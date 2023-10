ഉത്തരകാശിയേയും ദക്ഷിണ കാശിയേയും ബന്ധിപ്പിച്ച് ഗോവ ടൂറിസം പദ്ധതി

കൊച്ചി∙ ഗോവയെ സ്പിരിച്വല്‍ ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പദ്ധതികളുമായി ഗോവ ടൂറിസം വകുപ്പ്. ഉത്തരകാശിയേയും ദക്ഷിണ കാശിയേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രമായി ഗോവയെ മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഡെറാഡൂണ്‍, നാഗ്പൂര്‍, ഗുവാഹത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മോപ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ ഈ രണ്ട് പ്രധാന ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കുകയും ഗോവയിലേക്ക് കൂടുതല്‍ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഗോവ ടൂറിസം മന്ത്രി രോഹന്‍ എ ഖവുന്തെ പറഞ്ഞു. ടൂറിസം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടെ 11–ാം യോഗത്തിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം. ടൂറിസം വ്യവസായ രംഗത്തുള്ള എല്ലാവരേയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനം ഈ മാസം വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ആത്മീയ യാത്ര, യോഗ, വെല്‍നസ്, മറ്റു സ്പിരിച്വല്‍ അനുഭവങ്ങള്‍ എന്നിവയെ കൂടുതല്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നടപടികള്‍.

സ്പിരിച്വല്‍ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതനായി ഈ രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ ടെമ്പിള്‍ കണക്ടുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ധാരണാപത്രവും ഒപ്പുവച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന ശിവ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആറു നഗരങ്ങളില്‍ ഉത്സവങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. ഗോവയുടെ സമ്പന്ന സാംസ്‌കാരിക പാരമ്പര്യം ഈ ഉത്സവങ്ങളില്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും. കൂടാതെ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവിധ പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

