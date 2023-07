മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഒരു അവയവം പോലെയായിരിക്കുന്നു ഇന്നു മനുഷ്യന്. കുറച്ചു സമയത്തേക്കു പോലും ഫോൺ ഒഴിവാക്കിയാൽ വിഷമത്തിലാകുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതേസമയം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം പൂർണമായും നിരോധിച്ച ചില സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് ഇതാ...

സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പൽ, ഇറ്റലി

ഇറ്റലിയിലെ പ്രശസ്തമായ സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. ഈ ആരാധനാലയം തികച്ചും പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല സീലിങ്ങിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിഗംഭീരമായ കലാസൃഷ്ടികളുടെ പേരിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ‌ീ ദേവാലയം. അതു കണ്ട് ആസ്വദിക്കാതെ ഫോൺ നോക്കി നടന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല നിമിഷങ്ങളാവും അവ.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മൊബൈൽ ഫോണിനു കർശന നിരോധനമുണ്ട്. 2022 ഡിസംബറിൽ, ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയും പവിത്രതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭക്തർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രം, ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ക്ഷേത്രം തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രാങ്കണങ്ങളിലും മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ വേണം പ്രവേശിക്കാൻ.

അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രം, ഡൽഹി

സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് സന്ദർശകർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. കർശനമായ സുരക്ഷാനടപടിക്രമങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രം 2002 ൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷമാണ് ഡൽഹിയിലെ ക്ഷേത്രത്തിലും കർശനമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

രാമജന്മഭൂമി സമുച്ചയം, അയോധ്യ,

ഉത്തർപ്രദേശിലെ അയോധ്യയിലെ രാമജന്മഭൂമി സമുച്ചയ മേഖലയിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പൂർണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രമല്ല, ക്യാമറകൾ, വാച്ചുകൾ, ബെൽറ്റുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊന്നും അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല.

യാല നാഷനൽ പാർക്ക്, ശ്രീലങ്ക

ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രശസ്തമായ ഈ ദേശീയോദ്യാനം അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളായ മൃഗങ്ങൾക്കു ശല്യമാകാതിരിക്കാൻ‌ ഫോണുകൾ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് 2015-ൽ നിരോധിച്ചിരുന്നു. പുലിയെയോ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെയോ കാണുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൈഡുകൾ പരസ്പരം ഫോണിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്. കാടിനുള്ളിൽ സഫാരി നടത്തുമ്പോൾ ഗാർഡുകൾ സഞ്ചാരികൾക്കായി ഇത്തരം ആശയ വിനിമയം നടത്തുകയും പുലിയും മറ്റ് വന്യജീവികളും ഉള്ളിടത്തേക്കു വേഗത്തിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നതും തിരക്കുകൂട്ടുന്നതുമെല്ലാം പാർക്കിലെ മൃഗങ്ങൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

എലൈറ്റ് ഐലൻഡ്സ് റിസോർട്ടുകൾ, കരീബിയൻ ബീച്ചുകൾ

2012-ലാണ് മൊബൈൽ നിരോധന നയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. എലൈറ്റിന്റെ ഓരോ റിസോർട്ടിലെയും ഒരു ബീച്ച് മൊബൈൽ രഹിത മേഖലയാണ്. എല്ലാ ബീച്ചുകളിലും സൈൻബോർഡുകളുണ്ട്. സന്ദർശകർ ചെക്ക്-ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾത്തന്നെ ഹോട്ടൽ അവർക്ക് ഈ മൊബൈൽ രഹിത നയത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിമാക്കി കൊടുക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടെയെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് അവരുടെ അവധിക്കാലം പൂർണമായും ആസ്വദിക്കുന്നതിന് മൊബൈലിന്റെ ശല്യം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഹോട്ടൽ അധികൃതർ പറയുന്നു. അതിനാൽ ഫോണുകളും ലാപ്‌ടോപ്പുകളും ഇവിടെ അനുവദനീയമല്ല.

റിക്‌സ്‌മ്യൂസിയം, ആംസ്റ്റർഡാം

2015-ൽ, ആംസ്റ്റർഡാമിലെ റിക്‌സ്‌മ്യൂസിയം മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതു നിരോധിച്ചു. പകരം ഇവിടെയെത്തുന്ന സന്ദർശകർക്കു മ്യൂസിയം സൗജന്യമായി കടലാസും പെൻസിലും നൽകി കലാസൃഷ്ടികൾ വരയ്ക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഫോണും ക്യാമറയും ഉപേക്ഷിച്ച് തങ്ങളിലുള്ള കലാവാസനയെ തൊട്ടുണർത്താൻ ഈ ആശയം സന്ദർശകർക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പരക്കെയുള്ള അഭിപ്രായം.

Content Summary : Mobile phones are prohibited or restricted in some tourist places for safety, security, sanctity, and privacy reasons.