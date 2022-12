കോവിഡിന് ശേഷം പൂര്‍ണ്ണതോതില്‍ യാത്രകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്ന വര്‍ഷമായിരിക്കും 2023 എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലോകത്തെയാകെ പിടിച്ചുലച്ച കോവിഡ് മഹാമാരി, ലോകപ്രശസ്തമായ ഒട്ടേറെ ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളെ വളരെയധികം ബാധിച്ചിരുന്നു. അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ക്കുതന്നെ വളരെയധികം ചെലവു വരുന്നതിനാല്‍ പലതും അടച്ചുപൂട്ടി. മറ്റു ചിലവയാകട്ടെ, ഈ സമയത്ത് നവീകരണങ്ങള്‍ നടത്തി. അങ്ങനെ ഇനിയൊരിക്കലും പഴയതു പോലെ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കാനാവാത്ത ചിലയിടങ്ങള്‍...

ട്രെയിൻ സ്ട്രീറ്റ്, ഹനോയി, വിയറ്റ്നാം

വിയറ്റ്നാമിന്‍റെ തലസ്ഥാനത്തുള്ള, സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റോഡായ "ട്രെയിൻ സ്ട്രീറ്റ്" വളരെക്കാലമായി വിവാദങ്ങളുടെ നിഴലിലായിരുന്നു. വീടുകളിൽ നിന്നും കടകളിൽ നിന്നും ഇഞ്ചുകള്‍ മാത്രം അകലെയുള്ള ട്രാക്കുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനുകൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. ഈ ട്രെയിന്‍ കാരണം ഒട്ടേറെ സഞ്ചാരികള്‍ ഇവിടെയെത്തി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, അമിതടൂറിസം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വര്‍ദ്ധിച്ചു. ആളുകളെ ഒഴിവാക്കാൻ അവസാന നിമിഷം ട്രെയിനുകള്‍ റൂട്ട് മാറ്റി ഓടാന്‍ വരെ തുടങ്ങി.

ട്രെയിൻ സ്ട്രീറ്റിലെ ചില ടൂറിസ്റ്റ് ഷോപ്പുകൾ 2019-ൽത്തന്നെ അടച്ചിടാൻ ഹനോയ് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, ഈ പ്രദേശം ജനപ്രിയമായി തുടർന്നു. അവസാനമായി, 2022 അവസാനത്തോടെ, ട്രെയിൻ സ്ട്രീറ്റിലെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളുടെയും പ്രവർത്തന ലൈസൻസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ആളുകളെ അകറ്റി നിർത്താനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഭൂഗർഭ മ്യൂസിയം, ലോസ് ആഞ്ചലസ്

ആർട്ടിസ്റ്റ് ദമ്പതികളായ നോഹയുടെയും കരോൺ ഡേവിസിന്‍റെയും തലയില്‍ വിരിഞ്ഞ ആശയമാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിയം എന്നത്. ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ അധികം അറിയപ്പെടാത്ത ബെർണൽ ഹൈറ്റ്‌സ് പരിസരത്തുള്ള ഈ മ്യൂസിയത്തില്‍ ഒരു ബുക്ക്‌ഷോപ്പ്, ഓർഗനൈസിംഗ് സ്‌പേസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2015-ൽ നോഹയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഇവിടം സംരക്ഷിച്ചുപോരികയായിരുന്നു.

ബിയോൺസ്, ട്രേസി എല്ലിസ് റോസ്, ജോൺ ലെജൻഡ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സെലിബ്രിറ്റികളും ആരാധകരും പിന്തുണയുമായി എത്തിയെങ്കിലും 2022-ൽ മ്യൂസിയം അടച്ചു. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ മ്യൂസിയം അടച്ചിടുമെന്നാണ് കരോൺ ഡേവിസ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് മ്യൂസിയത്തിന്‍റെ വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതിയത്. എന്നാല്‍ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ജുറോംഗ് ബേർഡ് പാർക്ക്, സിംഗപ്പൂർ

അര നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ വിജയകരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി പാര്‍ക്കായ സിംഗപ്പൂരിലെ ജുറോംഗ് ബേർഡ് പാർക്ക് അടച്ചുപൂട്ടുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാല്‍ ബേര്‍ഡ് പാര്‍ക്ക് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇവിടെനിന്നും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പാര്‍ക്ക്, 2023- ൽ സിംഗപ്പൂരിന്‍റെ വടക്കുഭാഗത്ത് തുറക്കുന്ന പുതിയ ഇക്കോടൂറിസം ഹബ്ബിന്‍റെ ഭാഗമാകും. സിംഗപ്പൂർ മൃഗശാലയും നൈറ്റ് സഫാരിയുമെല്ലാം ചേര്‍ന്നതാണ് പുതിയതായി വരുന്ന ഹബ്ബ്.

ഡബ്ലിൻ റൈറ്റേഴ്‌സ് മ്യൂസിയം, അയർലൻഡ്

വൈൽഡ്, ബെക്കറ്റ്, യേറ്റ്സ് തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ഒട്ടേറെ അതികായന്മാര്‍ വന്ന നാടാണ് അയർലന്‍ഡ്‌. ആ സാഹിത്യ പൈതൃകം ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ഇടമാണ് ഡബ്ലിൻ റൈറ്റേഴ്സ് മ്യൂസിയം. 2020 മാർച്ചിൽ കോവിഡ് വന്നപ്പോള്‍, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെപ്പോലെ, മ്യൂസിയവും താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടി. എന്നാല്‍ പിന്നീട്, മ്യൂസിയം നോക്കിനടത്തുന്ന ഐറിഷ് ദേശീയ ടൂറിസം ബോഡിയായ ഫെയ്ൽറ്റ് അയർലൻഡ്, 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിരമായി അടച്ചുപൂട്ടുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു,

ജംബോ കിംഗ്ഡം ഫ്ലോട്ടിങ് റെസ്റ്റോറന്റ്, ഹോങ്കോങ്

ഒരുകാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റായിരുന്നു ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജംബോ കിംഗ്ഡം. ഒട്ടേറെ സിനിമകളിലും ടിവി ഷോകളിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും എലിസബത്ത് രാജ്ഞി മുതൽ ചൗ യുൻ-ഫാറ്റ് വരെയുള്ള ആളുകള്‍ സന്ദർശിച്ചിരുന്നതുമായ ഈയിടം ഒരുകാലത്ത് ഏറെ ജനപ്രിയമായിരുന്നു. പക്ഷേ, കാലക്രമേണ പ്രദേശവാസികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഇടയില്‍ പ്രിയം കുറയുകയും ആളുകളുടെ വരവ് കുറയുകയും ചെയ്തു.

അലങ്കരിച്ച മൂന്ന് നിലകളുള്ള കപ്പലിനുള്ള ചെലവ് വളരെയധികമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കപ്പല്‍ വില്‍ക്കാന്‍ ഉടമ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന്, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ കപ്പൽശാലയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ കപ്പൽ ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെ പാരസൽ ദ്വീപുകൾക്ക് സമീപം മുങ്ങി.

മ്യൂസിയം ഓഫ് ലണ്ടൻ, യുകെ

യു.കെയിലെ വളരെയധികം ജനപ്രിയമായ ഒരു ചരിത്ര സാംസ്കാരിക മ്യൂസിയമാണ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ലണ്ടൻ. 1912-ൽ സ്ഥാപിതമായ മ്യൂസിയം, നിലവിലെ സ്ഥലത്തു നിന്നും സമീപത്തെ ജനറൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ കാഴ്ചകള്‍ക്ക് പുറമേ, മ്യൂസിയത്തിന് ലണ്ടൻ മ്യൂസിയം എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ സന്ദര്‍ശനസമയം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും.

