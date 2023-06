ഷെങ്കന്‍ വീസ ഡിജിറ്റലാക്കുന്നതിന് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ധാരണയായി. അപേക്ഷ മുതല്‍ വീസ വരെ ഡിജിറ്റലാക്കി മാറ്റാനാണ് തീരുമാനം. ഇതോടെ ഷെങ്കന്‍ വീസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍ എളുപ്പത്തിലാവുമെന്ന് മാത്രമല്ല യാത്രികരുടെ സുരക്ഷയും വര്‍ധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഡിജിറ്റലാവുന്നതോടെ ഷെങ്കന്‍ വീസക്കു വേണ്ടി കോണ്‍സുലേറ്റുകളിലേക്കോ വിസ ഓഫീസുകളിലേക്കോ പോകുന്നത് കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കും. പാസ്‌പോര്‍ട്ടില്‍ സ്റ്റിക്കര്‍ പതിപ്പിക്കുന്ന നടപടിക്രമം കൂടി വീസ ഡിജിറ്റലാവുന്നതോടെ ഒഴിവാകും. വീസ സ്റ്റിക്കര്‍ തട്ടിപ്പുകളും മോഷണങ്ങളുമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനും ഡിജിറ്റലാവുന്നതോടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ഔദ്യോഗികമായി ഷെങ്കന്‍ വീസ ഡിജിറ്റലാക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ ഓണ്‍ലൈനായി വീസക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ആദ്യമായി ഷെങ്കന്‍ വീസക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്കും ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങള്‍ മാറിയവര്‍ക്കും പക്ഷേ കോണ്‍സുലേറ്റിലോ വീസ ഓഫീസിലോ നേരിട്ടെത്തി വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടി വരും. അല്ലാത്തവർ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും രേഖകളും ഓണ്‍ലൈനായി നല്‍കിയാല്‍ മതി. വീസ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ട ഫീസും ഓണ്‍ലൈനായി അടയ്ക്കാം.

ഒന്നിലേറെ ഷെങ്കന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ സമയം എവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാവും ഏതു കോണ്‍സുലേറ്റ് വഴി വീസക്കു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്നു നിര്‍ദേശിക്കുക. ഷെങ്കന്‍ വീസക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം തന്നെയാവും ഏതു രാജ്യം വേണമെന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കുക. വീസക്കായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഏതു കോണ്‍സുലേറ്റിനെ സമീപിക്കണമെന്നതു തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാവും.

സൈപ്രസ്, അയര്‍ലന്‍ഡ്, ബള്‍ഗേറിയ, റൊമാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ ഒഴികെയുള്ള യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഷെങ്കന്‍ വീസകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഓസ്‌ട്രേലിയ അടക്കമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഇതിനകം തന്നെ ഡിജിറ്റല്‍ വീസയിലേക്കു മാറിയിട്ടുണ്ട്. പാസ്‌പോര്‍ട്ടില്‍ സ്റ്റിക്കര്‍ ഒട്ടിക്കാതെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിസ നേരിട്ട് യാത്രികരുടെ പാസ്‌പോര്‍ട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത്.

