ഈ തീരക്ഷേത്രത്തിൽ ഇനിയെല്ലാം 'സോളാർ പവർ', ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ എനർജി ആർക്കയോളജിക്കിൽ സൈറ്റ് മഹാബലിപുരത്ത്

യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം കണ്ടെത്തിയ ക്ഷേത്രമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹാബലിപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷോർ ടെമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ എനർജി ആർക്കിയോളജിക്കിൽ സൈറ്റ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മാമല്ലപുരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാബലിപുരത്തെ ഷോർ ടെമ്പിൾ. റെനോ നിസാൻ ടെക്നോളജി, ബിസിനസ് സെന്റർ ഇന്ത്യ (റെനോ നിസാൻ ടെക്), ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇന്ത്യ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമായ ഹരിത പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത്. പുതിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓരോ ലൈറ്റും സോളാർ പവറിൽ ആയിരിക്കും ഇനിമുതൽ പ്രകാശിക്കുന്നത്.

ഷോർ ടെമ്പിളിന്റെ പ്രദേശത്തെ സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് മൂന്ന് സോളാർ പ്ലാന്റുകൾ ആണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്ത് കിലോവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ഈ സോളാർ പ്ലാന്റുകൾ മേഖലയിലെ സമൃദ്ധമായ സൗരോർജ്ജം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോളാർ പ്ലാന്റുകളിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് മിച്ചം വരുന്ന സൗരോർജ്ജം ഗ്രിഡിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും. പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒപ്പം ഭാവിയിലെ ഊർജ ആവശ്യത്തിന് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യും.

Read Also : വന്ദേഭാരതിലെ ‘സൂപ്പർ താരങ്ങൾ’; ഈ ട്രെയിനിൽ ഏറെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ഇവർ...



സോളാർ പവറിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി വെള്ളം

സോളാർ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൗരോർജ്ജം ഷോർ ടെമ്പിളിലെ വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ തെളിയാൻ മാത്രം ഉള്ളതല്ല. ഇവിടെയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കാനും പദ്ധതികൾ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി റിവേഴ്സ് ഒസ്മോസിസ് പ്ലാന്റും സ്ഥാപിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധജലം സഞ്ചാരികൾക്കു ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് വാട്ടർ കിയോസ്കുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ

ഹരിത പൈതൃക പദ്ധതിയിലൂടെ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും അതുവഴി പ്രാദേശിക സമൂഹത്തെ ശാക്തീകരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഓരോ ദിവസവും നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്. ഗർഭിണികളും പ്രായമായവരും ശാരീരികവൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരും ഒക്കെ ഇവിടെയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവരുടെ യാത്ര സുഗമമമാക്കാൻ ഇലക്ട്രിക് ബഗ്ഗികൾ ഏർപ്പെടുത്തും. പ്രദേശത്തെ സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾ ആയിരിക്കും ബഗ്ഗികൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് പ്രാദേശികമായ ഒരു നേട്ടം എന്നതിന് അപ്പുറം ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഉൽപാദനം തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

Read Also : ഒരു സീറ്റിന് 6.5 ലക്ഷം; നാലു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളക്കു ശേഷം ഡെക്കാന്‍ ഒഡീസി; ആഡംബരത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക്...



ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ കാലമാണ് ഇത്. എല്ലാ വാഹന നിർമാതാക്കളും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് സൗരോർജ്ജത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഷോർ ടെമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മൂന്ന് ചാർജിങ് യൂണിറ്റുകളോടു കൂടിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള പാർക്കിങ് ഷെഡ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹരിതോർജ്ജ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റായി മഹാബലിപുരത്തെ ഷോർ ടെമ്പിൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രാധാന്യത്തിന് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പുതിയ കാൽവയ്പ്പാണ് ഷോർ ടെമ്പിൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹരിത പൈതൃക പദ്ധതിയിലൂടെ ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു മാതൃക കൂടിയാണ് ഷോർ ടെമ്പിൾ നൽകുന്നത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തീരത്താണ് ഷോർ ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ ആറുമുതൽ വൈകുന്നേരം ആറു വരെയാണ് ഇവിടെ സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത്.

Content Summary : The shore temple in Mamallapuram, India's first green energy archeological site.