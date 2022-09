ആവേശത്തിമിർപ്പിനൊപ്പം വള്ളംകളിയുടെ ഭാഗമാകാം; ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം

കാഴ്ചക്കാരുടെ ആവേശമാണ് കായലിലെ ഓളങ്ങൾക്കും. ഉയർന്നു താഴ്ന്ന തുഴകയുടെ തിമിർപ്പിനൊപ്പം കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരുടെ കയ്യടി ശബ്ദം കൂടിയാകുമ്പോൾ ഊർജ്ജത്തിന്റെ പരകോടിയിൽ നിന്നാണ് തുഴച്ചിലുകാർ വള്ളം തുഴയുന്നത്. ഇനി ഒരാഴ്ച മാത്രമാണ് പുന്നമടക്കായലിലെ ആവേശത്തിരയുയരാൻ. എല്ലാ വർഷവും നടക്കാറുള്ള നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഈ വർഷവും ആലപ്പുഴ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് വള്ളംകളി നടക്കുന്നത്.

ഏതാണ്ട് അര നൂറ്റാണ്ടായി വള്ളം കളി ഒരു ജനതയുടെ മുഴുവൻ ഉത്സാഹമായി തീർന്നിട്ട്. കേരളത്തിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല വിദേശത്തു നിന്നു വരെ ഇതിനു ആരാധകരായുണ്ട്. കൃത്യമായി സമയമാകുമ്പോൾ അവർ കാണാൻ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

Nehru Trophy Boat race. CRS PHOTO/shutterstock

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നെഹ്‌റുവിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ പോരാട്ട ആഘോഷങ്ങൾ. അന്നത്തെ വള്ളം കളിയ്ക്ക് പങ്കെടുത്ത നെഹ്‌റു, കളി കഴിഞ്ഞു ജയിച്ച ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിൽ ആവേശത്തോടെ കയറിയെന്നാണ് കഥ. അദ്ദേഹത്തെയും കൊണ്ട് ജയിച്ച വള്ളം കൊച്ചി വരെ തുഴഞ്ഞുവെന്നും അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. തിരികെ ഡൽഹിയിൽ ചെന്നതിനു ശേഷം വള്ളം കളിയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ആദരമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളിയിൽ തീർത്ത ഒരു വള്ളം അയച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് ആദ്യത്തെ നെഹ്‌റു ട്രോഫി ആയി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് എല്ലാ വർഷവും ഓർമ്മകൾ പുതുക്കാൻ അദ്ദേഹവും കുടുംബവും എത്താറുണ്ടായിരുന്നു. പ്രൈംമിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് ട്രോഫി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വള്ളം കളി ഇങ്ങനെയാണ് നെഹ്‌റു ട്രോഫി എന്ന് പുനർ നാമകരണം നടത്തിയത്.

മുൻവശം കൂർത്തിരിക്കുന്ന വള്ളങ്ങളാണ് ചുണ്ടൻ. വള്ളങ്ങളിൽ വലിപ്പ കൂടുതലും ഇവയ്ക്ക് തന്നെ. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾക്ക് 100 മുതൽ 158 അടിവരെ നീളമുണ്ടാകും. ഓരോ വള്ളവും ഓരോ കരക്കാരുടേതാണ്, അതിനെ അവർ ഈശ്വരന് തുല്യമായാണ് പരിപാലിക്കുന്നതും. ഒരു വരിയിൽ രണ്ടുപേര് എന്നവണ്ണം 64 തുഴച്ചിലുകാരാണുള്ളത്. ഇവർ അറുപത്തിനാല് കലകളെയാണ് ഓർമിപ്പിക്കുന്നതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ജോലിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ.

ആലപ്പുഴയിലെ പുന്നമടക്കായലിലാണ് നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളി നടത്തപ്പെടുന്നത്. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരങ്ങൾക്കായി അണി നിരക്കാറുള്ളതെങ്കിലും ചില ചെറു വള്ളങ്ങളും പ്രത്യേക മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇറങ്ങാറുണ്ട്. പതിനേഴ് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് ഇത്തവണ മത്സരത്തിനായി കായലിലിറങ്ങുന്നത്.

ഈ വർഷത്തെ നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളി അടുത്തയാഴ്‌ചയാണ്‌ തുടങ്ങുന്നത്. പരിപാടിയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് വിൽപന തകൃതിയായി നടക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. മറ്റുള്ള ജില്ലക്കാർക്കും വിവിധ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ https://nehrutrophy.nic.in/pages-en-IN/online_ticket.php എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കും. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ നിന്നും പുന്നമടക്കായലിലെ മത്സരയിടത്തേക്ക് പ്രത്യേക സർവീസുകൾ കെഎസ്ആര്‍ടിസി അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ഡിപ്പോയില്‍ നിന്നും വള്ളംകളി കാണുവാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ക്കായി കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ബജറ്റ് ടൂറിസം വഴി ടിക്കറ്റെടുക്കുവാന്‍ അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

