ഇന്നു വരെ വിദേശ ആധിപത്യത്തിനു കീഴില്‍ വരാത്ത നാട്, ഇന്നും രാജഭരണം നിലനില്‍ക്കുന്ന രാജ്യം, ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടരായ ജനത താമസിക്കുന്ന നാട്, ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു കാര്‍ബണ്‍ നെഗറ്റീവ് രാജ്യം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ഭൂട്ടാന്. വിനോദസഞ്ചാരവും വിദേശബന്ധങ്ങളുമെല്ലാം സര്‍ക്കാരിന്റെ കര്‍ശന നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഭൂട്ടാന്‍ കോവിഡിനു ശേഷം സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വലിയ തോതില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി ഭൂട്ടാന്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ സമയം ഭൂട്ടാനില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് കുറച്ച് ചെലവു മാത്രം വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഭൂട്ടാന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഭൂട്ടാന്റെ തലസ്ഥാനമായ തിംബുവിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: ARUN SANKAR / AFP

സുസ്ഥിര വികസന ഫീസ് എന്ന പേരില്‍ ഭൂട്ടാന്‍ വിദേശ സഞ്ചാരികളില്‍നിന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഈടാക്കിയിരുന്ന തുക 65 ഡോളറില്‍നിന്ന് 200 ഡോളറാക്കി ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഭൂട്ടാനില്‍ താമസിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഈ തുക സഞ്ചാരികള്‍ നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥയില്‍ 2024 അവസാനം വരെ ഇളവുകള്‍ വരുത്തി കൂടുതല്‍ സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കാനാണ് ഭൂട്ടാന്റെ ശ്രമം.

ഭൂട്ടാനില്‍ കൂടുതല്‍ ദിവസം താമസിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് സുസ്ഥിര വികസന ഫീസില്‍ ഇളവ് ലഭിക്കുക. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ഭൂട്ടാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭൂട്ടാനിലേക്കെത്തുന്ന സഞ്ചാരികള്‍ നാലു ദിവസത്തെ സുസ്ഥിര വികസന ഫീസ് അടച്ചാല്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള നാലു ദിവസം ഈ ഫീസ് അടയ്ക്കാതെ കഴിയാനാവുമെന്നാണ് ഭൂട്ടാന്‍ ടൂറിസം ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റ് പറയുന്നത്. കോവിഡിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറില്‍ അതിര്‍ത്തി വിദേശികള്‍ക്കു തുറന്നു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഭൂട്ടാന്‍ സുസ്ഥിര വികസന ഫീസില്‍ വര്‍ധനവ് വരുത്തിയത്.



ഏഴു ദിവസത്തെ ഫീസ് നേരത്തേ അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് തുടര്‍ന്നുള്ള ഏഴു ദിവസം ഫീസ് അടയ്ക്കാതെ ഭൂട്ടാനില്‍ കഴിയാം. 12 ദിവസത്തെ ഫീസ് അടച്ചാൽ പിന്നീടുള്ള 18 ദിവസം ഫീസടയ്ക്കാതെ തങ്ങാം. ജൂണ്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ഈ ഫീസിളവ് നിലവില്‍ വന്നതായും ഭൂട്ടാന്‍ വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

വ്യത്യസ്ത ഇന്‍സെന്റീവ് പ്രോഗ്രാമുകളില്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് എത്ര പണം ലാഭിക്കാനാവുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടാനുള്ള സംവിധാനവും ഭൂട്ടാന്റെ ഇമിഗ്രേഷന്‍ വകുപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം ഭൂട്ടാന്‍ യാത്ര ബുക്കു ചെയ്തവര്‍ക്ക് ഈ ഇളവുകള്‍ ലഭ്യമാവില്ല. അവര്‍ക്ക് ഇളവുകള്‍ ആസ്വദിക്കണമെങ്കില്‍ ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കി പുതിയ ബുക്കിങ് നടത്തണം.

