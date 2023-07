അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടേയും ഹോളിവുഡ് താരങ്ങളുടേയുമെല്ലാം ഇഷ്ടയിടം

ചരിത്രത്തില്‍ ആഴമേറിയ വേരുകളുള്ള ഫിലഡൽഫിയ നഗരത്തില്‍ സമ്പന്നമായ ചരിത്രം പേറുന്ന നിരവധി ഹോട്ടലുകളുമുണ്ട്. വര്‍ഷങ്ങളുടെ പഴക്കവും പാരമ്പര്യവും ഒപ്പമുള്ളവ. പഴയകാലത്തെ ആഡംബരങ്ങളും പ്രൗഢിയും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ അതിഥികള്‍ക്കു നല്‍കുന്നു ഇവിടെ. 1926 ലാണ് ഫിലഡല്‍ഫിയയിലെ സിറ്റി ഹാള്‍ അനെക്‌സ് ബില്‍ഡിങ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് പൗരന്മാരുടെ പ്രമാണങ്ങളും മറ്റും രേഖാമൂലം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇത്. ഇപ്പോള്‍ നോട്ടറി ഹോട്ടലായാണ് ഇതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. 21 നിലകളുള്ള എലോഫ്റ്റ് ഫിലഡല്‍ഫിയ ഡൗണ്‍ടൗണ്‍ 1925 ലാണ് നിര്‍മിച്ചത്. പെന്‍സില്‍വേനിയ കണ്‍വന്‍ഷന്‍ സെന്ററിനും സിറ്റി ഹാളിനും സമീപത്താ‌ണിത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിര്‍മാണ സവിശേഷതകളും സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഹോട്ടലാണിത്.

സിറ്റി ഹാളില്‍നിന്ന് ഏതാനും ചുവടു മാത്രം അകലെയാണ് ദ് റിറ്റ്‌സ് കാള്‍ട്ടണ്‍ എന്ന ഹോട്ടല്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പഴയ ജിറാഡ് ട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ജിറാഡ് ട്രസ്റ്റ് ബില്‍ഡിങിലാണിത്. റോമിലെ വിഖ്യാതമായ പാന്തിയോണിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടമാണിത്. നേരത്തേ ബാങ്ക് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന നാലു നിലകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ റസ്റ്ററന്റും നൃത്തശാലയുമാണുള്ളത്.

Ritz Carlton, Philadelphia

അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ അംബരചുംബിയായ കെട്ടിടമാണ് ലോസ് ഫിലഡല്‍ഫിയ. 1930 കളിലാണ് 33 നിലകളുള്ള ഈ ഹോട്ടല്‍ കെട്ടിടം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഫിലഡല്‍ഫിയ സേവിങ്‌സ് ഫണ്ട് സൊസൈറ്റിയായിരുന്നു നിര്‍മാതാക്കള്‍. ജോര്‍ജിയന്‍ ശൈലിയില്‍ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലേ മെറിഡിയന്‍ മരംകൊണ്ടുള്ള കൊത്തുപണികളാലും സമൃദ്ധമാണ്. പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള ഗൃഹോപകരണങ്ങളും ഈ ഹോട്ടലില്‍ നിരവധിയുണ്ട്. ബ്രോഡ് സ്ട്രീറ്റിലെ ഗ്രാന്‍ഡെ ഡാമെയെന്നാണ് ബെല്ലുവേ ഹോട്ടല്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. 1904 ല്‍, അമേരിക്കയിലെ ആധുനിക ഹോട്ടലുകളുടെ പിതാവെന്ന വിശേഷണമുള്ള ജോര്‍ജ് ബോള്‍ട്ടാണ് ഈ കെട്ടിടം പണിയുതര്‍ത്തിയത്. അതിഥികള്‍ക്കു ഹോട്ടല്‍ ഒരു അനുഭവമാകണമെന്ന ജോര്‍ജ് ബോള്‍ട്ടിന്റെ നിര്‍ബന്ധം ഇവിടെയെത്തുന്നവര്‍ക്ക് അറിയാനാവും.

Ritz Carlton, Philadelphia

120 വര്‍ഷത്തോളം മോറിസ് കുടുംബത്തിന്റെ വസതിയായിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് ഇപ്പോള്‍ മോറിസ് ഹൗസ് ഹോട്ടലായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. 17 അതിഥി മുറികള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും ഹോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെയുമെല്ലാം ഇഷ്ട ഹോട്ടലുകളിലൊന്നാണ് ദ് വാര്‍വിക്. ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്‍സ് നാഷനല്‍ ഹിസ്റ്റോറിക് പാര്‍ക്കിലെ തോമസ് ബോണ്ട് ഹൗസില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് 18–ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നിര്‍മിതികളുടെ സവിശേഷതകള്‍ ആസ്വദിക്കാനാവും. ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം സവിശേഷതകളുള്ള 12 അതിഥി മുറികള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. 1810 വരെ സ്വകാര്യ വസതിയായിരുന്ന ഈ കെട്ടിടത്തില്‍ പിന്നീട് പല കമ്പനികളും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. 1988 ലാണ് ഇവിടെ തോമസ് ബോണ്ട് ഹൗസ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

Ritz Carlton, Philadelphia

ഫിലഡല്‍ഫിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഹോട്ടലുകളിലൊന്നാണ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് അമേരിക്കന്‍ റെവല്യൂഷനു സമീപത്തുള്ള ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്‍സ് പാര്‍ക്ക് ഹോട്ടല്‍. 1856 ല്‍ തുണിച്ചരക്കുകള്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടം പിന്നീട് ഹോട്ടലായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് 41 മനോഹരമായ മുറികളുള്ള ഹോട്ടലാണിത്. 2018 ല്‍ ഒരു തീപിടുത്തത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്‍സ് പാര്‍ക്ക് ഹോട്ടല്‍ അടച്ചെങ്കിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കു ശേഷം 2022 മുതല്‍ വീണ്ടും സജീവമായി.





