ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡില്‍, ലോക കയാക്കിങ് താരങ്ങളോടൊപ്പം തുടക്കകാർക്കും തുഴയെറിയാം

കോഴിക്കോട്∙ ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടർ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബിന്റെ കയാക്കിങ് ബോധവൽക്കരണ യാത്ര ‘ചാലിയാർ റിവർ പാഡിൽ’ നിലമ്പൂർ മാനവേദൻ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌ക്കൂളിനു സമീപത്തെ കടവിൽ നിന്ന് ആറിന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് ആരംഭിക്കും. പി.വി.അൻവർ എംഎൽഎ യാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. ചാലിയാറിനെ സംരക്ഷിക്കാനും ജലസാഹസിക വിനോദങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായാണ് ദീർഘദൂര കയാക്കിങ് യാത്ര നടത്തുന്നത്. വിവിധ തരം കയാക്കുകളിലും സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പാഡിലിലും പായ്‌വഞ്ചിയിലുമായാണ് യാത്ര.

കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ്, കേരള അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ സൊസൈറ്റി, പാരഗൺ ഹോട്ടൽ, ഗ്രീൻ വേംസ്, കയാക്കേഷ്യ എന്നിവരും പങ്കുചേരും. ഇന്ത്യ, റഷ്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, സിംഗപ്പൂർ, ജർമനി, യുകെ തുടങ്ങി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറോളം പേരാണ് യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 8 മുതൽ 60 വയസ്സുവരെയുള്ളവർ സംഘത്തിലുണ്ടാവും. ചാലിയാറിലൂടെ ഇവർ 68 കിലോമീറ്ററാണ് സഞ്ചരിക്കുക. ലോക കയാക്കിങ് താരങ്ങളോടൊപ്പം തുടക്കകാർക്കും തുഴയെറിയാം. രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെയാണ് കയാക്കിങ്.

ചാലിയാറിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുക, നദികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുക, പുഴയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ജല സാഹസിക കായിക വിനോദങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടർ സ്‌പോർട്‌സ് സ്ഥാപകൻ കൗഷിക്ക് കോടിത്തോടിക പറഞ്ഞു. മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കൊണ്ട് ചാലിയാർ പുഴയിൽനിന്നു ഏകദേശം 2000 കിലോ മാലിന്യം ശേഖരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഗ്രീൻ വേംസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഈ മാലിന്യം വേർതിരിച്ച് പുനണചംക്രമണത്തിന് അയയ്ക്കും.

ചാലിയാറിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വിവിധ സ്‌ക്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി നദീസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും നടത്തും. നാട്ടുകാർക്കും കുട്ടികൾക്കും വിവിധ തരം ജല കായിക വിനോദങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തും. എട്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് ചെറുവണ്ണൂരിലെ ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടർ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബിൽ സമാപിക്കും. വൈകിട്ട് നാലിന് സമാപന ചടങ്ങ് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

