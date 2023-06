എവിടെ പോകണം, എന്തു കഴിക്കണം!; യാത്രയിൽ കൺഫ്യൂഷനാണോ?, ഗൂഗിൾ ട്രാവൽ സഹായിക്കും

യാത്ര പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഓരോ യാത്രയുടേയും മുന്നൊരുക്കങ്ങളും. ഇന്റര്‍നെറ്റിലും ഗൂഗിളിലും എന്തെങ്കിലും വിവരം തിരഞ്ഞാല്‍ വെബ് സൈറ്റുകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും ധാരാളിത്തമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ കുഴക്കുക. ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയും വലിയ പ്രശ്‌നമാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഒരൊറ്റ പരിഹാരമാണ് ഗൂഗിള്‍ ട്രാവല്‍. ഇന്റര്‍നെറ്റിലുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ട രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ട്രാവല്‍ വെബ് സൈറ്റ് വഴി ഗൂഗിള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

എന്താണ് ഗൂഗിള്‍ ട്രാവല്‍?

യാത്രകള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ വെബ് സൈറ്റാണ് ഗൂഗിള്‍ ട്രാവല്‍. ലക്ഷ്യസ്ഥലത്തേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റുകളും ഹോട്ടല്‍ മുറികളും ബുക്കു ചെയ്യാനും റിസര്‍വേഷന്‍ നില പരിശോധിക്കുന്നതിനും നിങ്ങള്‍ പോകുന്ന നാട്ടില്‍ എന്തൊക്കെ കാണാനുണ്ടെന്ന് അറിയാനുമൊക്കെ ഇതു വഴി സാധിക്കും.

യാത്രികരുടെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നു ചികഞ്ഞെടുത്തു തരും ഈ ഗൂഗിള്‍ സേവനം. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഇഷ്ടങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തര്‍ക്കും വേണ്ട വിവരങ്ങളായിരിക്കും നല്‍കുക. പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെ കാണണമെന്നും എവിടെനിന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുമൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ വ്യക്തികള്‍ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ഗൂഗിള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുക.

വിമാനങ്ങളും ഹോട്ടലുകളും ബുക്കു ചെയ്യാന്‍

വിമാന യാത്രയുടെ ടിക്കറ്റുകള്‍ എടുക്കുന്നതും പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ഹോട്ടലുകള്‍ ബുക്കു ചെയ്യുന്നതുമാണ് പലപ്പോഴും യാത്രയുടെ മുന്നൊരുക്കത്തിലെ പ്രധാന പണി. ഗൂഗിള്‍ ഫ്‌ളൈറ്റ്‌സും ഗൂഗിള്‍ ഹോട്ടല്‍ സെര്‍ച്ചുമായി കൈ കോര്‍ത്ത് ഗൂഗിളിന്റെ ഈ ട്രാവല്‍ വെബ് സൈറ്റില്‍ ആ പണി വളരെയെളുപ്പമാക്കി തരുന്നുണ്ട്.

റിസര്‍വേഷന്‍ പരിശോധിക്കല്‍

നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടല്‍, വിമാന യാത്ര റിസര്‍വേഷനുകള്‍ ഉറപ്പായോ എന്നു പരിശോധിക്കാന്‍ ഗൂഗിള്‍ ട്രാവല്‍ വഴി സാധിക്കും. ഗൂഗിള്‍ ട്രാവലിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവരുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ടുമായും ബന്ധിപ്പിക്കാനാവും. ഇതുവഴി കഴിഞ്ഞ യാത്രകളുടെ ബുക്കിങ്ങുകളും വരാനിരിക്കുന്ന യാത്രകളുടെ ബുക്കിങ്ങുകളും എളുപ്പം പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിക്കും. യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഗൂഗിള്‍ ട്രാവല്‍ ഒരുക്കുന്നത്.

ഗൂഗിള്‍ മാപ്പ്

മാപ്പിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ ഗൂഗിള്‍ നേടിയിട്ടുള്ള മുന്‍തൂക്കം അപരിചിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു സഹായമായിരിക്കും. നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകള്‍ക്കും യൂസര്‍ റിവ്യൂസിനും എപ്പോഴാണ് പ്രവര്‍ത്തന സമയമെന്നും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാമെന്നുമൊക്കെ ഗൂഗിള്‍ മാപ്പിലെ വിവരങ്ങള്‍ വഴി അറിയാനാവും.

എന്തു ചെയ്യും? എവിടെ കഴിക്കും?

പോവുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെ കാണണം? എവിടെ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കണം... യാത്ര പോവുന്നവരുടെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവ രണ്ടും. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും എളുപ്പം ഉത്തരം കണ്ടെത്താന്‍ ഗൂഗിള്‍ ട്രാവല്‍ സഹായിക്കും. വില, സമയം, ദൂരം എന്നിങ്ങനെ പല വിവരങ്ങളേയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഗൂഗിള്‍ ട്രാവലില്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്താനാവും. കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും പോവുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ എന്തൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിക്കേണ്ടതെന്നു വരെ ഗൂഗിള്‍ ട്രാവല്‍ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും.

ട്രാവല്‍ ടിപ്‌സ്

കാലാവസ്ഥ, കറന്‍സി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് റേറ്റ്‌സ്, പ്രാദേശിക ആചാരങ്ങള്‍, വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍... എന്നിങ്ങനെ യാത്ര പോവുന്ന സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാവല്‍ ടിപ്‌സ് ഗൂഗിള്‍ ട്രാവല്‍ വഴി ലഭിക്കും. യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലവുകള്‍ സൂക്ഷിക്കാനും യാത്രയുടെ ചിലവുകള്‍ എത്രയായെന്ന് നോക്കാനുമൊക്കെ ഗൂഗിള്‍ ട്രാവല്‍ സഹായിക്കും.





