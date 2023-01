ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 7 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ചുറ്റി ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരൻ

ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ ഗിന്നസ് വേള്‍ഡ് റെക്കോർഡ് ഇനി ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കു സ്വന്തം. ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഫിസിയോതെറാപിസ്റ്റ് ഡോ. അലി ഇറാനിയും സുഹൃത്ത് സുജോയ് കുമാര്‍ മിത്രയുമാണ് ഏഴ് വന്‍കരകളിലേക്കും നാലു ദിവസത്തില്‍ താഴെ മാത്രമെടുത്തു യാത്ര ചെയ്ത് റെക്കോർഡിട്ടിരിക്കുന്നത്. മുന്‍ റെക്കോർഡിനേക്കാള്‍ 13 മണിക്കൂറോളം കുറവാണിത്.



അന്റാര്‍ട്ടിക്ക, തെക്കേ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, വടക്കേ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് വന്‍കരകളിലേക്കും ഡോ. അലി ഇറാനിയും സുജോയ് കുമാര്‍ മിത്രയും യാത്ര ചെയ്തു. 2022 ഡിസംബര്‍ നാലിന് അന്റാര്‍ട്ടിക്കയില്‍ നിന്നാണ് ഇരുവരും യാത്ര തുടങ്ങിയത്. ഡിസംബര്‍ ഏഴിന് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ മെല്‍ബണില്‍ യാത്ര അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ മൂന്നു ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂറും അഞ്ചു മിനിറ്റും നാല് സെക്കൻഡും പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു. ഇരുവരുടേയും റെക്കോർഡ് ഗിന്നസ് വേള്‍ഡ് റെക്കോർഡ് പരിശോധനകള്‍ക്കൊടുവില്‍ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

‘‘അതിര്‍ത്തികള്‍ക്കപ്പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും മനുഷ്യരുമായി കൂടിച്ചേരാനും ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യാത്ര ചെയ്ത് പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിക്കുകയെന്നത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ സംതൃപ്തി നല്‍കുന്നതാണ്. ഈ നേട്ടം ഞങ്ങളെ ഇരുവരേയും കൂടുതല്‍ വിനയാന്വിതരാക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ യാത്ര കുറച്ചു പേര്‍ക്കെങ്കിലും കൂടുതല്‍ യാത്ര ചെയ്യാനും മനോഹരമായ ഈ ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാനും പ്രചോദനമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’’ – ഡോ. അലി ഇറാനി പ്രതികരിച്ചു.

വേഗത്തില്‍ ഏഴ് വന്‍കരകള്‍ കീഴടക്കിയ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേരത്തെ യുഎഇ പൗരനായ ഡോ. ഖാവ്‌ല അല്‍റൊമെയ്തിയുടെ പേരിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മൂന്നു ദിവസവും 14 മണിക്കൂറും 46 മിനിറ്റും 48 സെക്കൻഡുമെടുത്താണ് 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ യാത്ര നടത്തിയത്.

‘‘ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ലഭിച്ചത് ബഹുമതിയായി കാണുന്നു. എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും തകര്‍ക്കപ്പെടാനുള്ളതാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ യാത്ര അവസാനിച്ചുവെന്നേയുള്ളൂ ഇനിയും ഒരുപാട് യാത്രകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുണ്ട്’’ – എന്നായിരുന്നു സുജോയ് കുമാര്‍ മിത്ര പറഞ്ഞത്. ലോകത്ത് ആകെ 198 രാജ്യങ്ങളുള്ളതില്‍ 172 ഉം സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് സുജോയ് കുമാര്‍ മിത്ര. 64 കാരനായ ഡോ. ഇറാനി 90 ലേറെ രാജ്യങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടുള്ള യാത്രികനാണ്.

English Summary: Indian Duo Creates New Guinness World Record By Travelling All 7 Continents In Record Time