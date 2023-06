ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച സേനാവിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നായി കരുതപ്പെടുന്നവരാണ് ബക്കിങ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിലെ കിങ്‌സ് ഗാർഡ് സേന അംഗങ്ങൾ. രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾക്കും സുരക്ഷ ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന കടമ. വെയിലോ മഴയോ കണക്കിലാക്കാതെ ഏതാണ്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരം വരെ ഒറ്റ നിൽപ്പ് നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം പോലും ജോലിക്കിടെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ സമയം ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ വരെ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് യൂറോ പിഴയും ഇവർ നൽകേണ്ടതായി വരും. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്നോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിങ്‌സ് ഗാർഡിനൊപ്പം നിന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വനിതാ ടൂറിസ്റ്റിനു നേരെ ഗാർഡ് അംഗം നടത്തിയ ആക്രോശം ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കൊട്ടാരത്തിനു മുന്നിൽ തന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നുന്നതിനിടയിലാണ് അംഗത്തിന് അടുത്ത് നിന്നു ചിത്രം പകർത്താൻ ഈ യാത്രക്കാരി ശ്രമിച്ചത്.

സൈനികന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടു ഭയന്നു വിറച്ചു പുറകോട്ട് പോകുന്ന യാത്രക്കാരിയേയും ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കാൽ ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ ലൈക്ക് ചെയ്ത ഈ വിഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിരവധിപ്പേരാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചിലർ സൈനികന്റെയും മറ്റുചിലർ യാത്രക്കാരിയുടെയും പക്ഷം പിടിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത്, നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ചിത്രം പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രതികരണം എന്നാണ് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത്. ധീരസൈനികന്റെ ജോലിയേയും കടമയേയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നു മറ്റു ചിലരും പറയുന്നു. അയാൾ ഒരു നിശ്ചല മാതൃക അല്ലെന്നും വീരസൈനികൻ എന്ന പരിഗണന നൽകാമെന്നും കമന്റുണ്ട്. എന്നാൽ കുറച്ചധികം പേർ യാത്രികയുടെ പക്ഷം പിടിച്ചും രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അനുവാദം ഇല്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് മാന്യമായി പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നു ചോദിക്കുന്നു ചിലർ. മറ്റുചിലരാകട്ടെ അവരുടെ മുഖഭാവം കണ്ടിട്ട് ദയനീയത തോന്നുന്നു എന്നും പറയുന്നു.

യുകെ സന്ദർശിക്കുന്നവർ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ ഇതുമാത്രമല്ല കേട്ടോ. ഇനിയും ഉണ്ട്.. അതിൽ ചിലത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം...

ഒന്ന് : ക്യൂ.. ക്യൂ

നമ്മുടെ നാട്ടിലെപ്പോലെ ക്യൂവിന് ഇടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ യുകെയിൽ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. വരിവരിയായി നിൽക്കാൻ ശീലിച്ചവരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ജനത. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവരുടെ ക്ഷമയെ മാനിക്കുക.

രണ്ട് : ചായപ്രേമം

Photo Credit: Deagreez/ Istockphoto

യുകെയിൽ ഉള്ളവർ ചായപ്രേമികൾ ആണ് എന്നത് അറിയാമല്ലോ. ചാൾസ് രാജാവ് അടക്കം ചായ കുടിക്കാൻ ഏറെ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവർ നിങ്ങളെ ചായയ്‌ക്കായി ക്ഷണിച്ചാൽ ഒട്ടും മടികാണിക്കരുത്.

മൂന്ന് : യുകെ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസിലാക്കുക.

സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള നാലു ‘രാഷ്ട്ര’ങ്ങൾ ചേർന്ന പരമാധികാര രാഷ്ട്രമാണ് യുകെ. യൂറോപ്യൻ വൻകരയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപുരാഷ്ട്രമാണ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം (United Kingdom/UK). ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്കോട്‌ലൻഡ്, വെയ്‌ൽസ്, വടക്കൻ അയർലൻഡ് എന്നിവ ചേരുന്ന യുകെയുടെ ഔദ്യോഗിക നാമം യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ആൻഡ് നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) എന്നാണ്. ലണ്ടനാണ് ഔദ്യോഗിക തലസ്ഥാനം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പറഞ്ഞാൽ വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ യൂറോപ്യൻ വൻകരയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ദ്വീപുകളാണ് യുകെയുടെ ഭാഗമായുള്ളത്.

ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്കോട്‌ലൻഡ്, വെയ്‌ൽസ്, നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് എന്നീ 4 പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്ന യുകെ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രമാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ യുകെയുടെ ഭാഗമായ ഈ നാലു പ്രദേശങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള നാലു രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് എന്നും പറയണം. ഈ നാലു രാജ്യങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ ഐക്യമാണ് (Political union) യുകെ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ എന്ന വലിയ ദ്വീപും അയർലൻഡ് എന്ന ദ്വീപിന്റെ വടക്ക്–കിഴക്കൻ ഭാഗത്തായുള്ള നോർത്തേൺ അയർലൻഡും ബ്രിട്ടിഷ് ഐൽസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ 6,000 ദ്വീപുകളും യുകെയുടെ ഭാഗമാണ്. യുകെയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്. യുകെയുടെ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. യുകെയുടെ 84% ജനങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് വസിക്കുന്നത്. യുകെയുടെ ഭാഗമായ നാലു രാജ്യങ്ങളും അവയുടെ തലസ്ഥാനവും.





∙ ഇംഗ്ലണ്ട് (England): ലണ്ടൻ

∙ വെയിൽസ് (Wales) - കാർഡിഫ്

∙സ്കോട്‌ലൻഡ് (Scotland): എഡിൻബറ

∙വടക്കൻ അയർലൻഡ് (Northern Ireland): ബെൽഫാസ്റ്റ്

നാല് : ഭാഷഭേദങ്ങളിൽ കൈ വയ്ക്കാതിരക്കുക

Image Credit: John Randles /Twitter

വിവിധ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട്. ഓരോരോ നാട്ടിൽ ഓരോരോ രീതി എന്നതു പോലെ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവരെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ സ്വന്തം രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുക

അഞ്ച് : കാലാവസ്ഥയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. ദിവസേനെയുള്ള കാലാവസ്ഥയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അവിടെ ഉള്ളവർ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞതു കാലാവസ്ഥ വാർത്തകൾ എങ്കിലും പത്രത്തിൽ നിന്നും വായിക്കുക. പണത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കരുത്, ടിപ് നൽകണം, ഭക്ഷണശാലകളിൽ ഇരുന്നു ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്നിങ്ങനെ വേറെയും രീതികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്.

എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും സഞ്ചാരികൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണെന്ന സത്യം മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ ദൃശ്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ മറക്കേണ്ട യാത്രയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളൂം മര്യാദകളും പാരമ്പര്യവും മനസിലാക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്നതു നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും മികച്ച യാത്ര അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.

