ഭൂമിയില്‍ നിന്നു 18,000 അടി ഉയരത്തില്‍ പറന്നുകൊണ്ട് വൈന്‍ രുചിച്ചു നോക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്‍വിവോ എയര്‍. ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ വൈനറി എയര്‍ലൈന്‍ എന്ന വിശേഷണവും ഇതോടെ ഇന്‍വിവോ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വെറുതേ വൈന്‍ രുചിക്കുകയല്ല, വിദഗ്ധരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ എട്ട് ഘട്ടങ്ങളായി തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് വൈന്‍ രുചിച്ചു നോക്കാന്‍ ഇന്‍വിവോ എയര്‍ ടിക്കറ്റെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് സാധിക്കും. ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ നിന്നാണ് ഈ വൈന്‍ വിമാനം പറന്നുയരുന്നതെന്ന പ്രശ്‌നം മാത്രമേ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് മുന്നിലുള്ളൂ.

ന്യൂസീലന്‍ഡിലെ ഓക്‌ലന്‍ഡില്‍ നിന്നും 2023 ജനുവരി 31നായിരിക്കും വൈന്‍ വിമാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന പറക്കല്‍. രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ ആകാശത്ത് കറങ്ങി വൈന്‍ രുചിച്ച ശേഷം യാത്രികരെ ക്യൂന്‍സ്ടൗണില്‍ ഇറക്കും. ഈ പറക്കലിനിടെയാണ് എട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി വൈന്‍ എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി രുചിക്കാമെന്ന് ഇന്‍വിവോ സഹ സ്ഥാപകരായ ടിം ലൈറ്റ്‌ബോണും റോബ് കാമറൂണും ചേര്‍ന്ന് യാത്രികര്‍ക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഗ്രഹാം നോര്‍ട്ടണ്‍ വൈന്‍, ഇന്‍വിവോ എക്‌സ്, എസ്.ജെ.പി വൈന്‍ എന്നിവയുടെ വൈനുകളായിരിക്കും യാത്രികര്‍ക്ക് നല്‍കുക. കുറഞ്ഞ അളവില്‍ ആല്‍ക്കഹോള്‍ ഉള്ളതും ആല്‍ക്കഹോള്‍ ഇല്ലാത്തതുമായ വൈനുകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് നല്‍കും. ഓരോ ടിക്കറ്റിനും 600 പൗണ്ടാണ്(ഏകദേശം 60,000 രൂപ) ഇവര്‍ ഈടാക്കുന്നത്.

വൈന്‍ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കു പുറമേ ബോട്‌സ്വാന ബുച്ചറി സന്ദര്‍ശനം ക്യൂന്‍സ്ടൗണില്‍ അത്താഴവിരുന്ന് ഹില്‍ട്ടണ്‍ ക്യൂന്‍സ്ടൗണ്‍ റിസോര്‍ട്ട് ആന്റ് സ്പായിലെ രാത്രി താമസം എന്നിവ കൂടി പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമാണ്. 'വൈന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാവും ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വൈനറി എയര്‍ലൈനിലെ യാത്ര' എന്നാണ് ഇന്‍വിവോഎയര്‍ സഹസ്ഥാപകനായ റോബ് കാമറൂണ്‍ പറഞ്ഞത്.

നിങ്ങള്‍ ഇനി ന്യൂസീലന്‍ഡിലാണെങ്കില്‍ പോലും ആദ്യ വൈന്‍ വിമാനയാത്രക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല. കാരണം. വരുന്ന ജനുവരി 31നുള്ള ആദ്യ യാത്രയുടെ ടിക്കറ്റുകളെല്ലാം ഇതിനകം തന്നെ വിറ്റു കഴിഞ്ഞു. എന്നു കരുതി നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഭാവിയില്‍ കൂടുതല്‍ വൈന്‍ വിമാനയാത്രകള്‍ക്ക് ഇന്‍വിവോക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. 2023ലെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം സമ്മാനിക്കാന്‍ ഈ വൈന്‍ വിമാനയാത്രക്ക് സാധിക്കും. യാത്ര സംബന്ധിച്ച വിശദവിരങ്ങള്‍ ഇന്‍വിവോഎയറിന്റെ വെബ് സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

English Summary: Wine tasting at 18,000ft? The world's first ‘winery airline’ will take off in 2023