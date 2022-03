ബൈക്ക് ട്രിപ്പ് പ്ലാന്‍ ചെയ്യുകയാണോ? ശ്രദ്ധിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

കാറിലും ട്രെയിനിലും വിമാനത്തിലുമെല്ലാം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബൈക്കില്‍ ഉള്ള ദൂരയാത്രയുടെ സുഖം ഒന്നു വേറേതന്നെയാണെന്ന് എല്ലാ സഞ്ചാരികളും ഒരേ സ്വരത്തില്‍ സമ്മതിക്കും. കാറ്റും മഴയും വെയിലുമെല്ലാം കണ്ടും തൊട്ടുമറിഞ്ഞുള്ള ഒരു യാത്രയാണത്, ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാ യാത്രാ പ്രേമികളും പരീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അനുഭവം. എന്നാല്‍ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലോ, അങ്ങേയറ്റം അപകടകരവുമാണ്. ബൈക്ക് ടൂര്‍ പോകുമ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

തയാറെടുപ്പുകള്‍ക്ക് ഒട്ടും കുറവുവേണ്ട

യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബൈക്ക് പൂർണമായും പരിശോധിക്കുകയും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ചെയ്യുകയും വേണം. ലോങ് റൈഡുകളിൽ മഴക്കോട്ടും ഷൂസും കരുതണം. മഴ പെയ്താല്‍ ലഗേജ് നനയാതിരിക്കാന്‍ ഒരു വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കരുതുക. യാത്രയില്‍ ഉടനീളം ഹെൽമറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയാണെന്ന് ഓർമിക്കുക, മികച്ച സുരക്ഷാനിലവാരമുള്ള ഹെല്‍മറ്റ്‌ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് യാത്രയെങ്കിൽ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ജാക്കറ്റും ഗ്ലൗസുകളും കരുതാൻ മറക്കരുത്.

ഇടയ്ക്ക് വിശന്നാല്‍ കഴിക്കാന്‍ മിക്സഡ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്‌സ് പാക്കറ്റുകൾ എടുത്തുവയ്ക്കുക. പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്റ്, ടോർച്ച്, വെറ്റ് വൈപ്പുകൾ, ടോയ്‌ലറ്റ് റോൾ, മാപ്പ്, ഇരുട്ടായാൽ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഫോട്ടോക്രോമാറ്റിക് ഐ-വെയർ, ഐ ഡ്രോപ്പുകൾ എന്നിവയും അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ബുക്കും ഒരു സ്പെയർ മൊബൈൽ ഫോണും കൂടിയുണ്ടെങ്കില്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ യാത്ര തുടങ്ങാം.

കൊക്കില്‍ ഒതുങ്ങുന്നത് മതി

ബൈക്ക് യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ റൂള്‍, ശരീരം അല്‍പം ക്ഷീണിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ അന്നത്തെ യാത്ര നിര്‍ത്തി വിശ്രമിക്കുക എന്നതാണ്. അന്നേവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ യാത്ര 250 കിലോമീറ്ററാണെങ്കിൽ, പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒറ്റയടിക്ക് 500 ലധികം കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്യാം എന്നു കരുതരുത്. ബാക്കിയുള്ള യാത്ര ആസ്വാദ്യകരമായ അനുഭവമാകണമെങ്കില്‍ ശരീരവും മനസ്സും ആരോഗ്യത്തോടെയിരുന്നേ മതിയാവൂ എന്ന കാര്യം ഓര്‍ക്കുക.

സുരക്ഷയാണ് പ്രഥമം

യാത്രയാണ്, മത്സരമല്ല എന്ന കാര്യം എല്ലാ യാത്രക്കാരും ഓര്‍ത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. വേഗത അധികം കൂടാതെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. മുന്നില്‍ ട്രെക്ക് പോലുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ പോകുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അകലം പാലിക്കുക. വാഹനത്തില്‍ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാന്‍ മറക്കരുത്. എപ്പോഴും സാമാന്യബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുക, അനാവശ്യ റിസ്കുകള്‍ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ രസകരമെന്നു തോന്നാമെങ്കിലും അവ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിപരമല്ല.

വാഹനം വഴിയില്‍ നിന്നുപോയാല്‍ റിപ്പയര്‍ ചെയ്യാനുള്ള അവശ്യ സാമഗ്രികളും കരുതണം. വണ്ടി എങ്ങനെ റിപ്പയര്‍ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാന അറിവ് വേണം എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടല്ലോ.

ആരോഗ്യം മറക്കരുത്

ഓഫ്‌റോഡ്‌ യാത്രകളില്‍ പലപ്പോഴും മികച്ച ഹോട്ടലുകളില്‍ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാവണമെന്നില്ല. വഴിയിലെ ഏതെങ്കിലും ധാബയിലോ റോഡരികിലെ കടയിലോ ലഭിക്കുന്നത് കഴിക്കുക എന്നൊരു ഓപ്ഷന്‍ മാത്രമേ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവൂ. കഴിക്കാതെ കുറേ നേരം വാഹനമോടിക്കാനും കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ മിനിമം വൃത്തിയെങ്കിലും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍നിന്നും കഴിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. വയറുനിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വയറിന് അധികം ഭാരമില്ലാത്ത ബ്രെഡ്, ബട്ടര്‍, ടോസ്റ്റ്, ഓംലെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ മികച്ച ചോയ്സായിരിക്കും.

ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്തുക എന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് 2 ലീറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം. നിർജലീകരണം മൂലം ക്ഷീണം, ശരീരവേദന, മലബന്ധം എന്നിവ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒറ്റയടിക്ക് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനു പകരം അൽപാല്‍പമായി ഇടയ്ക്കിടെ കുടിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ലവണങ്ങളും ധാതുക്കളും അടങ്ങിയ ORS വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കുക. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കേണ്ട വൈറ്റമിനുകളുടെ കുറവ് നികത്താനായി വൈദ്യനിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള വൈറ്റമിന്‍ സപ്ലിമെന്‍റ് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. അത്യാവശ്യം വന്നേക്കാവുന്ന മരുന്നുകളും കയ്യില്‍ കരുതുക.

ശരീരം പറയുന്നത് കേള്‍ക്കുക

ദീർഘദൂരയാത്രകളില്‍ ശരീരവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോള്‍. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇടവേളകള്‍ എടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വേദന കുറയ്ക്കാനായി ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പുറം, അരക്കെട്ട്, തോളുകൾ എന്നിവ സ്വതന്ത്രവും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. പുറത്ത് ബാക്ക്‌പാക്കുകളോ ക്യാമറകളോ അരയിൽ സഞ്ചികളോ ഒന്നും തൂക്കി ബൈക്കില്‍ ഇരിക്കരുത്. കൂടാതെ മികച്ച ജാക്കറ്റും കയ്യുറകളും സണ്‍ഗ്ലാസും ധരിക്കണം. ഓരോ മണിക്കൂറിലും കുറഞ്ഞത് 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇടവേള എടുക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമാണ്. സുരക്ഷയ്ക്കായി ബൈക്ക് റൈഡിങ് ഗിയറുകളും ഉപയോഗിക്കാം.

