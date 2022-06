മനം നിറയ്ക്കും കാഴ്ച; പക്ഷേ മനം മടുക്കും യാത്ര; ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിന് ദുരവസ്ഥ

മഞ്ഞണിഞ്ഞ കാഴ്ചകളും നനുത്ത മഴയും നിറഞ്ഞ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആവോളം ആസ്വദിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന നിരവധിയിടങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലുണ്ട്. സഞ്ചാരികൾ അധികമെത്താത്ത, പ്രകൃതി ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച മനോഹരയിടമാണ് ഒട്ടകത്തലമേട്.

ഇടുക്കിയുടെ മഴയും മഞ്ഞും സുന്ദരകാഴ്ചകളുമായി, പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര സ്ഥലമാണ് കുമളിയെങ്കിലും അവിടുത്തെ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മാണിക്യമാണ് ഒട്ടകത്തലമേട്. കുമളി ടൗണില്‍നിന്ന് നാലര കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് ഇവിടേക്ക്. സന്ദർശകരെ പ്രധാനമായും ആകർഷിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വ്യൂപോയിന്റാണ്. മഞ്ഞും മഴയും വിരുന്നെത്തുന്ന ഇവിടം ആദ്യകാഴ്ചയിൽത്തന്നെ ആരെയും വശീകരിക്കും.

ദുരിതമാണ് യാത്ര

വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഇടുക്കി കുമളി ഒട്ടകത്തലമേടിലേക്കുള്ള യാത്രാ ദുരിതത്തിന് കാലങ്ങളായി പരിഹാരമില്ല. പ്രകൃതി മനോഹരമായ സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഇവിടേയ്ക്കുള്ള റോഡിന്റെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ്. ജില്ലയിലെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ സ്ഥിതിയാണിത്. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര കാലങ്ങളായുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിലും പരിഹരിക്കാന്‍ നടപടിയില്ല.

കുമളിയിൽ നിന്ന് കട്ടപ്പനയ്ക്കുള്ള പഴയ അഞ്ചൽ റോഡിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒന്നാം മൈൽ - ഒട്ടകത്തലമേട് റോഡ്. 2017ൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 50 ലക്ഷം ഫണ്ട് അനുവദിച്ചെങ്കിലും പണികൾ പാതിവഴിയില്‍ മുടങ്ങി. വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് പുറമെ, ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരുടെയും ഏക ആശ്രയമാണ് ഈ റോഡ്. റോഡ് നിർമാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണം എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

