വന്ദേഭാരത് ആരാധകരേ; സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകൾ ഉടൻ

ഒരു പുതിയ ആശയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ രോമാഞ്ചം തോന്നണമെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം മഹത്തരമായിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അത്തരത്തിൽ ചില ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നു. വന്ദേഭാരതിന്റെ സ്ലീപ്പർ വേർഷന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രി പങ്കുവച്ചത്. 2024 ആദ്യത്തോടെ വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പർ വേർഷൻ എത്തുമെന്ന ശുഭവാർത്തയ്ക്കൊപ്പമാണ് മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളും മന്ത്രി പങ്കുവച്ചത്. പതിവ് ഇന്ത്യൻ ട്രെയിൻ യാത്രാരീതികളെ അടിമുടി മാറ്റിയാണ് വന്ദേഭാരത് എത്തിയത്.

നിലവിലുള്ള വന്ദേഭാരതിനേക്കാൾ ആഡംബരവും സൗകര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും സ്ലീപ്പർ വേർഷൻ. പതിവ് ബെർത്തുകളേക്കാൾ വീതിയുള്ള ബെർത്ത് ആയിരിക്കും എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത. മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ പ്രകാശിതവും മനോഹരവുമായ ഉൾഭാഗവും അത്യാധുനികമായ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളും വന്ദേഭാരതിന്റെ സ്ലീപ്പർ വേർഷൻ വ്യത്യസ്തമാക്കും. വിശാലമായ ശുചിമുറികളും പാൻട്രി സംവിധാനവും പുതിയ വന്ദേഭാരതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിലവിലുള്ള കോച്ചുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രകൃതിയുമായി കൂടുതൽ ഇണങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ ആയിരിക്കും പുതിയ കോച്ചുകൾ ഒരുക്കുക.

അടിമുടി മാറ്റവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകളുമായി വന്ദേഭാരത് എത്തുന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ട്രെയിൻ യാത്ര അടിമുടി മാറും. രാജ്യാന്തരതലത്തിലാണ് ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ ട്രെയിൻ യാത്രയുടെ നിലവാരം ഉയരുന്നത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഒരുങ്ങുകയാണ്. യാത്ര കൂടുതൽ സുഖകരവും സൗകര്യപ്രദവും ആകർഷകവും ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ യാത്രയ്ക്കായി ട്രെയിൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയ്ക്കും നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വലിയ മാറ്റം തന്നെ സമ്മാനിക്കും.

പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ അതിവേഗതയിൽ ഇന്ത്യ

പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ ഇന്ത്യ വലിയ വേഗതയിൽ കുതിക്കുകയാണ്. ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനും അതിലെ ആകർഷകമായ മാറ്റങ്ങളും യാത്രക്കാർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് പുതിയ ഒരു യാത്രാനുഭവം ആയിരിക്കും. വേഗതയ്ക്ക് ഒപ്പം തന്നെ സുരക്ഷയും നിലവാരമുള്ള സേവനവും വന്ദേഭാരതിന്റെ മുഖമുദ്ര ആയിരിക്കും. ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് വന്ദേഭാരതിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് യാത്രക്കാർക്ക് സുഖപ്രദമായ ഉന്നതനിലവാരമുള്ള യാത്ര സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Concept train - Vande Bharat (sleeper version)



Coming soon… early 2024 pic.twitter.com/OPuGzB4pAk — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) October 3, 2023

ആദ്യ വന്ദേഭാരത് എത്തിയത് 2019 ൽ

രാജ്യത്തെ ആദ്യ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ എത്തിയത് 2019 ലാണ്. ന്യൂഡൽഹിക്കും വാരണാസിക്കും ഇടയിലുള്ള വന്ദേഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 2019 ഫെബ്രുവരി 15 നാണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. ചെന്നൈയിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയിലാണ് വന്ദേഭാരത് നിർമിച്ചത്. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമിച്ച വന്ദേഭാരത് ഇന്ത്യയിലെ എൻജിനീയറിങ് വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായും നിലകൊള്ളുന്നു.

റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് ജനങ്ങൾ

വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പർ വേർഷന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റിനു താഴെ അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം കമന്റുകളും. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ വലിയ മാറ്റം, ഇന്ത്യക്കാരനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു, നമ്മുടെ രാജ്യം ഇനിയും പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിക്കട്ടെ, വേറെ ലെവൽ, സ്വിസിലെ ആൽപ ട്രയിൻ പോലെ അങ്ങനെ പോകുന്നു കമന്റുകൾ.

