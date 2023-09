ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വീസ ലഭിക്കുന്നതു ബുദ്ധിമുട്ടാണേ...

പല രാജ്യങ്ങളും വീസ രഹിത യാത്രകൾ സാധ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വീസയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നിരവധി രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ യാത്രക്കാർക്കായി വളരെ കർശനമായ വീസ നയമുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളും ലോകത്തുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ടൂറിസ്റ്റ് വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. വളരെ വേഗത്തിൽ വീസ നൽകുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില രാജ്യങ്ങൾ വീസ ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള രാജ്യങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി ടൂറിസ്റ്റ് വീസ നൽകാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇതാ.

സൗദി അറേബ്യ

ടൂറിസ്റ്റ് വീസയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കർശനമായ നയമാണ് സൗദി അറേബ്യ പിന്തുടരുന്നത്. ഇ-വീസ ഉപയോഗിച്ച്, യാത്രക്കാർക്ക് ഈ രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാമെങ്കിലും രാജ്യത്തെ എല്ലാ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ വളരെ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയിലേക്കുള്ള സന്ദർശകർ വീസ ഒഴിവാക്കിയ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നിൽ നിന്നല്ലെങ്കിൽ വീസ ലഭിക്കും. ചില സന്ദർശകർക്ക് ഓൺലൈനായോ അല്ലെങ്കിൽ അറൈവൽ വീസ ലഭിക്കുന്നതിനും അർഹതയുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർ സൗദി നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങളിലൊന്നിൽ മുൻകൂട്ടി അപേക്ഷിക്കണം.

ഉത്തര കൊറിയ

ടൂറിസ്റ്റ് വീസ ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് തീർച്ചയായും ഉത്തര കൊറിയയാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കണം. രാജ്യത്തിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നിരവധി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. സഞ്ചാരികൾക്ക് നാട്ടുകാരുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാനും സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ആദ്യം വീസ അനുവദിച്ചു കിട്ടുക എന്ന കടമ്പ കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാസങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം തന്നെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും ഉത്തര കൊറിയയിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി.ഇനി അമേരിക്കൻ പാസ്‌പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിന്നുള്ള ആളോ ആണെങ്കിൽ ഉത്തര കൊറിയൻ വീസയ്ക്ക് അർഹതയില്ല.

ചൈന

ചൈനയിലേക്കുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വീസ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല സമയമെടുക്കും. ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വിപുലവും അതുപോലെ തന്നെ തിരക്കേറിയതുമാണ്. വിനോദസഞ്ചാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചൈന സന്ദർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ചൈനീസ് സർക്കാർ നൽകുന്ന വീസയാണ് എൽ വീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള ചൈന ടൂറിസ്റ്റ് വീസ. കാഴ്ചകൾ കാണുക, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക, കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ സന്ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക വിനിമയങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക. തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾക്കു ചൈനയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. അപേക്ഷകന്റെ യാത്രാ പ്ലാനുകളെ ആശ്രയിച്ചു വ്യത്യസ്‌ത കാലയളവുകളുള്ള ഒരു എൻട്രിയ്‌ക്കോ ഒന്നിലധികം എൻട്രികൾക്കോ എൽ വീസ സാധാരണയായി അനുവദിക്കും. വീസയിൽ സൂചിപ്പച്ചിരിക്കുന്ന അംഗീകൃത കാലയളവിലേക്കു ചൈനയിൽ താത്കാലികമായി താമസിക്കാൻ ഇത് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ അനുവദിക്കുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാൻ

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പാക്കിസ്ഥാനിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പോൺസർ ആവശ്യമാണ്. ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്പോൺസറെ തിരയുക എന്നതാണ്. ഈ സ്പോൺസർ ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂർ കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ താമസിക്കുന്നവരോ ആകണം. ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോൺസറെ കണ്ടെത്തുന്നത് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചില നിയമങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഒരാളെ സന്ദർശിക്കാനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സന്ദർശകനും അവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും സ്പോൺസർ നൽകണം. കൂടാതെ, സന്ദർശകൻ എന്തിനാണ് രാജ്യത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്പോൺസർ വിശദമാക്കണം, ഒപ്പം ഒരു ഔദ്യോഗിക ക്ഷണക്കത്തും നൽകണം.

ഇറാൻ

വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥിരീകരണ കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനാൽ ഇറാനിലേക്കുള്ള വീസകൾ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഈ അംഗീകാര കോഡ് ഇറാനിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് നൽകുന്നത്. അതിനായി ഒരു ഔദ്യോഗിക ഇറാനിയൻ ട്രാവൽ ഏജൻസി നിങ്ങളുടെ പേരിൽ കോഡിനായി ആദ്യം അപേക്ഷിക്കണം. എങ്കിലും ഇ–വീസകളുടെ ഉപയോഗം കാരണം, ഇറാനിലേക്കുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് വീസയ്ക്കുള്ള നടപടിക്രമം ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, നിരവധി രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീസ ഓൺ അറൈവൽ അനുവദിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു വീസ ഓൺ അറൈവൽ ലഭ്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടെ ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ വീസ കിട്ടുമോ എന്നുതന്നെ അറിയില്ല.

തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ

കർശനമായ വീസ നയം ഉള്ളതിനാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ. വീസ ലഭിക്കുന്നതു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇന്ത്യാക്കാർക്കു മാത്രമല്ല കസാക്കിസ്ഥാന്റെയോ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെയോ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശകരും നയതന്ത്ര പാസ്‌പോർട്ടുള്ള ചില സന്ദർശകരും ഇതേ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ കടന്നുവേണം രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് തുർക്ക്മെനിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ , പൂരിപ്പിച്ച വീസ അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ മൂന്ന് പകർപ്പുകളും തുർക്ക്മെൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ സർവീസിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷണക്കത്തും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്. അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കായി LOI അഥവാ ക്ഷണക്കത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്പോൺസർ തുർക്ക്മെനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ കത്ത് ലഭിക്കാൻ 20 ദിവസം വരെ എടുത്തേക്കാം.

Content Summary : Some of the toughest visas for Indians to obtain.