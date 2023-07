ഭൂമിയ്ക്കടിയിലൊരു ഗാഢനിദ്ര : സാഹസികത മാത്രമല്ല കുറച്ച് ധൈര്യം കൂടി വേണം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ

ഗാഢമായൊരു നിദ്രയാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു ഭൂമിക്കടിയിലെമുറിയിൽ താമസിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചാലോ? അതും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഖനിയിൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന കോട്ടേജിൽ. സാഹസികത മാത്രമല്ല കുറച്ച് ധൈര്യവും കൂടി വേണം അതിന്. പറഞ്ഞുവരുന്നത് യുകെയിൽ പുതിയതായി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഒരു ഭൂഗർഭ ഹോട്ടലിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഗാഢനിദ്രയ്ക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഹോട്ടലിന്റെ പേരും ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് എന്നാണ്. ഭൂനിരപ്പിൽനിന്ന് 1,375 അടി (419 മീറ്റർ) താഴെയാണിത്. വെയിൽസിലെ എറിരി നാഷനൽ പാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന, സ്‌നോഡോണിയ പർവതനിരകളുടെ താഴ്‌വാരത്തുള്ള ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഖനിക്കുള്ളിലാണ് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് ഹോട്ടൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.



Image Credit : Go- Below co uk

ട്രെക്കിങ് നടത്താം, ഭൂമിക്കടിയിൽ ഉറങ്ങാം, ചരിത്രമറിയാം



ഹോട്ടൽ ആരംഭിച്ചതിന് രണ്ടു പ്രധാന കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഗൈഡും ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജരുമായ മൈക്ക് മോറിസ് പറയുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്നും പുതുമകൾ തേടുന്ന സഞ്ചാരികൾ തന്നെ. മറ്റൊന്ന്, ഖനിയിലെ സാഹസിക യാത്രകളിൽ പങ്കെടുത്ത പല ഉപഭോക്താക്കളും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉറങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. .

Image Credit : Go- Below co uk

താമസസ്ഥലത്ത് എത്താൻ, വിക്ടോറിയൻ സ്ലേറ്റ് മൈനിലൂടെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഗൈഡിനൊപ്പം അതിഥികൾ ട്രെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. യാത്രയ്ക്കു മുൻപ് അതിഥികൾക്ക് ഹെൽമറ്റ്, ലൈറ്റ്, ഹാർനെസ്, ബൂട്ട് എന്നിവ നൽകും. 1810 മുതൽ 1939 വരെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഖനിയിലെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ വേണം ഈ ഹോട്ടലിലെത്താൻ. ഖനിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ പുരാതന ഖനിത്തൊഴിലാളികളുടെ ഗോവണിപ്പടികൾ, പഴയ പാലങ്ങൾ, താമസയിടങ്ങൾ എന്നിവ കാണാനാകും. ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ട്രെക്കിങ്ങിൽ, ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഖനിയുടെ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പറയും.



Image Credit : Go- Below co uk

സ്ലേറ്റ് മൈനിന്റെ ആഴങ്ങളിലെ ഈ ഹോട്ടലിൽ നാല് സ്വകാര്യ ട്വിൻ ബെഡ് ക്യാബിനുകളും ഡബിൾ ബെഡ് ഉള്ള ഒരു റൊമാന്റിക് ഗ്രോട്ടോയും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വരെ മാത്രമായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, ഒരു സ്വകാര്യ ക്യാബിനിൽ രണ്ടുപേർക്ക് ഒറ്റ രാത്രി താമസത്തിന് 350 പൗണ്ട് (36,003 രൂപ) ചെലവാകും, ഗ്രോട്ടോയിൽ രണ്ട് പേർക്ക് 550 പൗണ്ട് (56,577 രൂപ) ആണ്. ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹോട്ടലിൽ ഒരു രാവുറങ്ങാനായി ആളുകൾ തിരക്കുകൂട്ടുകയാണത്രേ. എപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത തേടുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇതൊരു പുത്തൻ ആശയമായിരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.



Content Summary : Unique and memorable experience, The Deep Sleep Hotel is located in an abandoned slate mine in Snowdonia, Wales.