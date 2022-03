പെണ്ണിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാൺ ഇടരുത്; അവൾ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കട്ടെ

ആകാശം കണ്ടുള്ള രാത്രികൾ, മലകൾ കയറിയുള്ള യാത്രകൾ, ആഘോഷങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ കുറേ നല്ല നേരങ്ങൾ. ഇതുപോലുള്ള ഒട്ടേറെ സ്വപ്നങ്ങൾ ചേർത്തു യാത്ര നടത്തുകയാണു സ്ത്രീകളൊരുമിച്ച്.

ആകാശം പോലും അവര്‍ക്കതിരല്ല. രാത്രിയോ പകലോ എന്നില്ല, എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണമെന്ന് തോന്നിയാല്‍പ്പിന്നെ ഏഴു കടലും വന്‍കരകളും താണ്ടിയാണെങ്കിലും അവിടെ എത്തിയിരിക്കും. പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച യാത്രകൾ പറഞ്ഞും അറിഞ്ഞും ഇപ്പോൾ ഏറെ പരിചിതമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാക്കുന്ന തിരക്കിലാണിപ്പോൾ.

ഏറെപ്പേരുടെ ചിരികളും ചിന്തകളും സ്വപ്നങ്ങളും യാഥാർഥ്യമാക്കുന്ന, സ്ത്രീകൾക്കായി യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പെൺകൂട്ടായ്മകളെ പരിചയപ്പെടാം. ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഉള്ളില്‍ ലോകം കാണാന്‍ ആഗ്രഹം വച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മറ്റു സ്ത്രീകളെയും യാത്ര ചെയ്യാനും സ്വപ്നം കാണാനും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവര്‍. യാത്രക്കൂട്ടങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെയും സഞ്ചാരപ്രേമികളായ കൂട്ടുകാരികള്‍ക്ക് ധൈര്യം പകരുകയും അവരെ പുറംലോകത്തിന്‍റെ മനോഹാരിതയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ മരണമാസ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍. ഇനിയൊരു യാത്രയ്ക്കു മനസ് കൊതിയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കൊപ്പം കൂടാം.

ചിറകുവിരിച്ച് യാത്രയുടെ ലോകത്തിലേക്ക്

''ഡോറയുടെ പ്രയാണം" എന്ന പേരിൽ ഒരു യാത്രാകൂട്ടായ്മ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതൊരുപാട് പേരുടെ യാത്രാമോഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒന്നാകുമെന്നു ശാരി പോലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ കൂട്ടായ്മ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യാത്രകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സ്ത്രീകളും, വയോധികരും, പുരുഷന്മാരുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന യാത്രകളായിരുന്നു അതിലേറെയും. ഇത്തരം യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴും അവർക്കൊപ്പം യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് ശാരി. ഡോറയുടെ പ്രയാണം എങ്ങനെയാണ് യാഥാർഥ്യമായതെന്നു ശാരി പറയുന്നു.

സ്ത്രീകളെയും കൊണ്ടുള്ള യാത്രകൾ, അത്രയേറെ ആനന്ദകരം

കൂട്ടിലിട്ട പക്ഷികളെ പറക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതു പോലെയാണ് സ്ത്രീകളെയും കൊണ്ട് യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ തോന്നാറ്. അവരുടെ ചിരികളും മനസ് നിറഞ്ഞുള്ള സംസാരവുമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത്യാഹ്ളാദം തോന്നാറുണ്ട്. യാത്രാപ്രേമികളായ ഒരുപറ്റം ആളുകൾക്ക് അവിസ്മരണീയമായ ഓർമകൾ സമ്മാനിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് തന്നെയാണ് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. യാത്രാപ്രേമികളാണ് ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും. ഓരോ യാത്രയിലും അവരിൽ കാണുന്ന സന്തോഷം വീണ്ടും വീണ്ടും യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രചോദനമാകാറുണ്ട്.

ശാരി (ഡോറയുടെ പ്രയാണം യാത്രാകൂട്ടായ്മ)

യാത്ര മോഹമായിരുന്നില്ല, ജീവനായിരുന്നു

എഫ് എമ്മിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തു ധാരാളം യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നിലെ യാത്രാപ്രേമിയെ കൂടുതൽ രാകി മിനുക്കിയെടുത്തതു ആ ജോലി ആയിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതോടെ യാത്രകളും നിലച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനായി പിന്നെ ശ്രമം.

അങ്ങനെ കുറച്ചു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു. ഓരോ യാത്രകൾ അവസാനിക്കുമ്പോഴും അടുത്തതു എങ്ങോട്ടാണെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ അവസാനം തനിക്കൊരു യാത്രാകൂട്ടായ്മ എന്തുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു കൂടാ എന്ന ചിന്ത മനസിലേക്കെത്തി. സുഹൃത്തുക്കളോട് അഭിപ്രായമാരാഞ്ഞപ്പോൾ അവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഡോറയുടെ പ്രയാണം യാഥാർഥ്യമായത്.

സ്ത്രീകളുടെ യാത്രാ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ‘സൃഷ്ടി’

ഭൂമിയിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടും അനുഭവിച്ചും ലോകത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്രരായി സഞ്ചരിക്കണം. വീടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി പോകാതെ ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഒാേരാ സ്ത്രീയും പറന്നെത്തണം. സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ‘സൃഷ്ടി’ എന്ന യാത്രാ ഗ്രൂപ്പിനു തുടക്കമിട്ട ഗീതു മോഹൻദാസ് പറയുന്നു. ഇൗ വനിതാദിനത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷവതിയാണ് തന്നെന്നും യാത്രകളെ പ്രണയിക്കുന്ന പെൺമനസ്സുകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് കരുത്തു പകരുവാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ഗീതു. വിദ്യാർഥിനികൾ, ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, വിരമിച്ചവർ, വീട്ടമ്മമാർ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ യാത്രയ്ക്കായി മുൻപോട്ടു വരാറുണ്ട്. യാത്ര ആരംഭിച്ചാൽ എല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാരായി മാറും. ‘ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി എത്തുന്ന ഫോൺകോളുകളിലേറെയും പ്രായപരിധിയുണ്ടോ എന്നതാണ്. യാത്ര നടത്തിയവർ മറ്റുള്ളവരുമായി അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുമ്പോഴാണു കൂടുതൽ പേരുമെത്തുന്നത്,’ ഗീതു പറയുന്നു.

സൃഷ്ടിയുടെ ജൈത്രയാത്രയ്ക്ക് ആറുവയസ് തികഞ്ഞു. ഒാരോ വര്‍ഷവും പെൺയാത്രികരുടെ എണ്ണം കൂടിവരികയാണ്. കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അനുഭവിച്ച്, കാണാവുന്നടത്തോളം ലോകം കാണണം. ഒാരോ യാത്രയിലും നേടുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് ഉൗർജം പകരുന്നത്. സാഹസിക യാത്രകളും സൃഷ്ടിയിലൂടെ സഞ്ചാരികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ തേടി യാത്ര ചെയ്യുന്നതോടെപ്പം കാഴ്ചകൾ മാത്രമല്ല അറിവും നേടാം. ഓരോ യാത്രയും ഓരോ അനുഭവമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നതാണ് സൃഷ്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഓരോ യാത്രയിലും സജീവപങ്കാളിത്തം. അതിനുപുറമേ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടവരുടെ സൗഹൃദം ഇതൊക്കെയാണ് സൃഷ്ടി എന്ന വനിതാകൂട്ടായ്മയുടെ വിജയം.

ഗീതു മോഹൻദാസ് (സൃഷ്ടി വനിതാ യാത്രാകൂട്ടായ്മ)

സീസണൽ യാത്ര

ഓരോ സീസണിലും യോജിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കാണു കൂടുതൽ പേർക്കും താൽപര്യം. ചൂടുകാലമായതിനാൽ നിലവിൽ തണുപ്പു കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനാണു കൂടുതൽ പേരും തയാറാകുന്നത്. ലേഡീസ് ഒൺലി ട്രിപ്പുകൾ തുടക്കകാലത്തു കേരളത്തിനകത്തു മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യാത്ര നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ദുവിന്റെ വി‌ജയം, പെൺകൂട്ടായ്മയുടെയും

ഒരു ടെൻഷനുമില്ലാതെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ലേഡീസ് ഓൺലി ട്രാവൽ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ദു കൃഷ്ണ.

ഇങ്ങനെയൊരു യാത്രാ കൂട്ടായമ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ പലർക്കും വിയോജിപ്പായിരുന്നു. പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് എന്തും നേരിടാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമാണ് ഇന്ദുവിന്റെ വിജയത്തിനു പിന്നിൽ.

ഇന്ദു (എസ്കേപ്പ് നൗ യാത്രാകൂട്ടായ്മ)

ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ ഇന്ദുവിന് സ്ത്രീകളോട് പറയാനുള്ളത്, ലോകത്ത് ആസ്വദിക്കാനും കാണാനും ഒരുപാടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാൺ ഇടരുത്. യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കരുത്. തീർച്ചയായും യാത്ര ചെയ്യണം.

ഒരിക്കൽ ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറയിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരിലധികവും നാല്പതും നാൽപത്തഞ്ചും വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകളായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ ഒരു പാറപ്പുറത്ത് ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണും നട്ട് ചന്ദ്രനെ നോക്കി കിടന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇൗ കാഴ്ച അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു. ഒരിക്കലും സാധ്യമാകില്ല എന്നു കരുതിയ ഒരു സ്വപ്നം അവർ അന്ന് അവിടെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു. അവരുടെ മുഖത്തു കണ്ട ആ സന്തോഷമാണ് എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കു പുറകെ പോകാൻ മടിക്കരുത്.

നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം യാത്രയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൈവരിക്കാനാവൂ എന്നു മനസ്സിലാക്കിയാൽ യാത്ര ചെയ്തു തന്നെ അത് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു സ്ത്രീയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയായി പോയി എന്നു കാണാതെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓടിയെത്തണം. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പുരുഷനെന്നോ സ്ത്രീയെന്നോ വ്യത്യാസം കാണേണ്ടതില്ല. ഇതുവരെ നടന്ന വഴിയിൽ നിന്നും ഒന്നു മാറി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കും സന്തോഷത്തിലേക്കും നടക്കാൻ ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ സാധിക്കട്ടെ.

English Summary: This Women's Day, Get Inspired by these Woman Travel Groups