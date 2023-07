ഓരോ ചോക്ലേറ്റ് പ്രേമിയും ഉറപ്പായും സന്ദർശിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ

നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന മധുരത്തിന്. 3000 വർഷം പുറകിലോട്ട് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ. കൊക്കോ ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തി ചോക്ലേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയത് ആസ്ടെക് ജനതയാണ്. ചോക്ലേറ്റ് പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് ചിലർക്ക് മധുരമാണെങ്കിൽ ചിലർക്കത് വികാരമാണ് ചിലർക്കത് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. പല രുചികളിൽ പല നാടുകളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചോക്ലേറ്റിനെ അടുത്തറിയാനും ആസ്വദിക്കാനും ചോക്ലേറ്റ് പ്രേമികൾ സന്ദർശിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഇതാ

1. ബ്രസ്സൽസ്, ബെൽജിയം

ബെൽജിയൻ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ മതി നമ്മുടെ വായിൽ വെള്ളമൂറാൻ. ലോകത്തിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് തലസ്ഥാനം' എന്നാണ് ഈ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്രിയേറ്റീവ് ചോക്ലേറ്റുകൾക്കു പേരുകേട്ടതും ചോക്ലേറ്റ് കടകളാൽ നിറഞ്ഞതുമായ ബ്രസ്സൽസിൽ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങാൻ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ നഗരത്തിലെ ചോക്ലേറ്റ് ഷോപ്പുകളുടെ എണ്ണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റേതൊരു സ്ഥലത്തേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഇവിടെയെത്തിയാൽ മ്യൂസി ഡു കക്കോ എറ്റ് ഡെസ് ചോക്കലേറ്റും (കൊക്കോ ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റുകളുടെ മ്യൂസിയം)കാണാതെ പോകരുത്. എന്നാൽ നഗരത്തിലെ ഒരേയൊരു ചോക്ലേറ്റ് മ്യൂസിയമൊന്നുമല്ലത്. വിവിധതരം ചോക്ലേറ്റുകൾ രുചിച്ചു നോക്കുന്നതിനും പ്രദർശനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനും വർക്ക്ഷോപ്പുകൾക്കും ഇമ്മേഴ്‌സീവ് ബെൽജിയൻ ചോക്ലേറ്റ് വില്ലേജ് (ചോക്കോ-സ്റ്റോറി ബ്രസ്സൽസ്) സന്ദർശിക്കാം.

2. ലിൻഡ് ഹോം ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ്, സൂറിച്ച്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്

ലിൻഡ് ഹോം ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് സന്ദർശിക്കാതെ സൂറിച്ചിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര അപൂർണ്ണമായിരിക്കും.1,500 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ മ്യൂസിയം, കൊക്കോ കൃഷി, ചോക്ലേറ്റിന്റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രം, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സ്വാധീനമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് പയനിയർമാർ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ടൂറിന്റെ അവസാനം, നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ ഫ്ലേവറുകളിലുള്ള ചോക്ലേറ്റുകൾ ആസ്വദിക്കാം. ലിൻഡ്, ചോക്ലേറ്റ് നിർമ്മാണ ക്ലാസുകളും സന്ദർശകർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

3. ചോക്കോവർസം, ഹാംബർഗ്, ജർമ്മനി

ജർമ്മനിയുടെ ചോക്ലേറ്റ് തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹാംബർഗിലാണ് ചോക്കോവർസം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.1890 മുതലുള്ള ചരിത്രമുള്ള ഹാച്ചെസ് കമ്പനി സൃഷ്ടിച്ച ഈ മനോഹരമായ സ്ഥലം 90 മിനിറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ടൂറാണ് സന്ദർശകർക്കു നൽകുന്നത്. ഒരു കൊക്കോ കായ മുതൽ ബാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ചോക്ലേറ്റ് വരെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. ഇത് ഒരോ ചോക്ലേറ്റ് പ്രേമിയുടെ സ്വപ്നയിടമാണെന്നു പറയാം.

4. പാരിസ്, ഫ്രാൻസ്

ഫ്രഞ്ചുകാർ പ്രതിവർഷം 6-8 കിലോഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു! അതുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിന്റെ തലസ്ഥാനം നഗരിയിൽ നിറയെ ചോക്ലേറ്റ് ഷോപ്പുകൾ കണ്ടാലും അതിശയിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. ബേക്കറികൾക്കും പാറ്റിസറികൾക്കും ചോക്കലേറ്ററികൾക്കും (ചോക്കലേറ്റ് ഷോപ്പുകൾ) പേരുകേട്ടതാണ് പാരീസ് . നഗരത്തിലെ ആർട്ടിസാനൽ ഷോപ്പുകളിലും ചോക്ലേറ്റ് മ്യൂസിയങ്ങളിലും ചുറ്റിക്കറങ്ങി ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാം. 1800-കളുടെ തുടക്കം മുതൽ നിലനിന്നിരുന്ന ദെബൗവ് & ഗല്ലൈസ് ആണ് ഏറ്റവും പഴയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്ന്. ലാ മൈസൺ ഡു ചോക്കലേറ്റ്, പിയറി ഹെർമി, ജാക്വസ് ജെനിൻ തുടങ്ങിയ പുതിയകാല ഐക്കണിക് ചോക്ലേറ്റിയറുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ വാർഷിക സലൂൺ ഡു ചോക്കലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരീസ് ചോക്ലേറ്റ് ഷോയ്ക്ക് നഗരം ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു.

5. ലിമ, പെറു

യൂറോപ്പിന് പുറത്ത്, ചോക്ലേറ്റ് പ്രേമികൾ തീർച്ചയായും സന്ദർശിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് പെറു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ചോക്ലേറ്റിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിച്ചത് തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ്. വ്യത്യസ്‌തമായ ചോക്ലേറ്റുകളും കാപ്പിയും നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ടൂറുകളിലൂടെ ഇവിടം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം. ലിമയിലെ ചോക്കോ മ്യൂസിയത്തിൽ, പെറുവിയൻ സംസ്‌കാരത്തിൽ കൊക്കോയുടെ പങ്ക്, പരമ്പരാഗത ചോക്ലേറ്റ് നിർമ്മാണ രീതികൾ, കൂടാതെ വീട്ടിൽ ചിലത് എങ്ങനെ തയാറാക്കാം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം നേടിയ അത്ഭുതകരമായ ആഭ്യന്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ ഷോപ്പുകളും ലിമയിലുണ്ട്.

6. മ്യൂച്ചോ മ്യൂസിയോ ഡെൽ ചോക്ലേറ്റ്, മെക്സിക്കോ സിറ്റി, മെക്സിക്കോ

മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ കൊളോണിയ ജുവാരസ് പരിസരത്ത്, മ്യൂച്ചോ മ്യൂസിയോ ഡെൽ ചോക്കലേറ്റ് 2012-ൽ അതിന്റെ വാതിലുകൾ സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നു നൽകി. 1909 മുതൽപ്രവർത്തനമുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടം നവീകരിച്ചാണ് ഈ മ്യൂസിയം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പുരാവസ്തുക്കൾ മുതൽ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തെയും ഉൽപാദനത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാനും മെക്സിക്കോയുടെ ചരിത്രത്തെ ചോക്ലേറ്റ് എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അനുഭവിക്കാനും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. തെരുവോരങ്ങളിലെ കഫേകളിൽ കയറിയിരുന്ന് ചോക്ലേറ്റിന്റെ പല രുചികൾ നുകരാം. Read Also : ആഘോഷിക്കാനായി ഒരു ദിവസം; ഇത്രയും ആരാധകരുള്ള മറ്റൊരു മധുര പലഹാരം വേറെയുണ്ടോ?...







Content Summary : Some of the best destinations for chocolate lovers.