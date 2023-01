മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനം; 2023 ൽ സന്ദർശിക്കേണ്ട 52 സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ കേരളവും

കഴിഞ്ഞ രണ്ടുകൊല്ലങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ഇക്കുറി സഞ്ചാരികള്‍ പുതുവര്‍ഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തുവയ്ക്കുന്നത്. പകര്‍ച്ചവ്യാധിയെ തുരത്തിയോടിച്ച സന്തോഷവുമുണ്ട് ഇക്കുറി യാത്രകള്‍ക്ക് പിന്‍ബലമായി. പല രാജ്യങ്ങളും യാത്രാനിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കിക്കഴിഞ്ഞു, മാത്രമല്ല, സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി ഒട്ടേറെ ഓഫറുകളും നല്‍കുന്നുമുണ്ട്.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, 2023-ൽ സന്ദർശിക്കേണ്ട 52 സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്. മലയാളികള്‍ക്ക് അഭിമാനമായി ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ കേരളവുമുണ്ട് ഇക്കുറി. പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങളും ആയുർവേദത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങളും രുചികരമായ ഭക്ഷണവും ഊഷ്മളമായ ആതിഥ്യവുമെല്ലാമായി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം. കേരളം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളും ലേഖനത്തില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മനോഹരമായ ബീച്ചുകളും കായലുകളും പാചകരീതിയും വൈക്കത്തഷ്ടമി ഉത്സവം പോലെയുള്ള സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളും എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഗ്രാമീണജീവിതത്തിന്‍റെ തുടിപ്പുകള്‍ തൊട്ടറിയാന്‍ അവസരമൊരുക്കുന്ന ടൂറുകള്‍ പ്രശംസനീയമായ രീതിയില്‍ ഒരുക്കുന്ന സര്‍ക്കാരിനെയും പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡാനന്തര ടൂറിസത്തിന് രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള അംഗീകാരമാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തെ "ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ" ഒന്നായ കുമരകത്ത്, സന്ദർശകർക്ക് കാടു നിറഞ്ഞ കനാലുകളിലൂടെ തുഴയാനും തെങ്ങിൻ നാരിൽ നിന്ന് കയർ നെയ്യാനും ഈന്തപ്പനയിൽ കയറാനും പഠിക്കാം. മറവൻതുരുത്തിൽ, സന്ദർശകർക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ പരമ്പരാഗത ക്ഷേത്ര നൃത്തത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും ഗ്രാമീണ തെരുവ് കലകൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നും ഇതില്‍ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അയല്‍രാജ്യങ്ങളായ ഇന്തൊനീഷ്യ, ഭൂട്ടാന്‍ മുതലായവയും ലിസ്റ്റില്‍ ഇടംനേടിയിട്ടുണ്ട്.

ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ പൂര്‍ണമായ പട്ടിക ചുവടെ:

1. ലണ്ടൻ , യുകെ 2. മോറിയോക്ക, ജപ്പാൻ3. സ്മാരക വാലി നവാജോ ട്രൈബൽ പാർക്ക്, അരിസോണ 4. കിൽമാർട്ടിൻ ഗ്ലെൻ, സ്കോട്ട്ലൻഡ് 5. ഓക്ക്ലാൻഡ് , ന്യൂസിലാൻഡ്

6. പാം സ്പ്രിംഗ്സ് , കാലിഫോർണിയ 7. കംഗാരു ദ്വീപ്, ഓസ്ട്രേലിയ 8. വ്ജോസ നദി, അൽബേനിയ 9. അക്ര , ഘാന10. ട്രോംസോ, നോർവേ 11. ലെൻകോയിസ് മാരൻഹെൻസസ് നാഷണൽ പാർക്ക്, ബ്രസീൽ 12. ഭൂട്ടാൻ 13. കേരളം, ഇന്ത്യ 14. ഗ്രീൻവില്ലെ, സൗത്ത് കരോലിന 15. ട്യൂസൺ, അരിസോണ 16. മാർട്ടിനിക് 17. നമീബ് മരുഭൂമി, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 18. അലാസ്ക റെയിൽവേ 19. ഫുകുവോക്ക, ജപ്പാൻ 20. ഫ്ലോറസ്, ഇന്തൊനീഷ്യ 21. ഗ്വാഡലജാര, മെക്സിക്കോ 22. ടാസ്സിലി എൻ'അജ്ജർ, അൾജീരിയ

23. കഖേതി, ജോർജിയ 24. നിംസ്, ഫ്രാൻസ് 25. ഹാ ജിയാങ്, വിയറ്റ്നാം 26. സലാല, ഒമാൻ 27. ക്യൂബ 28. ഒഡെൻസ്, ഡെന്മാർക്ക്29. ഉലുരു-കറ്റ ജുട്ട നാഷണൽ പാർക്ക്, ഓസ്‌ട്രേലിയ 30. ബോക്വെറ്റ്, പനാമ 31. ടാർഗോണ, സ്പെയിൻ 32. ചാൾസ്റ്റൺ, സൗത്ത് കരോലിന 33. കായോസ് കൊച്ചിനോസ്, ഹോണ്ടുറാസ്34. ബർഗണ്ടി ബിയർ ട്രയൽ, ഫ്രാൻസ് 35. ഇസ്തംബുൾ , തുർക്കി36. തായ്‌പേയ് , തായ്‌വാൻ 37. എൽ പോബ്ലാഡോ, മെഡെലിൻ, കൊളംബിയ 38. ലോസാൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്39. മെഥാന, ഗ്രീസ് 40. ലൂയിസ്‌വില്ലെ , കെന്റക്കി 41. മനാസ്, ബ്രസീൽ 42. വിൽനിയസ്, ലിത്വാനിയ 43. മക്കോൺ, ജോർജിയ 44. മാഡ്രിഡ് , സ്പെയിൻ 45. ഗ്രാൻഡ് ജംഗ്ഷൻ, കൊളറാഡോ

46. ലാ ഗുജിറ, കൊളംബിയ 47. ബെർഗാമോയും ബ്രെസിയയും, ഇറ്റലി 48. അമേരിക്കൻ പ്രേരി, മൊണ്ടാന 49. ഈസ്റ്റേൺ ടൗൺഷിപ്പുകൾ, ക്യൂബെക്ക് 50. ന്യൂ ഹെവൻ, കണക്റ്റിക്കട്ട് 51. ബ്ലാക്ക് ഹിൽസ്, സൗത്ത് ഡക്കോട്ട 52. സരജേവോ, ബോസ്നിയ, ഹെർസഗോവിന.

English Summary: God’s own country! Kerala included in list of 52 places to visit in 2023