ഇവിടെ നിന്നാൽ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കാണാം: വിഡിയോ പങ്കിട്ട് ശോഭന

ക്രിസ്മസ്– ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷത്തിനായി ജോര്‍ദാനിലേക്ക് പറന്ന് നടി ശോഭന. യാത്രയുടെ വിഡിയോയും ശോഭന ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജോര്‍ദാനിലെ അബാരിം പർവതനിരയുടെ ഭാഗമായ നെബോ പര്‍വതമുകളില്‍നിന്ന് എടുത്ത വിഡിയോ ആണിത്. മലമുകളിലെ ശക്തമായ കാറ്റിനിടയില്‍നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ശോഭനയാണ് വിഡിയോയില്‍.

കഴിഞ്ഞ മാസം കേദര്‍നാഥിലേക്ക് ശോഭന യാത്ര തിരിച്ചിരുന്നു. മഞ്ഞിന്‍റെ പുതപ്പിട്ട ഹിമാലയത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിന്നും കേദാര്‍നാഥ്‌ ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വിഡിയോയിരുന്നു അന്ന് പങ്കുവച്ചത്.

ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമനുസരിച്ച്, ജോർദാനിലെ വിശുദ്ധ പർവതമാണ് നെബോ. ഏകദേശം 1000 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പര്‍വതത്തിനു മുകളില്‍നിന്നു നോക്കിയാല്‍ ചാവുകടൽ, ബെത്‌ലഹേം, ജറുസലം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണാം. ചാവുകടലിൽനിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മദാബ പട്ടണത്തില്‍നിന്നു ഡ്രൈവ് ചെയ്താല്‍ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മലയുടെ അടിവാരത്തെത്താം. അവിടെനിന്നു മുകളിലേക്ക് നടന്നുകയറണം.

പഴയ നിയമമനുസരിച്ച്, വാഗ്ദത്ത ഭൂമി കാണാൻ മോശ നിന്നിരുന്നത് ഈ പര്‍വതത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മോശ നെബോ പർവതത്തിൽ വച്ച് മരിക്കുകയും മോവാബിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ സന്യാസിമാർ മോശയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി പർവതശിഖരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ആശ്രമം പണിതു. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ പള്ളി ഒരു ബസിലിക്കയായി പുനർനിർമിച്ചു. ഈ ബസിലിക്ക ഇന്നും നെബോ പർവതത്തിലുണ്ട്. ബൈസന്റൈൻ മൊസൈക്കുകളുടെ മനോഹരമായ ശേഖരമാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. ബൈസന്റൈൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വന്യജീവികളും പ്രാദേശിക ആചാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇവയില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

നെബോ പർവതത്തിലെ മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് ബ്രേസൻ സർപ്പശില്‍പം. നെബോ പര്‍വതത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായി ഈ ശില്‍പം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പ്ലേഗിൽനിന്ന് ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ മോശ നിർമിച്ച പാമ്പിനെയാണ് ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഈ ശില്‍പം കാണുന്നവര്‍ക്ക് പ്ലേഗില്‍നിന്നു രക്ഷ കിട്ടുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.

നെബോ പർവതത്തിന് മുകളിലായി ലാ സ്‌റ്റോറിയ എന്നൊരു ടൂറിസം കോംപ്ലക്സുമുണ്ട്. ഇതിനുള്ളില്‍ നെബോ പർവതത്തിന്‍റെയും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തിന്‍റെയും മതപരമായ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മ്യൂസിയമുണ്ട്. വിവിധ പ്രായങ്ങളില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന വർക്‌ഷോപ്പുകളും കോംപ്ലക്സിനുള്ളില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രിസ്മസ് സമയം ജോര്‍ദാനില്‍ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. നെബോ പര്‍വതമുകളില്‍ അര്‍ധരാത്രി നടക്കുന്ന കുര്‍ബാനയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ എത്തുന്നു. ഇവിടെ വിദേശ സന്ദർശകർക്കും പ്രവേശനമുണ്ട്. ഇംഗ്ലിഷിലും അറബിയിലുമാണ് ക്രിസ്മസ് കുർബാന നടക്കുന്നത്.

