സർക്കാർ 75 ലക്ഷം രൂപ നൽകും, ഇവിടേയ്ക്കു താമസം മാറാൻ തയാറാണോ?

അയര്‍ലന്‍ഡിലെ വിദൂരമായ മനോഹരദ്വീപുകളിലായാലോ ഇനി ജീവിതം? വീട് പണിയുകയോ കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട, അങ്ങ് ചെന്നാല്‍ മാത്രം മതി. പോരാത്തതിന് ഇവിടേക്ക് താമസം മാറാന്‍ തയാറായവർക്ക് അയർലൻഡ് സര്‍ക്കാര്‍ $90,000 നൽകും, അതായത് 7,595,286 രൂപ! രാജ്യത്തെ ജനവാസം കുറഞ്ഞ ദ്വീപുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായ 'അവര്‍ ലിവിങ് ഐലന്‍ഡ്‌സ്'(Our living islands) ന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഓഫര്‍. പദ്ധതി, കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യം ഗ്രാമീണ, കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസന മന്ത്രി ഹെതർ ഹംഫ്രീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. "ദ്വീപുകളിലെ ജനസംഖ്യ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക" എന്നതാണ് ലിവിങ് ഐലൻഡ്സ് പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്. ജൂലൈ ഒന്നു മുതല്‍ പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി.

അയര്‍ലന്‍ഡിന്‍റെ ഗ്രാമീണജീവിതത്തിന്‍റെ അവിഭാജ്യഘടകമെന്നു സര്‍ക്കാര്‍ കരുതുന്ന ഏകദേശം 30 ഓഫ്‌ഷോർ ദ്വീപുകൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഓസ്കര്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശം ലഭിച്ച 'ദി ബാന്‍ഷീസ് ഓഫ് ഇനിഷെറിന്‍' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടന്ന ഇനിസ് മോർ, "ശാന്തമായ പറുദീസ" എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബെരെ ഐലൻഡ് തുടങ്ങിയവയും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. പൊതു ഉടമസ്ഥതയിൽ തുടരുന്ന ഈ തീരദേശ ദ്വീപുകളിൽ വർഷം മുഴുവനും ആള്‍ത്താമസമുണ്ടെങ്കിലും വേലിയേറ്റം കാരണം ഇവ പ്രധാന ഭൂപ്രദേശത്തു നിന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. ദ്വീപുകളിലൊന്നിലേക്കു മാറാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക്, ഇവിടങ്ങളിലെ പഴയ വീടുകള്‍ വാങ്ങിക്കാം, സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന പണം കൊണ്ട് ഈ വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്താം.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, 1993 ന് മുന്‍പ് നിര്‍മ്മിച്ച വീടുകള്‍ ആണ് വാങ്ങേണ്ടത്, ഇവ രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണം. "ദ്വീപുകളിലെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതോ പാഴായതോ ആയ കെട്ടിടങ്ങളെ ദീർഘകാലതാമസത്തിനുള്ള ഭവനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം" എന്നാണ് സർക്കാർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആളൊഴിഞ്ഞ സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പുതിയ പദ്ധതി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അയർലണ്ടിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ദ്വീപുകളിൽ ഈ സ്കീം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് മെയിൻ ലാൻഡിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നവരേക്കാൾ 20% കൂടുതൽ ധനസഹായം ലഭിക്കും.

അയർലണ്ടിൽ താമസിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും വിസയില്ലാത്ത, വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്നു വ്യക്തമല്ല.

അയർലന്‍ഡിന്‍റെ തീരദേശ ദ്വീപുകളിൽ ജനവാസം തീരെ കുറവാണ്, ചില ദ്വീപുകളില്‍ സ്കൂളും കടയും ഉണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 300,000 ആളുകൾ ഈ ദ്വീപുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, 30 ദ്വീപുകളിലായി ഏകദേശം 3,000 ആളുകൾ മാത്രമാണ് സ്ഥിരതാമസം. മെയിൻലാൻഡിൽ നിന്ന് 20 മിനിറ്റ് ഫെറി സവാരി ചെയ്ത് എത്തുന്ന, അഞ്ച് മൈൽ നീളമുള്ള ദ്വീപായ ക്ലെയർ ഐലൻഡിൽ വെറും 165 ആളുകളാണ് ഉള്ളത്, അതേസമയം കൗണ്ടി ഡൊണഗലിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അരാൻമോറിൽ 500 പേര്‍ മാത്രമാണ് താമസം.

അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടങ്ങളിലെ ഹൗസിങ്, വാട്ടർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് അവശ്യ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവേശനം നൽകൽ, സുസ്ഥിര ടൂറിസം വികസിപ്പിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 80 ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

