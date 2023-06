നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല വൃത്തിയും ; ലോകത്തിലെ മികച്ച വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഇവയാണ്

യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, യാത്രികർക്കു മികച്ച ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ പേരിലും വിമാനത്താവളങ്ങളെ വിലയിരുത്താറുണ്ട്. വായില്‍ വയ്ക്കാന്‍ കൊള്ളാത്ത ഭക്ഷണവും കേട്ടാല്‍ പേടിക്കുന്ന വിലയുമൊക്കെയാണ് പല വിമാനത്താവളങ്ങളിലെയും ഭക്ഷണശാലകളിലുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണം മികച്ച വിലയില്‍ നല്‍കുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളുമുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലോകത്തെ മികച്ച വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് റാഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറേജ് എന്ന യാത്രാസഹായ വെബ്‌സൈറ്റ്.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ 100 വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മികച്ചു നില്‍ക്കുന്നവയാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. യാത്രികരുടെ റസ്റ്ററന്റ് റിവ്യൂകള്‍, ഭക്ഷണത്തിന്റെ ശരാശരി വില, വൈവിധ്യം, സോഷ്യല്‍മീഡിയ പോസ്റ്റുകള്‍ എന്നിവയൊക്കെ കണക്കിലെടുത്താണ് പട്ടിക തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 17–ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം മാത്രമാണ് പട്ടികയിലെ ആദ്യ 20 ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ളത്.

പ്രത്യേക തരം ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ മുന്നിലുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പരാമര്‍ശമുണ്ട്. സിറ്റ്‌സർലൻഡിലെ സൂറിച്ച് വിമാനത്താവളമാണ് സസ്യാഹാരികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത്. അഞ്ചില്‍ 3.8 ശരാശരി റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 36 സസ്യവിഭവങ്ങള്‍ ഇവിടെ ലഭിക്കും. അമേരിക്കയിലെ അറ്റ്‌ലാന്റയിലെ ഹാര്‍ട്‌സ്ഫീല്‍ഡ് ജാക്‌സണ്‍ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത 36 ഗ്ലുട്ടന്‍ രഹിത ഭക്ഷണ ശാലകള്‍ ഇവിടെയുണ്ടെന്നതാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് വിയറ്റ്‌നാമിലെ ടന്‍ സണ്‍ നാറ്റ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് ശരാശരി 230 രൂപ (2.21 പൗണ്ട്) മാത്രമാണ് വരിക. നേരെ മറിച്ച് ജപ്പാനിലെ കന്‍സായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാല്‍ പോക്കറ്റു കാലിയാവും. ഇവിടെ ശരാശരി ഭക്ഷണച്ചെലവ് 2,832 രൂപ (27.29 പൗണ്ട്) വരും. ഭക്ഷണത്തിനു പേരുകേട്ട പത്തു വിമാനത്താവളങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം.

10. സിംഗപ്പൂര്‍ ചാങ്കി വിമാനത്താവളം

വ്യത്യസ്തമായ 194 വിഭവങ്ങള്‍ വിളമ്പുന്നുണ്ട് സിംഗപ്പൂരിലെ ഈ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഭക്ഷണശാലകളില്‍. ഭക്ഷണത്തിന് ശരാശരി 3.6 സ്റ്റാറും ഉപഭോക്താക്കള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ശരാശരി ഭക്ഷണത്തിന്റെ വില 1,697 രൂപ വരും.

9. ലൊസാഞ്ചലസ് വിമാനത്താവളം

പലതരം ഭക്ഷണ അലര്‍ജിയുള്ളവര്‍ക്കും താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണം ഇവിടെനിന്നു ലഭിക്കും. ഗ്ലുട്ടന്‍ രഹിത ഭക്ഷണങ്ങള്‍ വിളമ്പുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ ഏഴാം സ്ഥാനം അമേരിക്കയിലെ ഈ വിമാനത്താവളത്തിനുണ്ട്.

8. ഒ ഹാരെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം, ഷിക്കാഗോ

1963 മുതല്‍ 1998വരെ ലോകത്തെ തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളമെന്ന പെരുമ ഷിക്കാഗോ വിമാനത്താവളത്തിനായിരുന്നു. യാത്രികര്‍ക്ക് മികച്ച ഭക്ഷണം നല്‍കുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഷിക്കാഗോയുടെ പേരു വന്നതില്‍ അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ല. 130 ഭക്ഷണവിഭവങ്ങള്‍ ഇവിടെ ലഭിക്കും.

7. ടോക്കിയോ വിമാനത്താവളം, ജപ്പാന്‍

പല സര്‍വേകളിലും ലോകത്തെ മുന്‍നിര വിമാനത്താവളമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിമാനത്താവളം. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ വിളമ്പുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ രണ്ടാംസ്ഥാനമാണ് ടോക്കിയോയ്ക്ക്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സസ്യാഹാരങ്ങള്‍ വിളമ്പുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിമാനത്താവളവും ഇതു തന്നെ.

6. നരിത രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം, ജപ്പാന്‍

വലുപ്പത്തില്‍ ടോക്കിയോ വിമാനത്താവളത്തേക്കാള്‍ പിന്നിലെങ്കിലും ഭക്ഷണകാര്യത്തില്‍ നരിത മുന്നിലാണ്. യാത്രികര്‍ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന് നല്‍കിയ ഉയര്‍ന്ന റേറ്റിങ്ങാണ് ഇതിന് നരിതയെ സഹായിച്ചത്. ശരാശരി ഭക്ഷണച്ചെലവ് 653 രൂപ.

5. ജേജു രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം, ദക്ഷിണ കൊറിയ

ചെറുതെങ്കിലും മികച്ച ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന മറ്റൊരു വിമാനത്താവളം. വ്യത്യസ്തമായ ന്യൂഡില്‍സ്, അരി വിഭവങ്ങള്‍ ഇവിടെ ലഭിക്കും.

4 ഡാലസ് ഫോര്‍ട്ട് വര്‍ത്ത് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം, യുഎസ്എ

അമേരിക്കയില്‍ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള വിമാനത്താവളം. 125 ഭക്ഷണവിഭവങ്ങള്‍ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണശാലകളില്‍ വിളമ്പുന്നു. 3.7 എന്ന, അമേരിക്കയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ തന്നെ മികച്ച ശരാശരി റസ്റ്ററന്റ് റേറ്റിങ്ങും ഡാലസ് ഫോര്‍ട്ട് വര്‍ത്തിന് സ്വന്തം.

3 തയ്‌വാന്‍ തവോയുവാന്‍ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം

തലസ്ഥാനമായ തായ്‌പേയിയിലെ വിമാനത്താവളം. തയ്‌വാനിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഈ വിമാനത്താവളം കുറഞ്ഞവിലയില്‍ മികച്ച ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നെന്ന പെരുമയുള്ളതാണ്. ശരാശരി ഭക്ഷണവില 470 രൂപ മാത്രം.

2 അന്റ്‌ലാന്റ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം, യുഎസ്എ

ഗ്ലുട്ടന്‍ രഹിത ഭക്ഷണങ്ങള്‍ വിളമ്പുന്നതില്‍ പ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരു വിമാനത്താവളം. 36 ഗ്ലുട്ടന്‍ രഹിത ഭക്ഷണ ശാലകള്‍ അന്റ്‌ലാന്റ വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ട്.

1 ഇഞ്ചിയോണ്‍ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം, ദക്ഷിണ കൊറിയ

ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന വിമാനത്താവളം ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ഇഞ്ചിയോണിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെ 270 ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങള്‍ യാത്രികര്‍ക്ക് ലഭ്യമാണ്. അഞ്ചില്‍ ശരാശരി ഭക്ഷണ റേറ്റിങ് 3.2 ആണ്. ശരാശരിയിലും കുറഞ്ഞ വിലയാണ് എന്നതും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ ഒന്നാണെന്നതും ഇഞ്ചിയോണിനെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കെത്തിച്ചു.



