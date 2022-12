വ്യത്യസ്തമായ യൂറോപ്യന്‍ കാഴ്ചകള്‍ ഒളിപ്പിച്ച രാജ്യമാണ് ക്രൊയേഷ്യ. സുന്ദരമായ ബീച്ചുകളും നീല കടലും നിങ്ങളെ ഹോളിഡേ മൂഡിലെത്തിക്കും ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള സ്മാരകങ്ങള്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ പിന്നോട്ടേക്ക് നടത്തും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന രാത്രി പാര്‍ട്ടികള്‍ യാത്രയുടെ ആഘോഷമായി മാറും... എന്നാല്‍ ഇതുമാത്രമല്ലാതെ ക്രൊയേഷ്യ പുതിയ യൂറോപ്യന്‍ യാത്രികരുടെ പട്ടികയിലേക്കെത്താന്‍ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. അടുത്തിടെയാണ് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ക്രൊയേഷ്യയെ ഷെങ്കന്‍ വീസയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ പ്രത്യേകം വീസയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ 2023 ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ ഷെങ്കന്‍ വീസയുള്ളവര്‍ക്ക് ക്രൊയേഷ്യയും സന്ദര്‍ശിക്കാം.

ഷെങ്കന്‍ വീസ കൈവശമുള്ളവര്‍ക്ക് 90 ദിവസം മുതല്‍ 180 ദിവസം വരെ ക്രൊയേഷ്യയില്‍ ഇനി മുതല്‍ തങ്ങാനാകും. ഇറ്റലി, ഹംഗറി, സ്ലൊവേനിയ തുടങ്ങിയ ഷെങ്കന്‍ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് ക്രൊയേഷ്യ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യൂറോപ്യന്‍ റോഡ് ട്രിപ്പ് നടത്തുന്ന സഞ്ചാരികളും ഇനി ക്രൊയേഷ്യയെ കൂടി ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ്. ഇതോടെ ഷെങ്കന്‍ വീസയില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാവുന്ന യൂറോപ്യന്‍ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ എണ്ണം 27 ആയിട്ടുണ്ട്. ക്രൊയേഷ്യയില്‍ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളതെന്നു കൂടി നോക്കാം.

ഡുബ്രോവ്‌നക്

ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള ഡുബ്രോവ്‌നക് നഗരം യുനെസ്‌കോ പൈതൃകപട്ടികയിലും ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുരാതന വാസ്തുവിദ്യയുടെ നിരവധി കാഴ്ച്ചകള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. ഗെയിം ഓഫ് ത്രോണ്‍ പോലുള്ള ടി.വി സീരീസുകളില്‍ പോലും ഡുബ്രോവ്‌നകിലെ നിര്‍മിതികള്‍ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്രിയാറ്റിക്കിലെ രത്‌നം എന്ന വിളിപ്പേരും ഈ ചരിത്രനഗരത്തിനുണ്ട്.

croatia- xbrchx/Istock

ഹ്വാര്‍

ലാവെണ്ടര്‍ ദ്വീപെന്നാണ് ഹ്വാറിന്റെ വിളിപ്പേര്. മുന്തിരിപ്പാടങ്ങളും ലാവെണ്ടര്‍ തോട്ടങ്ങളും ആകാശത്തിന് അതിരിടുന്ന പ്രദേശം. നിങ്ങള്‍ക്ക് അഭിനയവും നാടകവും ഇഷ്ടമാണെങ്കില്‍ യൂറോപിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പബ്ലിക് തിയേറ്ററും സന്ദര്‍ശിക്കാം. 1612ലാണ് ഈ തിയേറ്റര്‍ പണിതത്.

സാഗ്രബ്

ക്രൊയേഷന്‍ തലസ്ഥാനമായ സാഗ്രബ് ചരിത്രത്തിന്റേയും ആധുനികതയുടേയും മിശ്രിതമാണ്. പഴയ നഗരം മ്യൂസിയങ്ങളാലും ആര്‍ട്ട് ഗാലറികളാലും നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോള്‍ കഫേകളും പബ്ബുകളുമൊക്കെയായി പുതിയ സാഗ്രബ് ആധുനികതയുടെ ആഘോഷത്തിലാണ്. ടോമിസ്ലാവ് സ്‌ക്വയറും സാഗ്രബ് പള്ളിയുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള കാഴ്ച്ചകള്‍.

സ്പ്ലിറ്റ്

ശാന്തമായി കടല്‍കാറ്റേറ്റ് ബിയറും നുണഞ്ഞ് തീരത്ത് വിശ്രമിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കില്‍ സ്പ്ലിറ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ക്രൊയേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ബീച്ചുകളില്‍ പലതും തീരനഗരമായ സ്പ്ലിറ്റിന് സ്വന്തം. രാവേറുംവരെ സജീവമായ ബാറുകളും പ്രാദേശികമായി നിര്‍മിക്കുന്ന മദ്യം ആസ്വദിക്കാനാവുന്ന ദിവസം മുഴുവന്‍ കാഴ്ച്ചകളുള്ള വൈനറികളും ഇവിടെയുണ്ട്. ജൂണ്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള വേനല്‍ക്കാലമാണ് ക്രൊയേഷ്യ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ സമയം.

English Summary:Explore Croatia With a Schengen Visa if You Are Going to Europe Over the Holidays