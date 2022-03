പണംപിരിച്ച് സ്വന്തമായി ദ്വീപ്‌ വാങ്ങി ഇവര്‍; ഇനി ഇതൊരു രാജ്യമാക്കണം

താമസിക്കുന്ന രാജ്യം മടുത്താല്‍ സാധാരണയായി ആളുകള്‍ എന്തുചെയ്യും? അവര്‍ക്കാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളുമെല്ലാമുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറും, അല്ലേ. കാലങ്ങളായി നടന്നുവരുന്ന ഈയൊരു പതിവ് ഇനി അധികകാലം ഉണ്ടാകും എന്നു തോന്നുന്നില്ല, സ്വന്തം ഭാവനകള്‍ക്കും സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ക്കുമനുസരിച്ച് പുതിയൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ട്രെന്‍ഡ്!

ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും പുതുതായി കടന്നുവന്നിരിക്കുന്നത് ഗാരെത്ത് ജോൺസണ്‍, മാർഷൽ മേയര്‍ എന്നിവരാണ്. 2018-ൽ ആരംഭിച്ച ലെറ്റ്സ് ബൈ ആൻ ഐലൻഡിന്‍റെ സഹസ്ഥാപകരായ ഇവര്‍, സ്വന്തമായി ദ്വീപ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ മാതൃകയാവുകയാണ്.

ബെലീസിന്‍റെ തീരപ്രദേശത്തുള്ള 1.2 ഏക്കർ ദ്വീപായ കോഫി കേയെ ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് സ്വന്തമാക്കി. കരീബിയനിൽ ജനവാസമില്ലാത്ത ഈ ദ്വീപ്, ടൂറിസം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യമാക്കി മാറ്റാനാണ് ഇവരുടെ പ്ലാന്‍.

സ്വന്തം കയ്യിലെ സമ്പാദ്യവും ഒപ്പം ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് കാംപെയ്ൻ വഴി ലഭിച്ച നിക്ഷേപവും ചേര്‍ത്താണ് ഇവര്‍ ഈ ദ്വീപ്‌ വാങ്ങിയത്. ഓണ്‍ലൈനില്‍, ഇരുവരുടെയും ഐഡിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്ന നിക്ഷേപകരിലൂടെ 250,000 പൗണ്ട് (2,50,21,974 രൂപ) സമാഹരിക്കാൻ അവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു. വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി പ്രദേശം വികസിപ്പിക്കാനും അതുവഴി കിട്ടുന്ന ലാഭം നിക്ഷേപകരുമായി പങ്കിടാനുമാണ് നിലവിലെ പദ്ധതി.

ഒരു മൈക്രോനേഷൻ എന്ന നിലയില്‍ ഈ ദ്വീപ്‌ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എന്നാൽ, സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളായ ദേശീയ പതാകയും ദേശീയഗാനവും സർക്കാരുമെല്ലാം ദ്വീപിനുണ്ട്. ‘യംഗ് പയനിയേഴ്‌സ് ടൂർസ്’ എന്ന കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപകൻ കൂടിയായ ജോൺസൺ ഉത്തര കൊറിയ, സിറിയ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അധികം അറിയപ്പെടാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളായ ട്രാൻസ്‌നിസ്‌ട്രിയ, അബ്‌ഖാസിയ, നഗോർണോ- കറാബാഖ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുമെല്ലാം ഇതിനുമുന്നേ യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യാത്രകളാണ് മൈക്രോനേഷൻ എന്ന ആശയവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ ജോണ്‍സണ് പ്രചോദനമായത്.

ഫിലിപ്പീൻസ്, മലേഷ്യ, അയർലൻഡ്, പനാമ, ബെലീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ദ്വീപുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം, 180,000 ഡോളര്‍(13745790 രൂപ) നല്‍കിയാണ്‌ ഇവര്‍ ഈ ദ്വീപ്‌ വാങ്ങിയത്. ദ്വീപിലെ ഓരോ ഓഹരിക്കും 3,250 ഡോളർ (2,48,330 രൂപ) വരും. ആളുകൾക്ക് എത്ര ഓഹരി വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം എന്നാൽ ജനാധിപത്യപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാന്‍ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു വോട്ട് മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. ഇതുവരെ, 25 വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപകരില്‍ നിന്നായി ദ്വീപിന് ഏകദേശം 100 ഓഹരികളുണ്ട്.

