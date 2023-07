'മോഡലുകള്‍ അരക്കിലോ മണ്ണ് കൊണ്ടുവരും, പിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും!'; ലഡാക്കിലെ ഫാഷൻ ഷോയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അമ്പരപ്പിക്കും

യാത്ര, ഹിമാലയത്തിന്റെ മനോഹര ദൃശ്യം, റൈഡര്‍മാര്‍, സൈന്യം, തണുപ്പ്... എന്നിങ്ങനെ പോവും ലഡാക്കിനെ കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചാല്‍ മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന കാര്യങ്ങള്‍. ഇപ്പോഴിതാ ആ കൂട്ടത്തിലേക്കു സംഗീതവും ഫാഷനുമൊക്കെ വരികയാണ്. ലഡാക്ക് ആര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ് അലയന്‍സിന്റെ ഭാഗമായാണ് ലഡാക്കിലേക്ക് ഫാഷന്‍ ഷോയും സംഗീത വിരുന്നുകളുമെത്തുന്നത്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള സഞ്ചാര യോഗ്യമായ പാതയായ ഉംലിങ് ലാ പാസ്(19,022 അടി) കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ലഡാക്ക് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫാഷന്‍ റണ്‍വേ ആയി മാറും. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മുതല്‍ ആരംഭിച്ച ലഡാക്ക് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതല്‍ സെപ്തംബര്‍ മൂന്നു വരെയാണ് ലഡാക്ക് ആര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ് അലയന്‍സ് നടക്കുക.

ജി 20 രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ നിന്നും അതിഥി രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള വനിതാ നേതാക്കളും ഈ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മിസ് യൂനിവേഴ്‌സ്, മിസ് എര്‍ത്ത്, മിസ് വേള്‍ഡ് കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ളവരും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ലഡാക്കിലേക്കെത്തും. മിസ് എര്‍ത്ത് ജേതാക്കളായ വന്‍ഷിക പര്‍മാര്‍(ഇന്ത്യ), ജിയൂലിയ റഗാസിനി(ഇറ്റലി), ലിന്‍ഡ്‌സേ കോഫി(അമേരിക്ക), ലുസിക്ക ബര്‍ട്ടണ്‍(യു.കെ), അനബെല്ല ഫ്‌ളെക്ക്(ജര്‍മനി), മിസ് യൂനിവേഴ്‌സ് കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ള യുമി കാട്ടോ(ജപ്പാന്‍), മിസ് വേള്‍ഡ് ജേതാവ് റഫ നന്‍ജെബ ടോര്‍സ(ബംഗ്ലാദേശ്) എന്നിവരും ഫാഷന്‍ ഷോയുടെ ഭാഗമായി ലഡാക്കിലേക്കെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

'തികച്ചും പ്രാദേശികമായ കാര്യങ്ങള്‍ ലോകത്തിനു മുമ്പില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ ലഭിക്കുന്ന അവസരമാണിത്. ലോകത്തിനാകെ സ്‌നേഹം, സാഹോദര്യം, സമാധാനം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന സന്ദേശം നല്‍കാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ലഡാക്കില്‍ ഇത്ര വലിയ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്' എന്നാണ് ലഡാക്ക് ഓട്ടോണമസ് ഹില്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കൗണ്‍സില്‍ ചെയര്‍മാന്‍ താഷി ഗ്യാല്‍സണ്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

ലഡാക്കിലെ ഫാഷന്‍ ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മോഡലുകള്‍ അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും അരകിലോ മണ്ണ് കൊണ്ടുവരും. ഇത് പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് വസുധൈവ കുടുംബം എന്ന സന്ദേശം ഉര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നിര്‍മിതിയാക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. ഉംലിങ്‌ലാ പാസില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫാഷന്‍ ഷോ ഗിന്നസ് ബുക്കിലും ഇടം നേടാന്‍ ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

