയുടെ തലസ്ഥാനം. മനോഹരമായ നിരവധി ബീച്ചുകളും പര്‍വതനിരകളും ജൈവ വൈവിധ്യവും നിറഞ്ഞ ഈ പ്രദേശം കാഴ്ചയ്ക്ക് ഏറെ സുന്ദരമാണ്.

ലാസിയോയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് വിറ്റെർബോ പ്രവിശ്യയിലെ മനോഹരമായ സിവിറ്റ ഡി ബാഗ്നോറെജിയോ. ഒരു കുന്നിന്‍ മുകളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പുരാതനമായ ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഇത്. തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സിർസിയോ നാഷണൽ പാർക്കാണ് മറ്റൊരു ആകര്‍ഷണം. ടെറാസിന, ആൻസിയോ നഗരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശത്ത് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ പാര്‍ക്കില്‍, ചരിത്രാതീത കാലത്തെ ഗുഹകൾ പോലുള്ള കാഴ്ചകള്‍ കാണാം.

വെളുത്ത കളിമണ്ണില്‍ ചുടുനീരുറവകള്‍ ഒഴുകുന്ന ബാഗ്നാസിയോ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. അഗ്നിപര്‍വ്വത സാമീപ്യമുള്ള പ്രദേശമായതിനാല്‍ ചൂടുവെള്ളം നിറഞ്ഞ ജലാശയങ്ങള്‍ ഇവിടെ സാധാരണമാണ്.

ടൈബർ താഴ്‌വരയിലെ ഒരു കുന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മധ്യകാല ഗ്രാമമായ സിവിറ്റെല്ല ഡി അഗ്ലിയാനോയാണ് അടുത്ത കാഴ്ച. മൊണാൾഡെഷി കുടുംബത്തിന്‍റെ പുരാതന കോട്ടയായിരുന്ന ഇവിടെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളും നഗര മതിലുകളും മനോഹരമായ ഇടവക പള്ളിയുമുണ്ട്.

നിരവധി സിനിമകളുടെ ഭാഗമായ മോണ്ടെ ജെലാറ്റോ വെള്ളച്ചാട്ടം, ആർക്കിടെക്റ്റ് ജാക്കോപോ ബറോസി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വിറ്റെർബോ പ്രവിശ്യയിലെ സാക്രോ ബോസ്കോ ഡി ബൊമർസോ, അർസോളിയിലെ പിശാചിന്‍റെ കിണർ, "സാക്രോ സ്പെക്കോ" എന്നും വിളിക്കുന്ന സാൻ ബെനെഡെറ്റോ ഡി സുബിയാക്കോ മൊണാസ്ട്രി എന്നിവയും കാണാം.

പുറമേ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് യാത്രാ സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനായി നിരവധി ടൂര്‍ കമ്പനികള്‍ ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഗൈഡഡ് ടൂറുകളും പാക്കേജുകളും ലഭ്യമാണ്.

