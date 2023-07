ചീനവല കെട്ടിയ കുമിളകള്‍ പോലൊരു പാലം; ആകാശക്കാഴ്ചയില്‍ അതിമനോഹരം!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സൈക്കിൾ സൗഹൃദമായ നഗരങ്ങളിലൊന്നായാണ് കോപ്പന്‍‌ഹേഗന്‍ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 2015 ൽ സൈക്കിളുകള്‍ക്കും ബൈക്കുകള്‍ക്കും കാല്‍നടയാത്രക്കാര്‍ക്കുമായി ഇവിടെ ഒരു പാലം തുറന്നു. ക്രമരഹിതമായി പരസ്പരം ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്ന അഞ്ചു വളയങ്ങളുടെ രൂപത്തില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ഈ പാലം സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് കണ്ണിനിമ്പമേകുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഡാനിഷ്-ഐസ്‌ലാൻഡിക് കലാകാരനായ ഒലഫൂർ എലിയസണാണ് സിർകെൽബ്രോൺ എന്നു പേരായ ഈ സവിശേഷ ഘടന രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.

ദൂരെ നിന്നു നോക്കിയാൽ, പരസ്പരം ചേര്‍ത്തു നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ചു കപ്പലുകളോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് സിർകെൽബ്രോൺ. കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീര്‍ഘകാലത്തെ ചരിത്രം ഈ പ്രദേശത്തിനുണ്ട്. കോപ്പൻഹേഗൻ തുറമുഖം ഒരു കാലത്ത് സമുദ്ര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വളരെ സജീവമായിരുന്നു.

കൂടാതെ വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ പാതയിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിലൂടെ കടന്നുപോകാനൊക്കു, അതിനാല്‍ വാഹനയാത്രക്കാര്‍ക്കു കാഴ്ചകള്‍ ആസ്വദിച്ച് മെല്ലെ പോകാം. സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർ, ജോഗർമാർ, കാൽനടയാത്രക്കാർ എന്നിങ്ങനെ ഏകദേശം 5,000 ത്തോളം ആളുകള്‍ ഈ പാലത്തിലൂടെ ഒരു ദിവസം കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഉരുക്കു കൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച സിർകെൽബ്രോണിനു 130 അടി(40 മീറ്റർ) നീളമുണ്ട്. പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്ത അഞ്ചു വൃത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ക്കു മുകളില്‍ ലോഹക്കമ്പികള്‍ കൊണ്ടു കെട്ടി ചീനവലയ്ക്കു സമാനമായ രീതിയില്‍ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്റ്റ്യൻഷാവൻ കനാലിനു കുറുകെയാണ് പാലം നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും കപ്പലുകളും മറ്റും കടന്നുപോകുന്ന പാതയാണിത്. പാലത്തിനടിയിലെ ഹെഡ്‌റൂം ഏകദേശം 7.4 അടി (2.25 മീറ്റർ) മാത്രമായതിനാൽ, വലിയ ബോട്ടുകൾ കടന്നുപോകേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഘടനയുടെ മധ്യഭാഗം തിരശ്ചീനമായി തുറക്കും.

പാലത്തിനരികില്‍ കാണാന്‍ വേറെയും ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകളുണ്ട്. പുതിയ തുറമുഖം, ടിവോലി ഗാർഡൻസ്, അമലിയൻബോർഗ് കൊട്ടാരം, റോസെൻബർഗ് കാസിൽ, സിറ്റി ഹാൾ സ്ക്വയർ, ആൻഡേഴ്സന്‍റെ പ്രതിമ, നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഡെന്മാർക്ക്, ഗെഫിയോൺ ജലധാര, ഫ്രെഡറിക് പള്ളി, ക്രിസ്റ്റ്യൻസ്ബോർഗ് കൊട്ടാരം തുടങ്ങിയവ സന്ദര്‍ശിക്കേണ്ടവയാണ്. കൂടാതെ, ദി റോയൽ ലൈബ്രറി കോപ്പൻഹേഗൻ സിറ്റി ഹാൾ, കാസ്റ്റലെറ്റ്, ലാംഗലിനി പാർക്ക്, കോപ്പൻഹേഗൻ മൃഗശാല, ഫ്രെഡറിക്സ്ബർഗ് പാർക്ക്, ഡ്രാഗൺ ജലധാര, ഫോക്കറ്റ്സ് പാർക്ക്, ഹീറൂപ്പ് മ്യൂസിയം, മോഡേണ മ്യൂസിറ്റ് മാൽമോ, സെന്‍റ് അൻസ്ഗാർ കത്തീഡ്രൽ, കുൽറ്റോർവെറ്റ് മുതലായവയും ഒട്ടേറെ സന്ദര്‍ശകര്‍ എത്തുന്ന ഇടങ്ങളാണ്.

എങ്ങനെ എത്താം?

പാലത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻഷാവൻ ആണ്. അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം എട്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കാൽനടയായി സിർകെൽബ്രോണിലെത്താം.

Content Summary : Copenhagen's captivating bridges, where history and modernity meet in perfect harmony!