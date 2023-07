റോത്തങ് പാസിന്റെ 2 ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ; മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതു ലജ്ജാകരം

മണാലിയിൽ നിന്ന് 50 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ റോത്തങ് പാസ് എപ്പോഴും കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. വെളുത്ത മഞ്ഞുപാളികളാൽ മൂടപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിഡിയോകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെടുക്കാൻ പോലും തോന്നില്ല. അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി, റോത്തങ് പാസിന്റെ അത്തരമൊരു ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി. അതുപക്ഷേ റോത്തങ് പാസിന്റെ സൗന്ദര്യം വിളിച്ചോതുന്ന ചിത്രമല്ലായിരുന്നുവെന്നു മാത്രം.



ഇന്ത്യൻ അൾട്രാ റണ്ണറായ സൂഫിയ സൂഫി റോത്തങ് പാസിന്റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിട്ടു, അതിൽ ആദ്യത്തേത് രണ്ടാഴ്ച മുൻമ്പ് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തതിനു മുൻപുള്ളതും രണ്ടാമത്തേത് അതിനു ശേഷമുള്ളതും.

സൂഫിയ ഷെയർ ചെയ്ത രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ 'ബിഫോർ' എന്നെഴുതിയ ചിത്രം വൃത്തിയുള്ളതും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് രഹിതവും അതിമനോഹരവുമായ റോത്തങ് പാസിൽ കൂടി ഓടുന്നതാണ്. എന്നാൽ ‘ആഫ്റ്റർ’ എന്നെഴുതിയ ചിത്രത്തിൽ പാസിൽ ധാരാളം മാലിന്യങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങളും കാണാം. ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട്, സൂഫിയ എഴുതി, “രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഒരേ സ്ഥലമായ റോത്തങ് പാസിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി തുറക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുൻപ് എടുത്തതാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രം. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം, രണ്ട് ദിവസം മുൻപ്, വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി ചുരം തുറന്നപ്പോൾ എടുത്തതാണ്. ടൂറിസ്റ്റുകൾ അധികമായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളും എത്രത്തോളം മലിനമായി തീരുന്നു എന്നതിന്റെ നേർസാക്ഷ്യമാണ് ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും. ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസത്തിലേയ്ക്ക് എല്ലാവരും മാറണം എന്നും സൂഫിയ പറയുന്നു.

സൂഫിയയുടെ ചിത്രങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന കമന്റുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ്, ലഡാക്കിൽ ആളുകൾ അവരുടെ കാറിന്റെ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ വെള്ളക്കുപ്പികളും ഭക്ഷണവും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളും എറിയുന്നത് കണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തരം മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ ആളുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് ലജ്ജാകരമാണന്ന് മറ്റൊരാളും പ്രതികരിച്ചു.

സാധാരണഗതിയിൽ മേയ് മാസത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കാറുള്ള റോഹ്താങ് പാസ്, അമിതമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയെത്തുടർന്ന് ഈ വർഷം ജൂണിൽ മാത്രമാണ് തുറന്നത്. ഒരുമാസം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ ഇവിടം സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മലകളായാലും നദികളായാലും ഇതേ കഥ തന്നെയാണ്, ആളുകൾ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും മാലിന്യവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പല വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും.

