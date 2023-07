ലോകത്തെ ഏറ്റവും അംഗീകാരമുള്ള പാസ്‌പോര്‍ട്ടുകളുടെ പട്ടികയില്‍ ജപ്പാനെ മറികടന്ന് സിംഗപ്പൂരിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം. സിംഗപ്പൂര്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ടുള്ളവര്‍ക്കു ലോകത്തെ 192 രാജ്യങ്ങളില്‍ വീസയില്ലാതെ സന്ദര്‍ശിക്കാനാവും. ഇന്ത്യന്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് 57 രാജ്യങ്ങളാണ് വീസയില്ലാതെയോ വീസ ഓണ്‍ അറൈവല്‍ സൗകര്യത്തിലോ സന്ദര്‍ശിക്കാനാവുക. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അഞ്ച് സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി 80–ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യന്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെന്‍ലേ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഇന്‍ഡക്‌സാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അംഗീകാരമുള്ള പാസ്‌പോര്‍ട്ടുകളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷവും പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതായിരുന്ന ജപ്പാന്‍ ഇത്തവണ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കിറങ്ങി. ജാപ്പനീസ് പാസ്‌പോര്‍ട്ടുമായി 189 രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് വീസയില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാനാവുക. ജപ്പാനൊപ്പം ഓസ്ട്രിയ, ഫിന്‍ലന്‍ഡ്, ഫ്രാന്‍സ്, ലക്‌സംബര്‍ഗ്, ദക്ഷിണകൊറിയ, സ്വീഡന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ രാജ്യക്കാര്‍ക്കും 189 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീസയില്ലാതെ പോകാം.

പത്തുവര്‍ഷം മുമ്പു വരെ പട്ടികയില്‍ മുന്നിലായിരുന്ന അമേരിക്ക ഇക്കുറി വീണ്ടും രണ്ട് സ്ഥാനം താഴേക്കു പോയി എട്ടാമതായി. രണ്ട് സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയാണ് ബ്രിട്ടന്‍ നാലാമതെത്തിയത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും അംഗീകാരമുള്ള പാസ്‌പോര്‍ട്ട് പട്ടികയിലെ ആദ്യ പത്തു രാജ്യങ്ങളെ അറിയാം.



റാങ്ക് 10 - ഐസ്‌ലന്‍ഡ്, എസ്‌തോണിയ (182 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീസയില്ലാതെ പോകാം).

റാങ്ക് ഒമ്പത്- ലാത്വിയ, സ്‌ലോവാക്യ, സ്‌ലൊവേനിയ (183 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീസയില്ലാതെ പോകാം).

റാങ്ക് എട്ട്- ലിത്വാനിയ, യുഎസ് (184 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീസയില്ലാതെ പോകാം).

റാങ്ക് ഏഴ്- ഗ്രീസ്, കാനഡ (185 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീസയില്ലാതെ പോകാം).

റാങ്ക് ആറ്- ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഹംഗറി, പോളണ്ട് (186 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീസയില്ലാതെ പോകാം).

റാങ്ക് അഞ്ച്- ചെക് റിപ്പബ്ലിക്ക്, മാള്‍ട്ട, ന്യൂസീലന്‍ഡ്, നോര്‍വേ, പോര്‍ച്ചുഗല്‍, സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് (187 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീസയില്ലാതെ പോകാം).

റാങ്ക് നാല്- ഡെൻമാര്‍ക്ക്, അയര്‍ലന്‍ഡ്, നെതര്‍ലന്‍ഡ്, യുകെ (188 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീസയില്ലാതെ പോകാം).

റാങ്ക് മൂന്ന്- ഓസ്ട്രിയ, ഫിന്‍ലന്‍ഡ്, ഫ്രാന്‍സ്, ലക്‌സംബര്‍ഗ്, ദക്ഷിണകൊറിയ, സ്വീഡന്‍, ജപ്പാന്‍ (189 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീസയില്ലാതെ പോകാം).

റാങ്ക് രണ്ട്- ജര്‍മനി, ഇറ്റലി, സ്‌പെയിന്‍ (190 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീസയില്ലാതെ പോകാം).

റാങ്ക് ഒന്ന്- സിംഗപ്പൂര്‍(192 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീസയില്ലാതെ പോകാം).



