രാജധാനി ട്രെയിനിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൽ മില്ലറ്റ് കേക്ക്; നല്ല സേവനവും ഭക്ഷണവിതരണവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയം

ചെറുധാന്യങ്ങള്‍ കൊണ്ടുള്ള കേക്കുകള്‍ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ഐ.ആര്‍.സി.ടി.സി. ഗോദ്‌റേജ് യമ്മീസുമായി ചേര്‍ന്ന് മുംബൈ-ഡല്‍ഹി- മുംബൈ പാതകളിലെ രാജധാനി, ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ട്രെയിനുകളിലാണ് ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കേക്കുകള്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ വിളമ്പുക. രാജ്യാന്തര ചെറുധാന്യ വര്‍ഷമായി 2023 ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജോവര്‍, ബാജ്‌റ തുടങ്ങിയ ചെറുധാന്യങ്ങള്‍ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങള്‍ ട്രെയിന്‍ യാത്രികരിലേക്കെത്തുന്നത്.

പ്രത്യേകം പ്രിസര്‍വേറ്റീവ്‌സ് ഒന്നും ചേര്‍ക്കാതെ ഇന്‍ഡിവിജ്വല്‍ ക്വിക് ഫ്രീസ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗോദ്‌റേജ് യമ്മീസ് ചെറുധാന്യ കേക്കുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ നാരുകളുള്ള ഈ ഭക്ഷണം പോഷകങ്ങളാലും സമൃദ്ധമാണ്. നല്ല സേവനം കൊണ്ടും ഭക്ഷണവിതരണം കൊണ്ടും നേരത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ രാജധാനി ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ട്രെയിനുകള്‍. ഈ ട്രെയിനുകളില്‍ ചെറുധാന്യ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങള്‍ വിളമ്പുന്നത് അവയുടെ പ്രചാരം വര്‍ധിക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

'അടുത്തകാലം വരെ ചെറുധാന്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. രുചി പോര, എളുപ്പത്തില്‍ പാകം ചെയ്യാനാവില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണകള്‍ മാറി വരികയാണ്. ഗോദ്‌റേജ് യമ്മീസിന്റെ ചെറുധാന്യ കേക്കുകള്‍ക്ക് ഇതിനകം തന്നെ വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. രാജഥാനി, ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ട്രെയിനുകളിലെ യാത്രികര്‍ക്ക് ഈ ഉത്പന്നം നല്‍കാന്‍ ലഭിക്കുന്ന അവസരത്തില്‍ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്' എന്നാണ് ഗോദ്‌റേജ് ടൈസണ്‍ ഫുഡ്‌സ് ലിമിറ്റഡ് സി.ഇ.ഒ അഭയ് പര്‍നേര്‍കര്‍ പറഞ്ഞത്.

'അന്താരാഷ്ട്ര ചെറുധാന്യ വര്‍ഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ട്രെയിനുകളില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളില്‍ ചെറുധാന്യ വിഭവങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നിലവാരവും രുചിയുമുള്ള ഭക്ഷണം യാത്രികര്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഈയൊരു കടമയുടെ ഭാഗമായാണ് രാജഥാനി, ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ട്രെയിനുകളില്‍ ചെറുധാന്യ കേക്കുകള്‍ യാത്രികര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. യാത്രികരില്‍ നിന്നും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളായിരിക്കും ലഭിക്കുകയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ' ഐ.ആര്‍.സി.ടി.സി ഗ്രൂപ്പ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ രാഹുല്‍ ഹിമലിയന്‍ പറയുന്നു.

അമ്പതിലേറെ സസ്യ, സസ്യേതര വിഭവങ്ങള്‍ ഗോദ്‌റേജ് യമ്മീസ് പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. പല സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളിലും ഇ കൊമേഴ്‌സ് സൈറ്റുകളിലും ഗോദ്‌റേജ് യമ്മീസ് ചെറുധാന്യ കേക്ക്(മില്ലറ്റ് പാറ്റി) ലഭ്യമാണ്. 370 ഗ്രാമിന്റെ ചെറുധാന്യ കേക്കിന് 180 രൂപയാണ് വില.

Content Summary : IRCTC brings Millet Patty as part of breakfast on Rajdhani and August Kranti Trains.