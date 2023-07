മഴക്കാലത്ത് അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ

ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട പല വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും മഴക്കാലത്ത് അപകട കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറാറുണ്ട്. സീസണില്‍ മനോഹരമായ കാലാവസ്ഥയും പ്രകൃതി ഭംഗിയുമായി സഞ്ചാരികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ പലതും അപകടങ്ങള്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാവും. ഇത്തരം അപടകട സാധ്യത കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള മഴക്കാല യാത്രകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതാണു നല്ലത്. നമുക്കെല്ലാം ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട, എന്നാല്‍ ഈ മഴക്കാലത്ത് യാത്രകള്‍ ദുരിതമായി മാറിയേക്കാവുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്.

കുളു

മണ്‍സൂണ്‍ വലിയ തോതിലാണ് കുളുവില്‍ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്‌വരയില്‍ ബിയാസ് നദിയുടെ തീരത്തുള്ള കുളുവിലെ പല റോഡുകളും ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ മഴയിൽ ഒലിച്ചു പോയി. പലയിടത്തു നിന്നും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെയാണ് വിനോദ സഞ്ചാരികളെ രക്ഷിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറച്ചു ആഴ്ച്ചകളെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു മതി കുളു വഴിയുള്ള സഞ്ചാരമെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

ഉത്തരാഖണ്ഡ്

മണ്‍സൂണ്‍ സര്‍വനാശം വിതച്ച പ്രദേശമായി ഉത്തരാഖണ്ഡ് മാറി കഴിഞ്ഞു. വിനോദസഞ്ചാരികളും തീര്‍ഥാടകരും ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്കുള്ള യാത്രകള്‍ റദ്ദാക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്‌കര്‍ സിങ് ധാമി തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രദേശത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ എത്രത്തോളം മോശമാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. പ്രസിദ്ധമായ ചാര്‍ഥാം യാത്രയും മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടര്‍ന്നു നിര്‍ത്തിവച്ചു. ഋഷികേശിലേയും മറ്റും റാഫ്റ്റിങും വാട്ടര്‍സ്‌പോര്‍ട്‌സുമെല്ലാം റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

മണാലി

കുളുവില്‍ നിന്നും 41 കിലോമീറ്റര്‍ മുകളിലുള്ള മണാലിയില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ കൂടുതല്‍ വഷളാണ്. നിരവധി പ്രദേശങ്ങളില്‍ മണ്ണിടിയുകയും റോഡുകള്‍ ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ അപകടകരമായ ജലനിരപ്പില്‍ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അധികൃതര്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യാതെ മണാലി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു യാത്രകള്‍ ചെയ്യുന്നതു ദുരന്തം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിനു തുല്യമാണ്.

ഡല്‍ഹി

മഴയെ തുടര്‍ന്നു വലിയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രതലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹിയും. കുഴപ്പം ഹില്‍സ്റ്റേഷനുകളില്‍ മാത്രമാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയില്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്കു പോകാന്‍ നില്‍ക്കരുത്. യമുനാ നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകി വലിയ തോതിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം ഡല്‍ഹിയുടെ പലഭാഗങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഈ ദുരിതങ്ങളില്‍ നിന്നും തലസ്ഥാന നഗരം കരകയറിയ ശേഷം യാത്രകള്‍ നടത്തുന്നതാവും സുരക്ഷിതം.

മേഘാലയ

മേഘാലയയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ തോതില്‍ മഴയുണ്ടാവുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. സാഹചര്യങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാവും വരെ മേഘാലയ യാത്രകള്‍ നീട്ടിവെക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. മഴക്കാലത്തെ വിനോദ സഞ്ചാര സാധ്യതകള്‍ പോലും അപാരമായ പ്രദേശമാണെങ്കില്‍ പോലും മേഘാലയ ഇപ്പോള്‍ യാത്രകള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമല്ല.

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ വലിയ തോതില്‍ മഴയെ തുടര്‍ന്ന് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായ പ്രദേശമാണ് പാര്‍വതി വാലി. അതുകൊണ്ട് അഭൗമ സൗന്ദര്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് പാര്‍വതി വാലിയിലേക്ക് അടുത്ത കുറച്ചു നാളുകളിൽ യാത്രകള്‍ നടത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മലകയറ്റക്കാരുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമായ കസോളില്‍ നിന്നും അടുത്തുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം പല സഞ്ചാരികളേയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ രക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് അധികൃതരും തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് യാത്രികര്‍ക്ക് സ്വാഗതമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അസം

വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകള്‍ ആരംഭിക്കുന്ന അസം തന്നെ പ്രളയ ഭീതിയിലാണ്. അസമിലെ പല ജില്ലകളിലും പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. യാത്രികര്‍ അസം യാത്രകള്‍ തല്‍കാലം മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

