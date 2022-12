കാനഡയിലെ മോൺ‌ട്രിയൽ ആസ്ഥാനമായുള്ള ആഗോള പൗരത്വ സാമ്പത്തിക ഉപദേശകസ്ഥാപനമായ ആർട്ടൺ ക്യാപിറ്റൽ ലോകത്തിലെ കരുത്തുറ്റ പാസ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പാസ്പോര്‍ട്ട് ഉപയോഗിച്ച്, വീസയില്ലാതെ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെയും വിസ ഓണ്‍ അറൈവല്‍ സൗകര്യം ലഭ്യമായ രാജ്യങ്ങളുടെയും എണ്ണം അനുസരിച്ചാണ് റാങ്കിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.



റാങ്കിങ് പ്രകാരം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പാസ്‌പോർട്ട് യുഎഇയുടേതാണ്. യുഎഇ പാസ്‌പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് 180 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തടസ്സരഹിതമായി യാത്ര ചെയ്യാം, 59 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിസ ഓൺ അറൈവൽ സൗകര്യവും 121 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീസ ഫ്രീ പ്രവേശനവുമാണ് യുഎഇ പാസ്പോര്‍ട്ടിനുള്ളത്. ഇവിടെനിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് 89 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ വീസ ആവശ്യമുള്ളൂ.

ഏറ്റവും ശക്തമായ 10 പാസ്‌പോർട്ടുകളിൽ ഒമ്പതും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ, ലക്സംബർഗ് എന്നീ 10 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ദക്ഷിണ കൊറിയയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. അവർക്ക് 126 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വീസ അധികാരമുണ്ട്, കൂടാതെ 47 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിസ ഓൺ അറൈവൽ സൗകര്യവുമുണ്ട്.

വീസയില്ലാതെ 116 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാവുന്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പാസ്‌പോർട്ട് ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്, തുടർന്ന് വരുന്ന യുകെ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. ബ്രെക്‌സിറ്റിന് ശേഷം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളുമായി വീസ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം യുകെ ഇക്കുറി പിന്തള്ളപ്പെട്ടെങ്കിലും 171 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോഴും വീസ ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ വീസ ഓൺ അറൈവൽ സൗകര്യം ഉണ്ട്.

അതേസമയം, 87-ാം റാങ്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് 24 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ വീസ ഫ്രീ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. കൂടാതെ, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് 48 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീസ ഓൺ അറൈവൽ സൗകര്യമുണ്ട്. 126 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായി വീസ ആവശ്യമാണ്. ഗാംബിയ, ഘാന, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, ടാൻസാനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ അതേ സ്ഥാനത്താണ്.

വെറും 38 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം വിസ ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ വീസ ഓൺ അറൈവൽ സൗകര്യമുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് പട്ടികയിൽ അവസാനത്തേത്. പാകിസ്ഥാൻ പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് 44 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, സിറിയ, ഇറാഖ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പാസ്പോര്‍ട്ട് ഉപയോഗിച്ച് യഥാക്രമം 39, 40 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം.

യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലെ 193 അംഗങ്ങളെയും, ROC തായ്‌വാൻ, മക്കാവോ, ഹോങ്കോങ്, കൊസോവോ, പലസ്തീനിയൻ ടെറിട്ടറി, വത്തിക്കാൻ എന്നീ ആറ് പ്രദേശങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് പട്ടിക. ഗവൺമെന്റുകൾ നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളും ഡാറ്റ, ക്രൗഡ് സോഴ്‌സിംഗ് വഴി ലഭിച്ച തല്‍സമയ വിവരങ്ങളും ഉയർന്ന വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷണവിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് റാങ്കിങ് തയാറാക്കുന്നത്.

2006- ൽ അർമാൻഡ് ആർട്ടൺ ആണ് ആർട്ടൺ ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥാപിച്ചത്. 2014- ലായിരുന്നു ആർട്ടൺ ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യമായി പാസ്‌പോർട്ട് സൂചിക പുറത്തിറക്കിയത്. ഓരോ പാസ്‌പോർട്ടിന്‍റെയും വ്യക്തിഗത റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ, മൊബിലിറ്റി സ്‌കോർ(MS) എന്ന ത്രിതല രീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. വീസ-ഫ്രീ (VF), വിസ ഓൺ അറൈവൽ(VOA), eTA, ഇ-വിസ(3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൽകിയാൽ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്‌മെന്‍റ് പ്രോഗ്രാം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഇൻഡക്‌സ് 2018(UNDP HDI) ഉം റാങ്കിംഗിനായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ യാത്രകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പാസ്‌പോർട്ടുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി. വനവാട്ടു ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും യാത്രാസ്വാതന്ത്ര്യം വര്‍ദ്ധിച്ചു. റാങ്കിങ് പ്രകാരം, 2022-ൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് ശരാശരി 16 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അധികപ്രവേശനം ലഭിക്കും.

English Summary: These are world's strongest passports in 2022