50 ദിവസം കൊണ്ട് 75 സ്ഥലങ്ങൾ; അമ്മയുടെയും മകന്റെയും അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി

യാത്ര എന്നാൽ യാത്ര തന്നെയാണ്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനമല്ല, മാർഗമാണ് പ്രധാനം. മിത്ര സതീഷ് എന്ന കൊച്ചിക്കാരിയുടെ യാത്രകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ വഴി മാറി സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാകും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ആ യാത്ര സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നത്. യാത്രകളെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് മിത്ര. തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ. ആയുർവേദ കോളേജിലെ അധ്യാപികയാണ് മിത്ര സതീഷ്.

51 ദിവസം കൊണ്ട് 17000 കിലോമീറ്റർ സ്വന്തം കാറിൽ അഖിലേന്ത്യാ യാത്ര നടത്തിയ മിത്രയുടെയും പതിനൊന്നു വയസുകാരൻ മകന്റെയും വിശേഷങ്ങൾ അറിയാത്തവർ ചുരുക്കമാണ്. പുതിയ അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളും സ്വന്തമാക്കണമെന്ന സ്വപ്നസാക്ഷാത്കരമായിരുന്നു ആ യാത്ര. ഇപ്പോഴിതാ അമ്മയും മകനും അടുത്ത യാത്രയും ആരംഭിച്ചു. ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾകൊണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ഈ യാത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്മാരകങ്ങൾ, മ്യൂസിയങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി 75 ഇടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകണം. 50 ദിവസം കൊണ്ട് യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാനാണ് മിത്ര സതീഷിന്റെ പദ്ധതി. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്രയ്ക്ക് മേജർ രവി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.

വെറുതെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുകയെന്നതല്ല,ഇത്തവണത്തെ യാത്രയ്ക്കും പ്രത്യേകതകൾ ഏറെയുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ യശ്ശസുയർത്താൻ പ്രയത്നിച്ച നിരവധി പ്രശസ്തരായ സ്വാതന്ത്ര്യസമരനായകൻമാരുണ്ട്. അവരെ തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് ഇത്തവണ. മിത്ര സതീഷും പതിനൊന്ന് വയസുകാരൻ മകൻ നാരായണനും സ്വന്തം വാഹനമായ മാരുതി സുസുക്കി എസ്-ക്രോസിലാണ് യാത്ര നടത്തുന്നത്.

ഇന്ത്യയെ അറിയാൻ വേറിട്ട വഴിയിലൂടെ

മകനൊടൊത്ത് രാജ്യം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കലും സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെയെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കണം എന്ന തീരുമാനത്തിലൂടെയായിരുന്നു ആദ്യ യാത്രയ്ക്ക് തയാറെടുത്തത്. ആ യാത്രയിലൂടെ കുറെയേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും അനുഭവിക്കാനും സാധിച്ചുവെന്നും മിത്ര പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഭാരതദർശനം നടത്തണം എന്ന മോഹം വീണ്ടും മനസ്സിൽ കയറികൂടി. പിന്നീട് മറ്റു യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തത വേണം എന്ന ചിന്തയായി.

വെറുതെ സ്ഥലങ്ങള്‍ ചുറ്റിയടിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥവത്തായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയവരെ ഒന്ന് സ്മരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഇങ്ങനയൊരു യാത്ര ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ചരിത്രം ഈ രാജ്യത്തിന് പറയാനുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ 'ഇന്ത്യയെ അറിയണമെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം'. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യാത്രകൾ നടത്തുമ്പോൾ കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ഈ യാത്രയുടെ പ്രത്യേകത

നമുക്ക് അറിവില്ലാത്ത കുറെയേറെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകൻമാരുണ്ട്. അവരെകുറിച്ച് ലോകം അറിയണം, അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. എല്ലാ നാട്ടിലുമുണ്ടാകും രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച പോരാളികൾ. അവരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് അവരുടെ ത്യാഗം മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഈ യാത്ര കൊണ്ട് മിത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടിയവരെക്കുറിച്ച് വരുംതലമുറയ്ക്കും ഒരു ബോധ്യമുണ്ടാകണം. ആ അറിവുകൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഇൗ യാത്രയിൽ മകനെയും ഒപ്പം കൂട്ടാൻ മിത്രയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. നാടിനെയും സംസ്കാരത്തെയും നാടിനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചവരെയും അവരുടെ ജീവിതവും ഇൗ യാത്രയിലൂടെ മകനും പഠിക്കണം. 50 ദിവസം കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത 75 സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര നടത്തി മടങ്ങണം.

കൊച്ചി - തിരുവനന്തപുരം -തിരുനെൽവേലി -മധുരൈ - ട്രിച്ചി- ചെന്നൈ - വിജയവാഡ - രാജമുണ്ട്രി - വിശാഖപട്ടണം - ഭുവനേശ്വർ - റാഞ്ചി - കൊൽക്കത്ത - ബാരക്ക്പൂർ - പ്ലാസി - ബെർഹാംപൂർ - മുർഷിദാബാദ് - കൂച്ച്ബെഹാർ - ഗുവാഹത്തി - ജോവായ് - പട്ന - ചൗരിചൗര - ലഖ്നൗ- ഝാൻസി - ഗ്വാളിയോർ - ആഗ്ര- മീററ്റ് - ഡൽഹി - ജലന്ധർ - അമൃത്സർ - ഫിറോസ്പൂർ - ബിക്കാനീർ - ഉദയ്പൂർ - അഹമ്മദാബാദ് - ബറോഡ - ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതിമ - ദണ്ഡി - മുംബൈ - പൂനെ - ബെൽഗാം - മംഗലാപുരം - പയ്യന്നൂർ - തിരൂർ വഴി മടക്കം കൊച്ചിയിലേക്ക് ഇതാണ് യാത്രാ പ്ലാന്‍.

English Summary: After 17000 km in 51 days Mithra and son all set for another voyage