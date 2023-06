സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടിയല്ല, സ്ത്രീകളാൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട സ്മാരകങ്ങളിലൂടെ

സ്ത്രീകൾക്കായി നിർമിച്ച സ്മാരകങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, താജ്മഹൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം. രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധികാരികളും എല്ലാം ഓരോ കാലത്തും ദേശത്തും പലതരത്തിലുള്ള സ്മാരകങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന പല പൈതൃക ഇടങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്മാരകങ്ങളാണ്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര സ്മാരകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ! രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ തന്നെ മികച്ച സ്ത്രീ ഭരണാധികാരികളും ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക, സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. സ്ത്രീ ഭരണാധികാരികളുടെ കാലത്ത് പിറവിയെടുത്ത അത്തരം ചില സ്മാരകങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാം.

ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരം, ന്യൂഡൽഹി

തന്റെ ഭാര്യക്കു വേണ്ടി ഷാജഹാൻ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് താജ്മഹൽ. എങ്കിൽ മറ്റൊരു മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഹുമയൂണിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പണികഴിപ്പിച്ചതാണ് ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരം. ഹാജി ബീഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹമീദ ബാനു ബീഗമാണ് മനോഹരമായ ഹുമയൂൺ സ്മാരകത്തിനു പിന്നിലെ സ്ത്രീ ശക്തി. അത് ഇപ്പോൾ ന്യൂഡൽഹിയിലെ നിസാമുദ്ദീൻ ഈസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഹുമയൂണിന്റെ മരണത്തിന് 14 വർഷത്തിനുശേഷം, 1569 ലാണ് ഹമീദ ബാനു ബീഗം ചെങ്കല്ലിൽ തീർത്ത ഈ മനോഹരമായ ശവകുടീരം പണികഴിപ്പിക്കുന്നത്. പേർഷ്യൻ വാസ്തുശിൽപിയായ മിറാക് മിർസ ഘിയാത്ത് രൂപകല്പന ചെയ്ത ഇവിടെ ചാർ ബാഗ് ശൈലിയിൽ പേർഷ്യൻ സ്വാധീനം വ്യക്തമായി കാണാം, ഡൽഹിയിൽ യുനെസ്കോയുടെ 3 ലോക പൈതൃക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരം.

വിരൂപാക്ഷ ക്ഷേത്രം, പട്ടടക്കൽ, കർണാടക

കർണാടകയിലെ പട്ടടക്കൽ ഇന്ത്യൻ ക്ഷേത്ര വാസ്തുവിദ്യയുടെ പരീക്ഷണശാല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കർണാടകയുടെ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരേന്ത്യൻ നാഗർ ശൈലിയും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ദ്രാവിഡ ശൈലിയിലുള്ള ക്ഷേത്ര വാസ്തുവിദ്യയും കാണാം. ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗവും 7-9 കാലഘട്ടത്തിൽ ചാലൂക്യ രാജാക്കന്മാർ നിർമിച്ച ക്ഷേത്രമാണ് എന്നാൽ അതിലെ രണ്ട് പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളായ മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രവും വിരൂപാക്ഷ ക്ഷേത്രവും വിക്രമാദിത്യ രണ്ടാമന്റെ രണ്ട് രാജ്ഞിമാർ നിർമിച്ചതാണ്. ലോകമഹാദേവി രാജ്ഞിയാണ് ദ്രാവിഡ ശൈലിയിൽ വിരൂപാക്ഷ ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത്. കാഞ്ചീപുരത്തെ കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് വിരൂപാക്ഷ ക്ഷേത്രം നിർമിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തെ ലോകേശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്.

റാണി കി വാവ്, പാടാൻ, ഗുജറാത്ത്

നിറയെ പടവുകളുള്ള ഒരു കിണറാണ് ഈ സ്മാരകം. ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും അധികം തിരയപ്പെടുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കൂടിയായ പാടാനിലെ റാണി കി വാവ് സോളങ്കി രാജവംശത്തിലെ ഭീമദേവ ഒന്നാമന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഭാര്യ റാണി ഉദയ്മതി 11 ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ്. മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ സ്മാരകമായി മാത്രമല്ല, തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ജലപ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പണിയാനുള്ള ഭരണാധികാരിയുടെ ആഗ്രഹമായിട്ടും റാണി കി വാവിനെ കാണാം. ഈ പടിക്കിണർ ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്ന് നിരവധി തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വിധത്തിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ലെവലിലും, ചുവരുകളുടെ അലങ്കാരം നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കും. യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സ്ഥാനമാണ് റാണി കി വാവ്.

ദക്ഷിണേശ്വർ കാളി മന്ദിർ, കൊൽക്കത്ത

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ കൊൽക്കത്തയിലെ ദക്ഷിണേശ്വർ കാളി മന്ദിർ നിർമിച്ചത് റാണി രാഷ്‌മോണിയാണ്. റാണി രാഷ്‌മോണി രാജ്ഞിയായിരുന്നില്ല, ഒരു നേതാവായിരുന്നു. ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച മനുഷ്യസ്‌നേഹി. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ മത്സ്യബന്ധന നികുതിയെ വിജയകരമായി നേരിടുന്നതിനു പുറമെ, സതി, ബഹുഭാര്യത്വം, ശൈശവ വിവാഹം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടിയതിലൂടെയും ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനപ്രിയയായി മാറിയ വനിത നേതാവ്. ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീക്ക് പുണ്യസ്ഥലം പണിയുന്നതിനെതിരെ അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതരുടെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് റാണി രാഷ്‌മോണി മറുപടി നൽകിയത് 100,000 ബ്രാഹ്മണരെ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ മൂത്ത സഹോദരനായിരുന്ന രാംകുമാർ ചതോപാധ്യായയാണ് ദക്ഷിണേശ്വർ കാളി മന്ദിറിലെ ആദ്യ പൂജാരി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുഖ്യ പുരോഹിതനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ മോഹിനീശ്വര ശിവാലയ, ഗുൽമാർഗ്

ഗുൽമാർഗിലെ കുന്നിൻചെരിവുകൾക്ക് നടുവിലായി മനോഹരമായ പുൽമേടുകൾക്കിടയിലുള്ള ചുവന്ന മേൽക്കൂരയുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം 1915 ൽ മഹാരാജ ഹരി സിങ്ങിന്റെ ഭാര്യ മോഹിനി ബായ് സിസോദിയയാണ് നിർമിച്ചത്. ശിവന്റെ ക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും മോഹിനേശ്വർ ശിവാലയം എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു. മഞ്ഞുമൂടിയ കൊടുമുടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പട്ടണത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും ഇത് ദൃശ്യമാണ്.

ഇതിമാദ്-ഉദ്-ദൗല, ആഗ്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്

താജ്മഹലിന്റെ റൊമാന്റിക് പ്രൗഢിക്കു മുമ്പേ, ഒരു മകളുടെ പിതാവിനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സാക്ഷ്യം ചരിത്രത്താളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജഹാംഗീർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭാര്യയും മുഗൾ ചക്രവർത്തിയുമായ നൂർജഹാൻ തന്റെ പിതാവ് മിർസ ഗിയാസ് ബേഗിനായി നിർമിച്ച ഒരു സ്മാരക ശവകുടീരമാണ് ഇതിമാദ്-ഉദ്-ദൗള. പേർഷ്യൻ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടമാണ് പ്രധാന ശവകുടീരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, അവിടെ ശവകുടീരം വെള്ള മാർബിളിൽ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ജാലി വർക്കിൽ കൊത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും മാർബിളിൽ നിർമിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാരകമാണിത്. ഏഴുവർഷമെടുത്താണ് ഈ മാർബിളിൽ തീർത്ത അദ്ഭുതം പണിതത്.

ബോംബെയിലെ മാഹിം കോസ്‌വേ

ഇതൊരു സ്മാരകമല്ല, രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച സംഭാവനയായിരുന്നു. 19 ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ബോംബെയിലെ ബിസിനസ് സർക്കിളുകൾ ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്ത പാഴ്സി വ്യവസായി ജംഷഡ്ജി ജെജീഭോയിയുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു അവഭായി. ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്ന അവർ ഒരു മകളെ ആഗ്രഹിച്ചു. ബാന്ദ്ര ദ്വീപിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മൗണ്ട് മേരി പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർഥിച്ചാൽ ആഗ്രഹം സാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം. തന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമായാൽ, പള്ളിയിലേക്കുള്ള പ്രയാസം ഏറിയ യാത്രയ്ക്ക് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാം എന്ന് അവർ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അവാഭായി ബാന്ദ്ര ദ്വീപിനെ ബോംബെ മെയിൻ ലാന്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാത പണിതു. ബോംബെയിലെ മാഹിം കോസ്‌വേ നിലവിൽ വന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അത് ഇപ്പോൾ മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ ജീവനാഡിയാണ്.

