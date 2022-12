മികച്ച വെഡ്ഡിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി കേരളം, റൊമാന്റിക് ഇടം ഗോവയും

ട്രാവല്‍ പ്ലസ് ലെയ്ഷറിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച പ്രാദേശിക വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കേരളവും. ട്രാവല്‍ പ്ലസ് ലെയ്ഷര്‍ ഇന്ത്യ ആന്‍ഡ് സൗത്ത് ഏഷ്യ വായനക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ നടത്തിയ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് അവാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കുന്നത്. ഇതില്‍ മികച്ച വെഡ്ഡിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍ പുരസ്‌കാരമാണ് കേരളം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

wedding destination- MandyElk/Istock

ട്രാവല്‍ പ്ലസ് ലെയ്ഷര്‍ ഇന്ത്യ ആന്‍ഡ് സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ വായനക്കാരുടെ പ്രിയ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ബെസ്റ്റ് അവാര്‍ഡ്‌സിന്റെ പതിനൊന്നാം പതിപ്പാണിത്. മികച്ച സംസ്ഥാനമായി രാജസ്ഥാനേയും മികച്ച റൊമാന്റിക് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി ഗോവയേയുമാണ് വായനക്കാര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ കേന്ദ്രമായി തമിഴ്‌നാടും വൈല്‍ഡ്‌ലൈഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മധ്യപ്രദേശും സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രമായി ഗുജറാത്തും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. റോഡ് ട്രിപ്പുകളില്‍ ഇൗ അവാര്‍ഡ് ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിനാണെങ്കില്‍ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഒഡീഷയും സിക്കിമും മാറി. പ്രാദേശിക ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ പുരസ്‌കാരം ബംഗാളിനാണ്.

രാജസ്ഥാന്‍ - മികച്ച സംസ്ഥാനം

Rajasthan, VladimirSklyarov/Istock

ഇന്ത്യയില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കേണ്ട മികച്ച സംസ്ഥാനമായി വായനക്കാര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനെയാണ്. ഇവിടുത്തെ സംസ്‌കാരവും ഭക്ഷണവും കോട്ടകളും വ്യത്യസ്തമായ ഭൂപ്രകൃതിയുമെല്ലാം സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയയിടമാക്കി മാറ്റുന്നു.

കേരളം- മികച്ച വെഡ്ഡിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍

മികച്ച വെഡ്ഡിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായിട്ടാണ് ട്രാവല്‍ പ്ലസ് ലെയ്ഷര്‍ വായനക്കാര്‍ കേരളത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കായലും പുഴകളും മലയും കാടുമെല്ലാം ചേര്‍ന്ന പ്രകൃതി ഭംഗിയും കാലാവസ്ഥയുമൊക്കെ ചേര്‍ന്ന് വിവാഹചടങ്ങിന് പറ്റിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടാക്കി മാറ്റുന്നു.

ഗോവ - ബെസ്റ്റ് റൊമാന്റിക് ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍

goa- Mikhail Sotnikov/Istock

ഗോവയോളം പ്രണയം നിറഞ്ഞ പ്രദേശമില്ല. ബീച്ചിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള റിസോര്‍ട്ടുകളും യൂത്ത്ഫുള്‍ വൈബുകളുമൊക്കെ ചേര്‍ന്നാണ് ഗോവയെ പ്രണയികളുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നത്. വിവാഹ ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രകള്‍ക്ക് ഒരുപാട് ദമ്പതികള്‍ ഗോവയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ കാരണങ്ങള്‍.

ഉത്തരാഖണ്ഡ് - ബെസ്റ്റ് വെല്‍നെസ് ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍

rafting in rishikesh- Peppy Graphics/Shutterstock

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഋഷികേശിനെ യോഗയുടെ ആസ്ഥാനമായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സമാധാനവും സന്തോഷവും തേടുന്ന യാത്രികരുടെ നിരവധി പ്രിയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉത്തരാഖണ്ഡിലുണ്ട്.

തമിഴ്‌നാട് - ബെസ്റ്റ് സ്പിരിച്വല്‍ ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍

സമ്പന്നമാണ് തമിഴ്‌നാടിന്റെ സംസ്‌ക്കാരം. അതുകൊണ്ടാകാം ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ആത്മീയ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി തമിഴ്‌നാടിനെ വായനക്കാര്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള രാജവംശങ്ങളും അവശേഷിപ്പുകളും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളും പള്ളികളും മുസ്ലിം പള്ളികളും മറ്റു ആരാധനാലയങ്ങളുമൊക്കെ തമിഴ്‌നാടിന്റെ ഈ അവാര്‍ഡ് നേട്ടത്തിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ്- ബെസ്റ്റ് സ്പിരിച്വല്‍ ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍(എഡിറ്റേഴ്‌സ് ചോയ്‌സ്)

ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ ഒഴിവാക്കാനാവുന്ന പേരല്ല ഉത്തര്‍പ്രദേശിന്റേത്. ഗംഗയും വാരാണസിയിലെ തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളും പള്ളികളും മോസ്‌കുകളും തുടങ്ങി യാത്രികരെ ആത്മീയതയുടെ അത്ഭുതങ്ങള്‍ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നിരവധി ദേവസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് യു.പിയില്‍ ട്രാവല്‍ ആന്റ് ലെയ്ഷര്‍ ഇന്ത്യ എഡിറ്ററുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഈ അവാര്‍ഡ്.

മധ്യപ്രദേശ് - ബെസ്റ്റ് വൈല്‍ഡ്‌ലൈഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍

നിരവധി ദേശീയ പാര്‍ക്കുകളും വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും മധ്യപ്രദേശിലുണ്ട്. കാടുകളാണ് മധ്യപ്രദേശിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തുകളിലൊന്ന്. ആ സമ്പത്തിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ബെസ്റ്റ് വൈല്‍ഡ്‌ലൈഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍ പുരസ്‌കാരത്തിന് മധ്യപ്രദേശ് അര്‍ഹമായതും.

ഗുജറാത്ത് - ബെസ്റ്റ് കള്‍ച്ചറല്‍ ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍

Rann of kutch- Memories Over Mocha/shutterstock

കല, സംസ്‌ക്കാരം, വാസ്തുവിദ്യ തുടങ്ങി പല മേഖലകളിലും വ്യത്യസ്തമായ നാടാണ് ഗുജറാത്ത്. പാരമ്പര്യത്തിന്റേയും ആധുനികതയുടേയും സങ്കരമാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രദേശം. ദ്വാരകയിലും സോംനാഥിലേക്കും ക്ഷേത്ര പാരമ്പര്യം കാണാന്‍ പോകാം അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് പൈതൃക പാരമ്പര്യങ്ങളും ഭക്ഷണവും ആസ്വദിക്കാനും കച്ചിലേക്ക് നൈറ്റ് സഫാരിക്കും പോകാം.

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് - ബെസ്റ്റ് റോഡ് ട്രിപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍

Image: Istock

ബൈക്കിലൊരു ദീര്‍ഘയാത്ര പോയാലോ എന്ന ചിന്ത അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗവുമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്. വെറുതേയാണോ ഹിമാചലിനെ ബെസ്റ്റ് റോഡ് ട്രിപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹിമാലയത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യവും അസാധാരമായ ഭൂപ്രകൃതിയും വെല്ലുവിളിയാവുന്ന കാലാവസ്ഥയും പാതകളുമൊക്കെ ചേര്‍ത്താണ് ഹിമാചലിനെ റോഡ് ട്രിപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ സ്വപ്‌ന ഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്നത്.

ഒഡീഷ - ബെസ്റ്റ് എക്കോ ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍

jayanta basu/Shutterstock

ചില്‍ക്ക തടാകം, ബിതര്‍കര്‍ണിക, നിജിഗ്രഹ് തപാങ്, നന്ദന്‍കാകന്‍ മൃഗശാല എന്നിങ്ങനെ പല വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട് ഒഡീഷയില്‍. പ്രകൃതി സൗഹൃദ കേന്ദ്രമായി വായനക്കാര്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒഡീഷയെയാണ്.

പശ്ചിമബംഗാള്‍ - ബെസ്റ്റ് റീജിനൽ ക്വീസിന്‍

representative Image

വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന തനതു ഭക്ഷണങ്ങള്‍ പശ്ചിമ ബംഗാളിനുണ്ട്. ഒരിക്കലെങ്കിലും പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ പോയവര്‍ അതു രുചിക്കാതെയിരിക്കില്ല. ബംഗാളിന്റെ ഈ ഭക്ഷണ സമ്പത്താണ് അവരെ ബെസ്റ്റ് റീജിനൽ ക്വീസിനാക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡായ പുച്കാസും കറ്റി റോളും മുതല്‍ മത്സ്യവിഭവങ്ങളും മധുര പലഹാരങ്ങളുമൊക്കെ നിറഞ്ഞതാണ് പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ രുചിവൈവിധ്യം.

English Summary: India’s Best Awards 2022: The Winners Of Best Domestic Destinations