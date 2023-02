52 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി അടച്ചുപൂട്ടാനൊരുങ്ങി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കേറ്റിങ് റിങ്ക്

കാനഡയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഒട്ടാവയിലെ വളരെ ജനപ്രിയമായ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് റൈഡോ കനാൽ സ്‌കേറ്റ്‌വേ. 1971 ലായിരുന്നു ഏകദേശം 7.8 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ സ്കേറ്റിങ് കേന്ദ്രം തുറന്നത്. പ്രകൃതിദത്തമായി ഐസ് നിറഞ്ഞ ഈ പ്രദേശം ലോകമെങ്ങുമുള്ള സ്കേറ്റിങ് പ്രേമികളുടെ പറുദീസയാണ്. മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കേറ്റിങ് റിങ്ക് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു, 90 ഒളിമ്പിക് ഐസ് ഹോക്കി റിങ്കുകൾക്ക് തുല്യമായ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട് ഇതിന്. യുനെസ്‌കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലും ഇടംനേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേറെ സവിശേഷതകളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, കഴിഞ്ഞ 52 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി അടച്ചുപൂട്ടാനൊരുങ്ങുകയാണ് റൈഡോ കനാൽ സ്‌കേറ്റ്‌വേ.

ഭൂമിയ്ക്ക് മുകളില്‍ കരിനിഴല്‍ വീഴ്ത്തി നില്‍ക്കുന്ന ആഗോളതാപനം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വില്ലന്‍. ഒട്ടാവയിൽ അസാധാരണമാംവിധം ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോള്‍. താപനില 10ºC (50ºF) വരെ ഉയർന്നു. ഇത് മഞ്ഞുപാളികൾക്ക് മുകളിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവാനും സാധാരണയായി പ്രതിദിനം 20,000 സ്കേറ്ററുകൾ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഈ ഐസ് പാളികള്‍ക്ക് ബലക്ഷയം സംഭവിക്കാനും കാരണമായി.

1979 മുതല്‍ എല്ലാവര്‍ഷവും വിന്റർലൂഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാർഷിക ശൈത്യകാല ഉത്സവം നടക്കുന്ന മേഖലയാണിത്‌. ഒട്ടാവയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളില്‍ ഒന്നായ ഈ ഉത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികള്‍ എത്താറുണ്ട്. റൈഡോ കനാൽ സ്കേറ്റ്‌വേയാണ് വിന്റർലൂഡിന്‍റെ കേന്ദ്രബിന്ദു. വിന്റർലൂഡ് ട്രയാത്ത്‌ലൺ, ക്രോസ് കൺട്രി സ്കീയിംഗ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മത്സരങ്ങളും അരങ്ങേറാറുണ്ട്.

ഇക്കുറി, ഉത്സവത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെ ഓഫീസിന് സമീപം, സ്പാർക്ക്സ് സ്ട്രീറ്റില്‍ ഐസ് ശിൽപങ്ങൾ കൊത്തിയെടുത്തിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, ചൂടിൽ അവ അധികനാൾ നീണ്ടുനിന്നില്ല. ചൂടുകാരണം ഐസ് ഡ്രാഗൺ ബോട്ട്, ഹോക്കി മത്സരങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം റദ്ദാക്കി. സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കാനായി തുറന്നിരുന്ന ഫുഡ് കാറ്ററിങ് കിയോസ്കുകളും നീക്കം ചെയ്തു.

ആഗോളതാപനം കാരണം, 1970 കൾ മുതൽ ഈ പ്രദേശത്തെ ശരാശരി ശൈത്യകാല താപനില ത്വരിതഗതിയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ടൂറിസം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, ജനജീവിതത്തിനും ഭീഷണിയാകുമെന്നതിനാല്‍ ഇത് വളരെ വലിയ ആശങ്കയുയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.

