649 കി.മീ സൈക്കിൾ ചിവിട്ടിയ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരൻ: സ്വപ്നയാത്ര നടത്തി അനന്തപത്മനാഭൻ

ലക്ഷ്യങ്ങളെ ചവിട്ടിത്തള്ളി മുന്നേറാനുള്ള സ്വപ്നയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട ആവേശത്തിലാണ് കിളിമാനൂർ എംജിഎം ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരൻ അനന്തപത്മനാഭൻ. കൊച്ചി മുതൽ കൊടൈക്കനാൽ വരെയും തിരിച്ചും 649 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട ആദ്യ ലോങ് സൈക്കിൾ റൈഡ് പൂർത്തിയാക്കിയ സന്തോഷം വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. തന്റെ ചികിത്സയ്ക്കിടയിൽ മകന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ തളർന്നു പോകരുതെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അനന്തുവിന്റെ കാൻസർ സർവൈവർ ആയ അമ്മ സ്മിഷയ്ക്ക്. ഇടയ്ക്കിടെ ഉള്ള ആശുപത്രിവാസത്തിന്റെ ഇടവേളയിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ, മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും വക വയ്ക്കാതെ സ്മിഷയും കുട്ടികളുമായി അനന്തുവിന്റെ സ്വപനയാത്രയ്ക്ക് കൂടെയിറങ്ങി. അച്ഛൻ അരുണും റൈഡിൽ ഒപ്പം ചേർന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രായം കുറഞ്ഞ, ലോങ് സൈക്കിൾ റൈഡർ എന്ന അംഗീകാരത്തിലേക്ക് അനന്തു ചവിട്ടിക്കയറിയെത്തിയ നിമിഷം അവനെ ചേർത്തു നിർത്തി സ്മിഷ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നൊരു ചിത്രം ആരോ പകർത്തിയിരുന്നു. അതിലുണ്ട് ആ അമ്മയുടെയും മകന്റെയും ആവേശമത്രയും. അനന്ത പത്മനാഭൻ ആ റൈഡിന്റെ കഥ പറയുന്നു.

ഞാൻ അനന്തപത്മനാഭൻ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കല്ലറ മുതുവിള സ്വദേശിയാണ്. കിളിമാനൂർ എംജിഎം ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ 9–ാം ക്ലാസിൽ. സൈക്ലിങ് എനിക്ക് വലിയ പാഷനാണ്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 10നാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രീം സാധ്യമായത്– കൊച്ചി– പൊള്ളാച്ചി– പഴനി വഴി കൊടൈക്കനാൽ വരെയും തിരിച്ചും 649 കിലോമീറ്റർ സൈക്കിൾ റൈഡ്. ഇതുവരെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ‘വെട്ടിച്ച് ’ നൂറു കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ ഉള്ള യാത്രകളേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അതൊക്കെ പരിചിതമായ വഴികൾ ആണു താനും. ഇത് തീർത്തും അപരിചിതമായ വഴികളിൽ, തനിയെ ഉള്ള യാത്ര. കൊടൈക്കനാൽ ഹിൽ ഒക്കെ ചവിട്ടിക്കയറാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി എങ്കിലും അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എത്തിയ നിമിഷത്തെ സന്തോഷം, ആ കോൺഫിഡൻസ്... അമ്മ ഓടിയെത്തി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഒരു പാട് റൈഡുകളുടെ തുടക്കമാകട്ടെ ഇത് എന്നാണ് ആഗ്രഹം.

ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം അബുദാബിയിലായിരുന്നു. അവിടെ വച്ച് മൂന്ന് വയസോ മറ്റോ ഉള്ള കാലത്ത് അച്ഛന്റെ സുഹൃത്ത് ഷാഫിക്ക എന്ന ആങ്കിളായിരുന്നു ആദ്യ സൈക്കിൾ വാങ്ങി തന്നത്. അത് വലിയ ഓർമ ഒന്നുമില്ല. 5–ാം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു. മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ലേബർ ഇന്ത്യ പബ്ലിക് സ്കൂളിലായിരുന്നു പഠനം. കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ റേഞ്ച് റോവറിന്റെ ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി. അച്ഛൻ അത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അന്നാണ് വലിയ സെഗ്‌മെന്റ് സൈക്കിൾസ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുവന്നത്. പിന്നീട് ഏഴിൽ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ഛമ്മ ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിത്തന്നെങ്കിലും ഓവർയൂസ് കൊണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ടുതന്നെ അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി. അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിൽ വെറുതെയിരുന്ന പഴയ ഒരു സൈക്കിൾ അതിനിടെ അച്ഛൻ നന്നാക്കി തന്നു. അതിലായി പിന്നെ യാത്രകൾ. വീട്ടിൽ നിന്ന് 8–9 കിലോമീറ്ററോളമുണ്ട് അന്നു നീന്തൽ ക്ലാസിൽ പോവാൻ. അങ്ങനെ ദിവസവും 18–19 കിലോമീറ്ററോളം സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് പതിവായി. ആ സൈക്കിൾ കേടായതോടെ നാലഞ്ച് മാസം സൈക്കിൾ ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ചു.

വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അച്ചാച്ചൻ കമലൻ നല്ലൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിത്തന്നു. അതിലാണ് ലോങ് റൈഡ് പോയിത്തുടങ്ങിയത്. ആറ്റിങ്ങലും, ട്രിവാൻഡ്രവും, കിളിമാനൂരും എല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്നു പോയിവന്നു. ആറുമാസം കൊണ്ടുതന്നെ ആ സൈക്കിളും കേടായി. അത് റിട്ടേൺ നൽകി അമ്മ ഒരുആർസി ട്രൈബൻ 100 സൈക്കിൾ വാങ്ങി നൽകി. അത് എനിക്ക് കറക്ട് യൂസേജ്നു പറ്റിയ സൈക്കിൾ ആയിരുന്നു. അതിൽ ലോങ് യാത്രകൾ പോയിത്തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ വരാം, ഒന്നു കറങ്ങി വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാകും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക. പക്ഷേ 70–80 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോകും. വീട്ടിൽ നിന്നു വിളിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസസ് ഒക്കെ പറയും. അവർക്ക് അറിയാം. എന്നാലും വലിയ സീനില്ല. സൈക്ലിങ് എനിക്ക് എത്ര പാഷനാണെന്നും യാത്രകൾ അത്ര ഇഷ്ടമാണെന്നും അവർക്കറിയാം.

ഒരിക്കൽ അച്ഛനും അമ്മയും ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കു പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരു കൂട്ടം സൈക്ലിസ്റ്റുകളെ കണ്ടു. പെഡൽ ഫോഴ്സ് എന്ന കൊച്ചി ബേസ്ഡ് അസോസിയേഷന്റെ റൈഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു. പൊതുവേ വീട്ടിൽ അവർക്ക് എന്റെ ലോങ് യാത്രകൾ പേടിയായിരുന്നെങ്കിലും അവർ പെഡൽ ഫോഴ്സ് ടീമിനോട് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അടുത്ത റൈഡ് കൊച്ചി– കൊടൈക്കനാൽ ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞു. അറിയാത്ത ആളുകളും, പരിചിതമല്ലാത്ത വഴികളുമല്ലേ– അവർക്ക് ഏറെ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അമ്മ ധൈര്യം തന്നു. സൈക്കിൾ റൈഡിനു എന്റെ അച്ഛനും കൂടെ പോകു എന്നൊരു സജഷൻ പറഞ്ഞു. ഒരു പാട് സേഫ്റ്റി ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഏജ് കുറവായിരുന്നെങ്കിലും റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വച്ച് പെഡൽ ഫോഴ്സ് റൈഡിന് സമ്മതിച്ചു. അമ്മയും അനിയൻ സേതുമാധവനും അനിയത്തി മഹാലക്ഷ്മിയും ടീമും കാറിൽ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് പോകാനും തീരുമാനമായി. അങ്ങനെ ഓഗസ്റ്റ് 5ന് പുലർച്ചെ 5ന് കറുകുറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്റെ ഡ്രീം റൈഡിന് തുടക്കം.

ഇതുവരെ ഉള്ള റൈഡുകളിൽ ഏറ്റവും ടഫും ബെസ്റ്റുമായിരുന്നു ‘ടൂർ ഡി കൊ‍ഡൈ’ എന്ന റൈഡ്. വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ യാത്ര സുഖകരമായിരുന്നുള്ളൂ. റൈഡ് വേറൊരു വൈബായിരുന്നു. ഓരോരോ ഏരിയ പിന്നിട്ടുപോകുമ്പോൾ കഠിനമായ വെയിലും കൊടുംമഴയും കാറ്റുമൊക്കെ മാറിമാറി വന്നു. വഴികളുടെ അവസ്ഥ മാറിവന്നു. കാടിനിടെ കൂടെയുള്ള വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഒപ്പം പുറപ്പെട്ടെങ്കിലും ഏറെ പിന്നിലായിരുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടെ തമ്മിൽ കണ്ടത് തന്നെ കുറവാണ്. റൈഡിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ വളരെ മോട്ടിവേറ്റ്ചെയ്തു. കാരണം കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം 24 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർ ആയിരുന്നു. ഞാനായിരുന്നു യങ്ങസ്റ്റ്. അവരൊക്കെ ഏറെ കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരം ഒരു റൈഡ് ആദ്യമായത് കൊണ്ടാകാം പ്രതിസന്ധികളായിരുന്നു ഏറെ. സൈക്കിളുകളായിരുന്നു മെയിൻ പ്രശ്നം. ലോങ് റൈഡ് പോകുമ്പോൾ കുറേദൂരം പിന്നിടുമ്പോഴേക്ക് ഗിയർ ഒക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് അലൈൻമെന്റ് ആകും. ഇതു ശരിയാക്കലായിരുന്നു വിഷയം. വഴിയിൽ കടകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ശരിയാക്കിയേ പിന്നീട് പോകാനാകൂ. ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം തീർന്നുപോകുകയും മറ്റും ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ കൂടെ വന്ന റൈഡേഴ്സ് ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൊടൈക്കനാൽ ഹിൽ റൈഡായിരുന്നു ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. 53 കിലോമീറ്ററിലേറെ ചവിട്ടണം. 2000 മീറ്ററിലേറെ എലിവേഷനുള്ള ഹിൽ ആണെന്നോർക്കണം. അത് കടന്നത് ഒരു വൻ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. കൈയും കാലുമെല്ലാം പലയിടവും പൊട്ടി ചോര പൊടിഞ്ഞു. എന്നാൽ അതോടെ ഏതുമലയും എനിക്ക് ചവിട്ടിക്കയറാമല്ലോ എന്ന കോൺഫിഡൻസായി. അ‍ഞ്ചാം ദിവസം കൊച്ചിയിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഹോ! ഐ ആം സോ പ്രൗഡ്. പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ഫീൽ. എന്നാലും 9ൽ അല്ലേ സ്കൂളിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ വർക്കുകൾ പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോലും ടൈമില്ല. നേരെ വിട്ടടിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു.

സ്കൂളിൽ റൈഡ് വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞതോടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സും ഫ്രണ്ട്സുമെല്ലാം വൻ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ ബീന ജേക്കബ് മാം, ക്ലാസ് ടീച്ചർ ബിജോയ് മാം, പിന്നെ എന്റെ ഫേവറിറ്റ് ടീച്ചർ ഷീന മാമും ഒക്കെ ഏറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സ്കൂളിലും ട്യൂഷൻ സെന്റിലുമെല്ലാമുള്ളവവരെല്ലാം സപ്പോർട്ടോടു സപ്പോർട്ടെന്നു പറയണം. അങ്ങനെ അവരുടെ ഒക്കെ പിന്തുണ കൊണ്ട് സ്കൂളിലെ വർക്കുകൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആയി.

എന്തിനും കട്ടയ്ക്കുകൂടെ നിൽകുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛമ്മ ജോളിയും ആണ് എന്റെ ഡ്രീം സാധ്യമാക്കിയത്. അവർ എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചപ്പോൾ സാമ്പത്തികമോ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. ഇതൊരു ചെറിയ തുടക്കം മാത്രമല്ലേ. ലക്ഷ്യം ഇനിയും ദൂരെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ ചെറിയ യാത്ര എനിക്കു നൽകിയ കോൺഫിഡൻസുണ്ടല്ലോ അത് ഒത്തിരി വലുതാണ്. മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അതാകും എനിക്കുള്ള എനർജി.

