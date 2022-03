നീണ്ട നാളുകൾക്ക് ശേഷം ശ്രീലങ്കയില്‍ വിനോദസഞ്ചാരം സജീവമായി. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, വീസ, യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത നെഗറ്റീവ് കോവിഡ് 19 ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ശ്രീലങ്കയില്‍ എത്തുന്ന എല്ലാ വിനോദസഞ്ചാരികളും സാധുതയുള്ള യാത്രാ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കൈവശം വയ്ക്കണമെന്ന് ശ്രീലങ്ക മുന്‍പേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കോവിഡ്-19 ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ www.portal.pionline.lk/covid എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഓൺലൈനായി എടുക്കാം.

ഇപ്പോഴിതാ രാജ്യത്ത് നിക്ഷേപം നടത്താൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി ദീർഘകാല വീസ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന് ശ്രീലങ്ക അംഗീകാരം നൽകി. ഇത് നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം (എഫ്ഡിഐ) വർദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് യുവജന, കായിക മന്ത്രി നമൽ രാജപക്‌സെ പറഞ്ഞു.

Image from Shutterstock

ശ്രീലങ്കയിൽ ജോലി ചെയ്യാനും നിക്ഷേപിക്കാനും പ്രൊഫഷണലുകളെയും വിദഗ്ധരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ദീർഘകാല വീസ. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നിക്ഷേപ ഏജൻസിയായ ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്‍റ് (ബിഒഐ) പ്രകാരം 2026 ആവുന്നതോടെ 3 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ എഫ്ഡിഐ ആകർഷിക്കാനാണ് ശ്രീലങ്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനായി 2022 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രാജ്യത്ത് 100000-ത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

ഏഷ്യയിലെ മനോഹരമായ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഒന്ന്

ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ശ്രീലങ്ക, അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളും ആവേശകരമായ വന്യജീവി സഫാരികളും അതിമനോഹരമായ ബീച്ചുകളുമെല്ലാമായി ഈ രാജ്യത്ത് സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. കാണാനുള്ള മനോഹാരിത മാത്രമല്ല, മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെലവുകുറഞ്ഞതുമാണ് ശ്രീലങ്കന്‍ യാത്ര. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാക്ക്പാക്കർമാർക്കും ബജറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും ഏറെ അനുയോജ്യമാണ് ഇവിടം.

Image from Shutterstock

ജാഫ്ന, യാല നാഷണൽ പാർക്ക്, സിഗിരിയ, നുവാര ഏലിയ, ഉദവാലവെ നാഷണൽ പാർക്ക്, രാവണ വെള്ളച്ചാട്ടം, ദംബുള്ള ഗുഹാക്ഷേത്രം, അരുഗം ബേ, ഗാലെ തുടങ്ങിയവ ലോകമെങ്ങുമുള്ള സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീലങ്കന്‍ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ്.

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളുടെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് ഈയിടെയായി ശ്രീലങ്ക. ശ്രീലങ്ക ടൂറിസം ഡെവലപ്‌മെന്‍റ് അതോറിറ്റിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറിൽ രാജ്യത്തെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികളില്‍, നാലിലൊന്ന് പേരും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകളിലെ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ക്വാറന്റീൻ രഹിത താമസവുമെല്ലാം ഇന്ത്യന്‍ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഈ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് ആകര്‍ഷിച്ച ഘടകങ്ങളായിരുന്നു.

Image from Shutterstock

കോവിഡിന് ശേഷം വീണ്ടും ടൂറിസം നടപടികള്‍ സജീവമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി, രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർക്ക് വീസ ഓൺ അറൈവൽ സൗകര്യം പുനരാരംഭിക്കുന്നതായി ശ്രീലങ്ക കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഓൺ-അറൈവൽ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാവൽ ഓതറൈസേഷൻ (ഇടിഎ) സൗകര്യം ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

English Summary: Long-term visas offered by Sri Lanka for those who want to invest in the country