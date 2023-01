പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ വിദേശരാജ്യങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് ബജറ്റിനുള്ളില്‍ പോയിവരാവുന്ന ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് വിമാനടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ഭക്ഷണവും താമസവും മുന്‍കൂട്ടി പ്ലാന്‍ ചെയ്യുകയുമെല്ലാം ചെയ്താല്‍ വെറും ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെ ചെലവില്‍ പോയി വരാന്‍ പറ്റുന്ന ചില ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍...



1. വിയറ്റ്നാം

ബജറ്റ് യാത്രക്കാരുടെ പോക്കറ്റിന് താങ്ങാനാവുന്ന താമസ സൗകര്യങ്ങളും വിലകുറഞ്ഞ ഭക്ഷണവും പൊതുഗതാഗതവുമെല്ലാമായി, ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബജറ്റിനുള്ളിൽ പോയിവരാവുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ് വിയറ്റ്നാം. ഇൻഡിഗോ, വിയറ്റ്‌ജെറ്റ് പോലുള്ള എയർലൈനുകൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനനഗരങ്ങളില്‍ നിന്നും നേരിട്ടുള്ള സര്‍വീസ് നടത്തുന്നതിനാല്‍ വിയറ്റ്‌നാമിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്.

Jui-Chi Chan/istock

ഏഷ്യയുടെയും യൂറോപ്പിന്‍റെയും സ്വാധീനമുള്ള ഹോയ് ആന്‍ നഗരം, വിന്‍ഡ് സർഫിങ്ങിനും കൈറ്റ് സർഫിങ്ങിനും പ്രശസ്തമായ മുയി നേ, യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായ ഹ്യുവേ, ബാക് ഹാ ഹില്‍സ്റ്റേഷന്‍, ഹാ ലോംഗ് ബേ തുടങ്ങി ജനപ്രിയമായ ഒട്ടേറെ ഇടങ്ങള്‍ വിയറ്റ്‌നാമിലുണ്ട്. റൂഫ്‌ടോപ്പ് ബാറുകളും ലൈവ് മ്യൂസിക് കഫേകളുമുള്ള ഹോ ചി മിൻ സിറ്റിയുടെ ജീവന്‍ തുടിക്കുന്ന നൈറ്റ് ലൈഫും സാപ്പയിലെ ട്രെക്കിംഗുമെല്ലാം സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.

2. തായ്‌ലൻഡ്

Day2505/shutterstock

അതിമനോഹരമായ ബീച്ചുകളും തിരക്കേറിയ ചന്തകളും എണ്ണമറ്റ ദ്വീപുകളും വർണ്ണാഭമായ രാത്രികളുമെല്ലാമായി, ആഡംബര യാത്രക്കാർക്കും ബാക്ക്‌പാക്കർമാർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന രാജ്യമാണ് തായ്‌ലൻഡ്. ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കിടയിൽ വളരെക്കാലമായി ജനപ്രിയമായ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍ കൂടിയാണ് ഇവിടം. ബാങ്കോക്ക്, ഫുക്കറ്റ്, ക്രാബി, കോ സാ മുയി തുടങ്ങി സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ഇടങ്ങള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്.

3. യു.എ.ഇ

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സിലെ ഷാർജ, അൽ ഐൻ, ദുബായ്, അബുദാബി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം വളരെ ജനത്തിരക്കേറിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ബുർജ് ഖലീഫയും ഡെസേർട്ട് സഫാരി പോലുള്ള അനുഭവങ്ങളുമെല്ലാം യുഎഇയെ സ്പെഷ്യലാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ വിസ ലഭ്യമാവുകയും കുറഞ്ഞ ചിലവില്‍ വിമാനയാത്രാ ടിക്കറ്റുകള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ദുബായ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍.

4. സിംഗപ്പൂർ

സമുദ്രവിനോദങ്ങളും ബോട്ട് ടൂറുകളും സമ്പന്നമായ ജൈവവൈവിധ്യവും മനോഹരമായ ദ്വീപുകളുമെല്ലാമുള്ള സിംഗപ്പൂര്‍ വര്‍ഷംതോറും നിരവധി സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പഗോഡ തെരുവും പീപ്പിൾസ് പാർക്ക് കോംപ്ലക്‌സും ചൈനാ ടൗൺ കോംപ്ലക്‌സും ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങളുമെല്ലാം സിംഗപ്പൂരിലെ പ്രധാന കാഴ്ചകളില്‍പ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, മറീന ബേ, സെന്റോസ ദ്വീപ്, ടെമ്പിൾ ഓഫ് 1000 ലൈറ്റ്സ്, ഹെലിക്സ് ബ്രിഡ്ജ്, യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോകൾ, ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ, ഓർക്കിഡ് ഗാർഡൻ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളും നിരവധി സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. ലക്ഷ്വറി ട്രാവല്‍ മാത്രമല്ല, ബജറ്റ് യാത്രക്കാര്‍ക്കും പോയിവരാവുന്ന ഇടമാണ് സിംഗപ്പൂർ.

5. ഫിലിപ്പീൻസ്

tobiasjo/istock

ഏഴായിരത്തിലധികം ദ്വീപുകളുള്ള ഫിലിപ്പീൻസ് ദ്വീപസമൂഹം പ്രകൃതിസ്നേഹികള്‍ക്കും വന്യജീവി പ്രേമികൾക്കും സ്വപ്നയാത്രാകേന്ദ്രമാണ്. കൂടാതെ, ഡൈവിംഗ്, സിപ്പ് ലൈനിങ്, കയാക്കിങ്, മൗണ്ടൻ ബൈക്കിങ് തുടങ്ങിയ സാഹസിക വിനോദങ്ങള്‍ക്കും ഇവിടെ ഏറെ സൗകര്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയില്‍ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിച്ചും സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ചും കൂടുതല്‍ പണം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം.

6. നേപ്പാൾ

fotoVoyager/istock

എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പാണ് നേപ്പാളിന്‍റെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. കൂടാതെ വേറെയും ഒട്ടേറെ ആകര്‍ഷണങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഈ അയല്‍രാജ്യത്തുണ്ട്. സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പൊഖാറയിൽ പാരാഗ്ലൈഡിങ് നടത്തുകയോ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ദർബാർ സ്ക്വയർ സന്ദർശിക്കുകയോ ചിത്വാൻ ദേശീയോദ്യാനത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയുമെല്ലാം ചെയ്യാം. അന്നപൂർണ ട്രെക്കിങ് സർക്യൂട്ട്, യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സൈറ്റുകളായ ലുംബിനി, സാഗർമാതാ നാഷണൽ പാർക്ക് (എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ ആസ്ഥാനം), കാഠ്മണ്ഡു താഴ്‌വരയിലെ ഏഴ് സൈറ്റുകൾ എന്നിവയും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് ആകര്‍ഷണങ്ങളാണ്. സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവില്‍ പോയി വരാവുന്ന ഇടമാണ് നേപ്പാള്‍, താമസസൗകര്യത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമൊന്നും അധികം പണം ചിലവാകില്ല.

7. കംബോഡിയ

സമ്പന്നമായ ചരിത്രവും പൈതൃകവും ആകര്‍ഷകമായ പ്രകൃതിയുമുള്ള ഈ രാജ്യം വര്‍ഷംതോറും ധാരാളം വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. ചരിത്ര വിദഗ്ധരും വാസ്തുവിദ്യാ പ്രേമികളും ഒഴുകിയെത്തുന്ന കംബോഡിയയില്‍, കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന ഒട്ടേറെ നിര്‍മിതികളുണ്ട്. യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃകസ്മാരകമായ അങ്കോർവാട്ട് ക്ഷേത്രം ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്. കൂടാതെ വൃത്തിയുള്ള നിരവധി ബീച്ചുകളും വനപ്രദേശങ്ങളുമെല്ലാമുണ്ട്. കംബോഡിയയുടെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന ധാരാളം മ്യൂസിയങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഒരിക്കല്‍ വിസ ലഭിച്ചാല്‍ 30 ദിവസം വരെ കംബോഡിയയില്‍ തങ്ങാം.

English Summary: Budget travel Countries you can travel to on a budget less than one lakh from India