ട്രാവൽ വിത്ത് കുട്ടിപ്പട്ടാളം, ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുപറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ യാത്രകളും പുതിയ അനുഭവങ്ങളിലേക്കും അറിവിലേക്കുമുള്ള പടികളാണ്. പുതിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, സ്ഥലങ്ങൾ, സംസ്കാരം, പലതരം ആളുകൾ അങ്ങനെ വൈവിദ്ധ്യങ്ങളോട് ഇടപഴകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു സാമൂഹിക ജീവിതം സാധ്യമാവുകയുള്ളു. എന്നാൽ അവർക്കൊപ്പമുള്ള യാത്രകളിൽ പലതും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. ഓരോ പ്രായത്തിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്കൊപ്പമുള്ള യാത്രയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള യാത്രകൾ തടസങ്ങളില്ലാതെ ആസ്വാദ്യകരവും ടെൻഷൻ ഫ്രീയുമായിത്തീർക്കാൻ ചില നുറുങ്ങുവഴികൾ പറയാം.

പ്ലാനിങ് നേരത്തെ തുടങ്ങുക

എടി–പിടിന്നുള്ള ട്രിപ്പുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാനാകില്ല. അതുകൊണ്ടു മക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള യാത്രകൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതാകും നല്ലത്. കുട്ടികൾക്കുകൂടി അനുയോജ്യമായ താമസസൗകര്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പോകുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രം അന്വേഷിക്കാതെ അതിനു സമീപത്തുള്ള ആകർഷണങ്ങൾക്കൂടി നോക്കി വയ്ക്കാം. ചെറിയ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിക്കുമെന്നതിനാൽ അധികം ആക്റ്റിവിറ്റീസുകളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാതെ വിശ്രമ സമയങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും.

Image Credit : Nadezhda1906 / istockphotos

ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പാക്ക് ചെയ്യുക

കുട്ടികളുമായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പാക്ക് ചെയ്യുന്നതു പ്രധാനമാണ്. ഡയപ്പറുകൾ, വൈപ്പുകൾ, സ്പെയർ വസ്ത്രങ്ങൾ, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് ആദ്യം തയാറാക്കി വയ്ക്കാം. ശേഷം അതുപ്രകാരം എല്ലാം സജ്ജീകരിക്കുക. എത്ര ദിവസത്തെ യാത്രയാണോ അതിന് കൃത്യമായിട്ടല്ല അതിൽ കൂടുതൽ – അത് വസ്ത്രമായാലും മരുന്നായാലും കരുതുക. ചില കുട്ടികൾ യാത്രയിലുടനീളം ശർദ്ദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യമരുന്നുകളും കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം.

കുട്ടികളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാം

ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അതവർക്ക് ഒരാവേശമായിരിക്കും. പോകുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുക, മുതിർന്ന കുട്ടികളോട് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ചോദിക്കാം, പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേയ്ക്കാക്കാം യാത്ര. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കും. കളിപ്പാട്ടങ്ങളും മറ്റും എടുത്തുവയ്ക്കാനും പറ്റാവുന്നത്ര അവരുടെ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാനുമെല്ലാം അവരെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം.

ചെറിയ ഇടവേളകൾ

ദൂരെയാത്രകൾ കുട്ടികൾക്കു ശാരീരികമായും മാനസികമായും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അതിനാൽ റോഡ് യാത്രകളിൽ ചെറിയ ഇടവേളകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. വഴിയിൽ പാർക്കുകളിലോ കളിസ്ഥലങ്ങളിലോ കളിക്കുന്ന സമയം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാനും യാത്ര കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കാനും സഹായിക്കും.

സുരക്ഷയ്ക്കു മുൻഗണന

യാത്രയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ വളരെ പ്രധാനമാണ്. യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളോ നിയന്ത്രണങ്ങളോ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക. മാതാപിതാക്കളുടെ നമ്പരും അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അടിയന്തര നമ്പറുകളും പഠിപ്പിക്കുക. യാത്രയിലെപ്പോഴും ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സും കരുതുന്നത് നല്ലതാണ്.

സ്നാക്സ് ടൈം

വിശക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ, നിങ്ങളല്ലാതായി മാറുമെന്ന് പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ മുതിർന്നവരെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, വിശക്കുന്ന കുട്ടികൾ പെട്ടെന്നു പ്രകോപിതരാകും എന്നതു സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു യാത്രയിൽ പലതരം ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ പായ്ക്ക് ചെയ്യുക. പഴങ്ങൾ, ചിപ്‌സ്, ചോക്ലേറ്റ് ബാറുകൾ,എന്നിവ പോലുള്ള പെട്ടെന്ന് കേടുവരാത്തവ കയ്യിൽ തന്നെ കരുതാം. നീണ്ട യാത്രകളിൽ പറ്റില്ലായിരിക്കും, എന്നാൽ മൂന്ന്-നാല് ദിവസം വരെയുള്ള യാത്രകളിൽ പറ്റാവുന്ന അത്രയും പുറത്തുനിന്നുള്ള സ്നാക്സ് ഐറ്റം ഒഴിവാക്കാം. ധാരാളം വെള്ളവും കുട്ടികൾ കുടിയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

വിശ്രമിക്കാൻ സമയം അനുവദിക്കുക

അവധിക്കാലത്ത് പോലും കുട്ടികൾക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. അമിത തളർച്ച തടയാൻ പകൽ സമയത്ത് ഉറക്കം പോലെ ശാന്തമായ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുക. റോഡ് ട്രിപ്പാണെങ്കിൽ അധികവും കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ നിർത്തി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തു യാത്ര തുടരാം.

മെയ്ക് മെമ്മറീസ്

കുട്ടികളുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കുക. ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനും അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ കളികൾക്കൊപ്പം കൂടാനുമെല്ലാം ശ്രമിക്കുക. ഓരോ യാത്രയും ഓരോ ഓർമകളാണ്. മനസുനിറച്ച് സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യു..ധാരാളം ഓർമ്മകളുമായി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങാം.

