ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു പോയി വരാൻ കഴിയുന്ന 8 വിദേശരാജ്യങ്ങൾ

ഒരുലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ഒരു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലേ? അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ബൈക്കിനുപോലും ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് വില എന്നിരിക്കെ, കേവലം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് സന്ദർശിക്കാവുന്ന എട്ടു രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? എന്നാൽ അതു സത്യമാണ്.

കോവിഡ് മഹാമാരിക്കു ശേഷം യാത്ര ചെയ്യാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമാതീതമായ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണു പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തും എപ്പോഴും സംഭവിക്കാമെന്ന ആകുലതയോ ഏറെനാൾ അടച്ചുപൂട്ടി ഇരുന്നതിന്റെ ക്ഷീണമോ മൂലം വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെയധികം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

യാത്രകൾക്ക് വലിയ ചെലവാകും എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പല സഞ്ചാരികളെയും വിദേശ യാത്രകളിൽ നിന്നു പിന്നോട്ടു വലിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരുലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് സുഖമായി സന്ദർശിക്കാവുന്ന എട്ടു രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

1. തായ്‌ലൻഡ്

വെളുത്ത പൂഴി വിരിച്ച മനോഹരമായ കടൽത്തീരങ്ങളും, സമ്പന്നമായ സംസ്കാരവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു രാജ്യമാണ് തായ്‌ലൻഡ്. ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്കപ്പുറം നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. മുംബൈയിൽനിന്നു ബാങ്കോക്കിലേക്ക് കേവലം 25000 രൂപ മാത്രമാണ് വിമാന ടിക്കറ്റിന് ചെലവു വരിക. കടൽത്തീരത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌ലി ആയ നിരവധി ഹോംസ്റ്റേകളും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.



2. മലേഷ്യ

നഗര ജീവിതവും കടൽത്തീരത്തെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കണം എന്നു താൽപര്യപ്പെടുന്നവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രാജ്യമാണ് മലേഷ്യ. ഇത്തരത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ജീവിത രീതികൾ വളരെ മനോഹരമായാണ് മലേഷ്യൻ ജനത കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മികച്ച പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനമുള്ള മലേഷ്യയിൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഗതാഗതത്തിനായി ഏറെ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരില്ല. ക്വാലലംപൂരിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിമാന യാത്രയ്ക്ക് 25000 രൂപയിൽ താഴെയാണ് ഈടാക്കുന്നത്

3. ഇന്തൊനീഷ്യ

ബാലി എന്ന നഗരത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യാന്തര വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്തൊനീഷ്യ. എന്നാൽ ബാലിയെക്കാൾ മനോഹരമായ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. മഴക്കാടുകളുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും ഉൾച്ചേരുന്ന സമ്പന്നമായ സംസ്കൃതിയും ഇന്തൊനീഷ്യയെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാക്കുന്നു. മുപ്പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം ചെലവിൽ വിമാനയാത്ര നടത്താവുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് കടൽത്തീരങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വില്ലകളും ലഭ്യമാണ്.



4. ശ്രീലങ്ക

നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന് സമാനമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള ശ്രീലങ്ക എന്ന ചെറു ദ്വീപുരാഷ്ട്രത്തെ തേടിയെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വളരെയധികം വർധനവാണ് അടുത്തകാലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ മനോഹരമായ കടൽത്തീരങ്ങളും രുചികരമായ സമുദ്ര വിഭവങ്ങളും തേടിയെത്തുന്നവരിൽ മലയാളികളും ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽനിന്നു കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൊളംബോയിലേക്ക് വിമാന ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ് എന്നതും ശ്രീലങ്കയെ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഇടം ആക്കുന്നു.



5. വിയറ്റ്‌നാം

ഹോചിമിന്റെ നാടിനോട് മലയാളികൾക്കു താൽപര്യം തോന്നിയാൽ തെറ്റ് പറയാൻ ആവില്ലല്ലോ. വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിന്റെ ഓർമകൾ പേറുന്ന സ്മാരകങ്ങൾ, ചരിത്രപ്പെരുമ വിളിച്ചോതുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം മികച്ച പ്രകൃതിഭംഗിയും ഈ രാജ്യത്തെ സഞ്ചാരികൾക്കു പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നു. ഹാ ലോങ്ങ്‌ ബേ, ടെംപിൾ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നിവയും വിയറ്റ്നാമിന്റെ ആകർഷണങ്ങളാണ്. ഹാനോയിലേക്ക് 27000 രൂപയിൽ താഴെയാണ് മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.



6. കംബോഡിയ

Image Credit : anek.soowannaphoom/shutterstock

ഹൈന്ദവ മത ആചാരങ്ങളിൽ അടക്കം ഇന്ത്യയുമായി വളരെയേറെ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് കംബോഡിയ. മികച്ച കൊത്തുപണികളോടു കൂടിയ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പുരാതന ഇന്ത്യ കംബോഡിയയുമായി മികച്ച ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നതിന് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളുടെ പിൻബലവും ഉണ്ട്. മഴക്കാടുകളുടെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഇത്തരം സാംസ്കാരിക സമ്പന്നതയും ഈ രാജ്യത്തെ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നു. കേവലം മുപ്പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റിന് ഈടാക്കുന്നത്.



7. ഈജിപ്ത്

നൈൽ നദീതട സംസ്കാര ഓർമകളും ഗിസയിലെ പിരമിഡുകളും ഈജിപ്തിനെ മികച്ച ഒരു വിനോദ സഞ്ചാര ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി മാറ്റുന്നു. പിരമിഡുകളിലെ ലേസർ ഷോയും നൈൽ നദിയിലൂടെയുള്ള മനോഹരമായ ബോട്ട് യാത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി പേരാണ് ഇവിടേക്ക് ഓരോ വർഷവും എത്തുന്നത്. കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കെയ്റോയിലേക്ക് ഉള്ള വിമാനയാത്രയും നാലോ അഞ്ചോ ദിവസത്തെ താമസവും അടക്കം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിർത്താം.



8. നേപ്പാൾ

Image Credit : Skreidzeleu /shutterstock

ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ പോലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതി നേപ്പാളിന്റെയും പ്രത്യേകതയാണ്. സമതലങ്ങളിൽ തുടങ്ങി എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി വരെ നീളുന്ന വൈവിധ്യമേറിയ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് നേപ്പാളിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒപ്പം പശുപതിനാഥ ക്ഷേത്രം അടക്കമുള്ള നിരവധി ആരാധനാലയങ്ങളും ഭാരതീയരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ ഈ ചെറു അയൽ രാജ്യത്തെ മാറ്റുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിന്നു റോഡ് മാർഗ്ഗവും വിമാനമാർഗവും ഈ രാജ്യത്തേക്ക് എത്താം.



Content Summary : These are just a few of the many countries that Indians can visit on a budget of Rs 1 lakh.